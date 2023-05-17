閒逛大圍 探索4大熱點

如果厭倦了假期總是流連商場及連鎖店的話，其實香港還有不少特色小店及建築等你探索。沙田大圍便有一間充滿日系風情的眼鏡店，布置格局潮味十足，於舊區中非常突出。與此同時，周邊還有成了打卡勝地的車公廟體育館、正舉行電影美術及造型展的香港文化博物館和個性Cafe等4大熱點，到此一遊的理由相當充分呢！

1.獨幢車房大變身 站在喧鬧的東鐵綫大圍站外，誰想到在一街之隔的小區內竟藏着一間主打精品眼鏡的山目眼鏡店。淡淡米色的兩層獨幢店舖融合了街道之中，低調卻又顯得與眾不同，加上店內是新界區少見的精品眼鏡，自然令人另眼相看！跟店長Raymond聊，他謂之前在旺角的眼鏡店工作，在「姑且一試」的想法驅使下，毅然在今年初於自己居住的大圍開店。除了作為街坊的感情，他認為該區是一個很吸引的地方：「有很多人即使不住在大圍也樂意到來尋找小店或覓食尋寶。」店舖前身原是一所車房，雖然經裝修後無論裝潢布置都像一間日系風格的眼鏡潮店，但細看下會發現地下樓層的天花及1樓驗眼區的地板均保留昔日的輪廓，流露獨有個性。加上店內還有狗店長Yellow助陣，令店舖得到不少街坊歡心。他說：「街坊即使不幫襯，路過都會進來打招呼傾吓偈，人情味極濃，這是在旺角工作時從沒有的體驗。」

精細工藝 店內的精品眼鏡大多是來自日本及歐洲的出品，包括有日本殿堂級手工製眼鏡999.9、帶出紳士魅力的Mr. Gentleman、調皮搞怪風格的MASAHIROMARUYAMA，及以設計感為主導的意大利品牌TAVAT等，售價較一般眼鏡貴兩、三倍，不知就裏的顧客可能嫌貴，但背後當然有其理由，Raymond解釋精品眼鏡是看造工以及整體的風格，就如欣賞精品手袋一樣，他說：「例如精品眼鏡的膠架一般先擺放5至10年，令穩定性更高才製造眼鏡，因此不易變形，可佩戴更長時間。日本的精品眼鏡大部分是福井的師傅手工製造，即使是機製的工藝都非常精細，因此產量少兼具觀賞價值。」例如剛於上年成立的福井眼鏡新創公司COCORO，雖然沒有太多的歷史技術演變加持，但質素卻非常高，部分眼鏡款式的色彩令人聯想到代表京都傳統工藝品之一的京友禪（高級和服），效果鮮艷奪目，備受女生愛戴。

2.台式文青Cafe 想到大圍覓食的話，田心村有一家充滿台式風情的Platform 咖啡店。Cafe由一對台灣與香港的夫婦主理，雖然店舖的座位不多，但店內外的設計裝潢處處充滿着細節，店面更令人聯想到月台及列車，是名副其實的「Platform」。提供的料理有不少令人留下深刻印象的出品，主打新鮮焗製的百吉圈（Bagel），最近更提供焙茶芝士Latte等新口味飲品。也別錯過相隔5年後再度推出、以台灣蜂蠟與法國製銅模炮製的甜品「可麗露」。不過大家需要留意最近店長夫婦出外旅行，待至5月23日才重新開店。

3.外牆變打卡勝地 來到沙田當然不乏打卡好去處，例如毗鄰秦石邨、佔地約6,200平方米的車公廟體育館便是一大熱點！該體育館於2020年初落成 ，外形有別於傳統舊式的康文署體育館，整體設計不規則，布局層層遞進，並採用不少混凝土以及綠化設計，外邊多個位置為庭園，讓建築物與周邊自然環境融合。其簡約的設計讓每一處都可以成為打卡背景，是不少KOL的必到之地。除此之外，樓高4層體育館的運動設施多元化，分別有乒乓球室、舞蹈室、健身室及可容納約1,000名觀眾的主場館（可用作兩個籃球或排球場、或8個羽毛球場），更有中央庭園和天台花園等休憩處，絕對係舒展身心的好去處。

4.認識港產片美指服裝 如果你是港產片迷，則別錯過沙田香港文化博物館由即日至9月4日舉行的「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」。展覽集合了三年多的研究成果及逾200位電影同業及公司提供多方協助，透過一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等，引領觀眾探視香港電影美術專業的建立過程，當中不少展品更是首次向公眾展示，包括周潤發及鞏俐於《滿城盡帶黃金甲》中的帝后大朝服造型、 張曼玉於《英雄》中穿着的紅色古裝、 林青霞於《重慶森林》中的走私女郎造型及《西遊‧降魔篇》中的降魔典籍《兒歌三百首》等。主辦機構更精選了過百個電影片段，展示香港電影美術及服裝造型指導多年來的優秀作品。成人門票HK$10。

撰文：羅學芝

攝影：胡振文

店舖面積不大但布置講究，裝修帶有日系小店的氛圍。 狗店長Yellow 福井眼鏡新創公司COCORO的部分眼鏡出品，色彩令人聯想到京友禪。 雜莓Bagel配莓醬忌廉芝士，酸甜開胃。 以清水混凝土灰白樓梯作背景，構圖美不勝收。（ig@hautunnng） 香港文化博物館正舉行香港電影美術及服裝造型展。 樓上為驗眼區，地板階磚是昔日車房遺留下來的。 日本殿堂級手工製眼鏡品牌999.9獲不少潮人追捧，MIRROR成員Anson Lo便曾佩載下方款式 店前設計仿照列車月台，以湖水綠與白色為主調，文青必到。 （前）焙茶芝士Latte和焙茶Latte融合濃厚茶味與咖啡味，令人驚喜。 綠色植物與灰白牆身營造夏日清新氛圍。（ig@hautunnng） 周潤發及鞏俐於《滿城盡帶黃金甲》中的帝后大朝服造型。 店長Raymond調校鏡框手法熟練，令眼鏡佩戴更舒適。 意大利TAVAT以罐頭湯為靈感設計的鏡框，粗獷質感令人愛不釋手。 限定的特色甜點「可麗露」。 車公廟體育館配有工整的落地玻璃窗，並以灰白混凝土作牆面牆身。 體育館與周邊自然環境融合，想找綠意盎然的背景可謂冇難度。（ig@tsz.miu） 張曼玉於《英雄》中穿着的紅色古裝。