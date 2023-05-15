Van Life Concept 全地形伴「旅」

Van Life Concept車載智能導航系統，即使收不到任何網絡信號，仍能根據星空位置準確導航。

繼早前介紹的Barchetta Concept後，GAC歐洲研發中心最近發表第二款Car Culture系列純電概念車Van Life Concept。其造型酷似月球車，不僅具備全地形越野四驅及自動導航能力，更車載比傳統鋰離子電池更安全和高效的新世代固態電池，兼且可以太陽能充電。隨時陪你出走野外，甚至遠征荒漠和探索極地。

箱形車身 智能導航 Van Life Concept是一款兩座位全地形旅行車，擁有頗高的車身離地距，箱形設計流線緊湊。橫貫式LED頭尾燈則較粗大，頭燈以格狀陣點鋪排，尾燈加入粗斜間，辨識度高。車頭頂部還設有一盞越野LED射燈，提升照明效果。玻璃車頂上裝有4個LiDAR傳感器，每當啟用全自動駕駛模式時會自動升起，幫你分析周圍環境，並開始其輔助駕駛工作。同時車載先進智能導航系統，即使身處收不到信號的地方，系統也能根據天空星星的位置準確導航。腳下還配上設計獨特的大尺寸一體式免充氣全地形輪圈連輪胎，胎面暗藏活動式小機關，需要時能翻出8塊小輪瓣，在雪地、泥濘、沙地和岩石等各種地形保持牽引力，減低出現打滑的機會。

靈活裝拆 環保用料 為加強多功能和實用性，概念車刻意採用單邊對開車門，預留另一邊車身來裝置可摺疊並滑出的長椅及小桌，方便乘客享受戶外時光。車廂植入環繞式軌道框架（Orbital Frame）概念結構，以供安裝和拆卸藍牙喇叭、小餐桌甚至吊床等裝備。兩座位對開的框架上設有磁吸無線充電器，照顧到Gadgets充電需要。框架的最前部，亦即最常暴露於陽光下的車頭位置，設置了能將光能轉化為電能的吸光裝置，以及50L太陽能吸熱儲水袋，善用自然資源。兩座位後方偌大的尾箱空間亦用途廣泛，除了載物之外，只要扣上裝拆式吊床即可變成移動睡房。值得一提是車上大多部件均由塑膠、鋁和碳纖維等回收廢料製成，具可持續性。

同場加映：Defender 90 Hard Top柴油版現身 提起Hard Top硬頂越野車，大家可能會聯想到上世紀50年代的Land Rover Series 1 Hard Top，它的尾斗上半部連車頂可整個拆下變成Pick-up般車型。經過多年演變，如今Hard Top再次重現到Defender家族之中，指的是由Land Rover特別車輛訂製部門研發的全新Defender 90 Hard Top柴油版。當中Defender 90 D250 Hard Top SE搭載3.0L直六柴油引擎，配以Mild-Hybrid輕混能及四輪驅動，最大馬力249ps，峰值扭力570Nm。不過它沒有加入可拆設計，改用獨特的兩座位車廂，將Defender 90原有的後排變成貨斗，兼且配備先進的駕駛輔助系統 ，包括自動煞車輔助系統、360度3D環迴鏡頭、水深感應、ClearSight Ground View、巡航控制系統等。

撰文：林登麗

全地形純電概念旅行車，擁有緊湊而流線的車身設計。 車身左側配備了一組伸縮長椅連照明及小桌套件，讓乘客享受戶外時光。 車頭擋風玻璃下，即框架最前部，設有能將光能轉化為電能的吸光裝置，下方還有50L太陽能吸熱儲水袋。 具備850毫米涉水深度，可輕鬆橫越山野道路。 大尺寸一體式免充氣全地形輪圈連輪胎，暗藏的8塊小輪瓣能於崎嶇路面自動翻出。 偌大的尾箱，除了置物之外，只要扣上裝拆式吊床即可變成移動睡房。 這副解構圖助大家了解整個環繞式軌道框架（Orbital Frame）的結構。 全新Defender 90 Hard Top柴油版，預計最快2023年內可交車。 配備全玻璃車頂及單邊對開式車門。車頂4個LiDAR傳感器，於全自動駕駛模式時會自動升起。 橢圓形多功能軚環的中央附設電子屏幕儀錶，而駕駛席及副駕席對開的框架結構上更設有磁吸無線充電器。 環繞式軌道框架能裝上可拆式藍牙喇叭及小餐桌。 原本的後排變成貨斗，載貨空間以橡膠鋪陳，加上附設58L地台下儲物格。