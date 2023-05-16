日本3大新Outlet 一站式爆買喪玩

去日本指定動作莫過於瘋狂購物！要掃平貨，Outlet絕對係必到一站，近期關東及大阪均有新的Outlet登場，最新鮮滾熱辣是4月尾在神奈川縣平塚市開業的THE OUTLETS湘南平塚，佔地超過13萬平方米，集合約150間店舖，種類涵蓋時裝鞋履、運動及戶外用品、家品雜貨等，當中不少品牌更在這裏開設了旗下最大規模的店舖！加上還有內設700個座位的美食廣場、可遠眺富士山的觀景台及5人足球場等設施，無論食、買、玩統統得到滿足！

東京‧最大規模店舖進駐 作為AEON Mall旗下第3間Outlet、樓高兩層的THE OUTLETS湘南平塚，總建築面積達67,000平方米，內裏約150間店舖中有4成由服裝品牌進駐，國際品牌選擇多不勝數，焦點有日本最大的New Balance專門店，日本代表則有BEAMS、.st及HAKKA等熱門選擇，而graniph亦在這裏開設了旗下最大、面積逾411平方米的分店。這裏亦有多間戶外用品品牌的大型店舖，當中主打露營及寵物用品的Snow Peak便在此設立了銷售面積達550平方米的分店，最驚喜係場內就連售賣雜貨的3COINS+plus亦有面積約650平方米的分店，包保讓大家逛及買個痛快！美食方面，美食廣場Food Forest內設有九州漢堡扒專門店「極味や」及得獎烏冬店「香川一福」等10間餐廳，亦有GODIVA Cafe及Starbucks等咖啡店，除了購物外，亦提供不少與運動及健康相關的體驗型項目，例如與球會「湘南比馬」合作設計了一個五人足球場，以及在廣場中央設置了300吋大屏幕直播不同賽事。Shopping完記得走到位於停車場天台的22米高觀景台Fuji Terrace，可遙望富士山及大山景色。

大阪‧Outlet商場大合併 另一話題購物熱點，必定是位於大阪府門真市的「三井Shopping Park LaLaport門真．三井Outlet Park大阪門真」！簡單講是三井不動產首次將三井Outlet Park及Shopping Park LaLaport兩個品牌合併起來，於一幢設施內集合了Outlet及商場。總建築面積達196,800平方米的設施共有4層，其中1樓和3樓是LaLaport部分，共有153間服裝及生活雜貨等商店，其中於日本再次開店的FOREVER21是焦點所在，不過更令人驚喜是1樓有佔地9,600平方米的飲食區「門真Umaimon街」，其中央位置設有由大阪日本橋的黑門市場認證的市場，你會看到精選肉類專門店牛兆、海產批發商深廣及咖喱店New Daruni等10多間黑門市場名店亦在此開設分店。2樓為Outlet部分，共有93間店舖，合計店舖面積為20,200平方米，包括有Polo Ralph Lauren及United Arrows等服裝店，同層亦會有Ralph's Coffee等咖啡店。而4層為設有大草地、公園、舞台及遊樂場的「空之廣場」，可讓大小朋友在此偷閒一番。

東京近郊‧Shopping順便睇藝術品 東京近郊亦有一個OUTLET好去處，就是選址埼玉縣深谷市的深谷花園PREMIUM OUTLETS，位於秩父鐵道深谷花園站旁邊，佔地超過170,000平方米，有約140個品牌進駐，種類涵蓋服飾、運動用品、家品雜貨等，不少品牌更首次於日本開店，如樂器品牌KORG、高爾夫品牌 Ping等，有些更推出Outlet限定商品。餐廳種類多元化，共有40間，如設有露天茶座並歡迎寵物的上島咖啡店、以食材新鮮馳名的北海道壽司「函館 グルメ寿司 函太郎」、美國著名餐廳Eggs‘n Things、墨西哥菜Cafe Iguana MEXICAN GRILL等。不可錯過還有長瀞とガレ（Nagatoro et Galet），該店售賣由秩父製大豆烘焙黃豆粉配以鹿兒島出品烤番薯的軟雪糕，香甜美味。Outlet內更有日本首個以人氣雪條品牌「Gari Gari君」為主題的遊樂區域，並於各處更擺放了雕刻及藝術作品，都是雕刻之森藝術文化財團的珍藏品，在Food Lodge的玻璃上更會以光影投射出10位藝術家的作品，製造特別的光影效果。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

剛於4月尾開業的THE OUTLETS湘南平塚，集合約150間店舖。 美食廣場「Food Forest」內設10間餐廳及700個座位。 結合了Outlet及商場的「三井Shopping Park LaLaport門真．三井Outlet Park大阪門真」，成為大阪門真市的超大型休閒購物商場。 飲食區「門真Umaimon街」中央位置有黑門市場認證的市場。 深谷花園PREMIUM OUTLETS位於埼玉縣深谷市，距離新宿只需1個多小時車程。 長瀞とガレ售賣的軟雪糕，由秩父製黃豆粉配以鹿兒島烤番薯製成，十分美味。 graniph的最大分店售賣多達800種以上的圖案服裝及生活雜貨。 Outlet與球會「湘南比馬」合作，設計了一個五人足球場。 1樓和3樓是「LaLaport 購物中心」，Outlet則位於2樓全層。 黑門市場著名的肉類專門店「牛兆」亦有進駐，有鮮肉賣之餘亦有烤肉拼盤等料理提供。¥1,100（約HK$64）。 高爾夫品牌 Ping的分店有豐富的相關用品選擇。 行Outlet之餘也可欣賞到藝術品，全部都是雕刻之森藝術文化財團的珍藏品。 關東最大的Snow Peak直營店，喜愛戶外活動的朋友肯定買唔停手。 於觀景台Fuji Terrace，可遙望富士山及大山景色。 曾經撤出日本的FOREVER21，選址於LaLaport再次開店。 頂樓「空之廣場」設有大草地、公園、舞台及遊樂場，小朋友可在此放電。 上島咖啡店聯乘Pet Paradise，既設有露天茶座，並歡迎寵物跟隨主人入座。