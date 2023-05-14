護理小白鞋 變「新」靠3招

千挑萬選買來的一對適合自身穿搭風格的小白鞋，無奈經過日曬雨淋，亮白的表面逐漸發黃，甚至出現破損……不想自己心愛的小白鞋走到如此令人心酸的一步，就要懂得護理之道，施展變「新」3招！

第1招：專用清洗劑 清潔白鞋有別於一般深色波鞋，若表面殘留清潔劑，經太陽照射下會氧化，留下深淺不一的黃色痕迹，比未洗之前更糟糕！要避免小白鞋變黃，出動專用清洗劑就萬無一失。

第2招：按材質選潔具 市面上的小白鞋一般以帆布、皮革和麂皮製造，三者需要使用不同的清潔工具。帆布可以水洗，不可以機洗，需要用到牙刷、紙巾、波鞋專用清潔劑或中性清潔劑等。皮革毋須洗，只要手持毛巾布，用輕柔手法輔以皮革清潔劑，把鞋上的污漬擦掉便可。至於表面有質感的麂皮，非常脆弱，若鞋面的污漬範圍不大，可噴上免洗的清潔泡沫，用毛巾抹走多餘泡沫便可。

第3招：分部位用清潔刷 除了因應鞋子質地選用不同潔具外，清潔鞋子的不同部位亦要選用合適的刷子。例如清潔鞋底污垢可用刷毛較粗的大刷，鞋面則要改用刷毛柔軟的小刷。若鞋面質地較脆弱，應轉用毛巾擦拭，盡量避免使用清潔刷。最後用毛巾布印乾鞋面的水分，放在陰涼處風乾，避免在陽光下曬晾。

同場加映：新登場注目作 「立夏」已過，是時候換上夏日服飾，多款風格清新的百搭小白鞋已經出場，設計與細節各有特色，總有一款啱大家！

優雅的淨色

日本潮牌United Arrows旗下副線green label relaxing聯乘new balance推出的淨色小白鞋「574」，男女可穿，雖然全隻鞋用上同一色調，但細心留意就可察覺到皮革、網面等不同材質的轉變，既低調又優雅。另有一款供韓星IU着用的厚底小白鞋「574+」，特別適合個子小的女生，白色主調滲進少許其他顏色，同樣予人清新乾淨的感覺。

匠人手工製

運動品牌Adidas Originals跟匠人品牌Foot Industry聯乘推出了3款白波鞋，其中「CAMPUS」與「RIVALRY LOW」型號為小白鞋設計，加入了凸顯氣質的米白色，簡約之餘，可從細節中觀察到米白與純白之間的變換。主理人又將自己從雲南學到的皮革工藝融入今次的設計之中，以縫線皮革手法重新演繹標誌性的三間Logo，很具新鮮感。

撰文：羅學芝

圖片：互聯網