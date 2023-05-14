帶阿媽漫遊屯門 打靚卡×玩攀石

今日是一年一度的母親節，當然要給媽媽多重驚喜！假如媽媽是好動一族的話，最近在屯門開設的室內攀石場便值得去體驗一番，內裏設有4.5米抱石牆、6米頂繩攀登牆及可調校角度的訓練板，無論是攀石新手或好手都無任歡迎！加上攀石場還請來俄羅斯畫家Vladimir Boldyrev為店舖畫上巨型貓貓壁畫加持，附近還有屯門碼頭無敵大海景與著名「幻愛橋」等着大家打卡，媽咪肯定會畀Like！

給活潑好動媽媽 挑戰抱石牆 現代媽媽非常有活力，仔女可以帶她到屯門山景商場的室內攀石場Top Out Climbing試玩。由香港攀登青年代表隊教練熊嘉威（Chris）創辦，他本身是攀山總會資深教練，場地最多可容納40人，設計符合不同程度學員的訓練，年紀最小可參加的是4歲頂繩攀登模式，成人則可按場地的特定路線參與初階至高階的抱石（不用繩索等器材確保）體驗，媽媽可以一試。甫一進入攀石場，便可看到適合小朋友玩樂的6米頂繩攀登牆，Chris 表示頂繩攀登的模式即使跌下來也有繩子做保護，並有3至4條路線給小朋友作練習用，就算小小年紀也能盡興。另一邊則有進階的4.5米抱石牆區，特色是設有參考不同比賽牆面角度打造而成的斜面牆身，有不少凹進去的牆面，一邊的平衡路線較多，而另一邊則以力量路線較多，還有一些可以多人合作的路線，滿足各種需求。不得不提還有可以隨時調整角度的抱石牆板，讓大家可開發更多玩法。

考驗頭腦體力 場內設有不同難度的技術路線給大家練習攀登，共分為6級，不論新手或高手都可同場挑戰。採訪時場內的兩位學員Nicolas與Elise示範了難度中級與高級的路線，他們以不同顏色的石頭作路線指引，每一步都需要自己思考該怎樣完成整個攀爬路線。因此攀爬過程中腦力與體力缺一不可，玩家更可從中提升解決問題的能力。除了要懂得手腳協調往上爬，攀爬失手時如何安全下跌更係大有學問，Chris教路：「下跌時雙腳要離開牆身，落地時要曲腳卸力，雙手擺在前方作保護。」如果攀爬的位置太高，向下跌的時候身體應維持捲曲姿勢，Chris表示要留意雙手不可按地面，「只能交叉擺在胸前鎖緊頸部，呈現保護姿勢。」而場內的抱石路線約兩星期會作出更換，帶來更多新鮮感並幫助玩家熟悉不同攀爬模式。全日「任玩」12至17歲收費$150、成人$180。

查詢電話：2886 8418

給愛打卡媽媽 巨型貓壁畫 除了玩抱石攀石，攀石場的外觀同樣是亮點！話說Chris邀請了俄羅斯街頭藝術家Vladimir Boldyrev合作，為攀石場5米×28米的外牆繪畫3隻正在攀爬的貓，畫面既細緻又震撼，相關相片當堂熱爆社交媒體。Chris稱因為家庭成員都很喜歡貓，與擅長畫貓的Vladimir不謀而合，於是特意找他來出手。Vladimir之前在本地有不少街頭創作，可惜大部分作品在完成不久後便被抹掉。意猶未盡想欣賞更多Vladimir畫作的話，近日他在新蒲崗一間食肆外牆也畫了兩隻靈動可愛、彷彿在享用美食的小貓咪。牆身底色使用了紫色，只見其中一隻貓在充滿麵條的碗裏，就像在玩毛冷一樣，另一隻貓則配上「YUMMY！」字眼，Cute到震！

給愛浪漫媽媽 必去周邊熱點 既然去到屯門，大家亦可帶媽媽到附近的熱點玩樂，幫母親大人影靚相留念兼增添更多美好回憶。

打卡點1：商場有個火車站

攀石場所在的山景邨擁有多年歷史，至今仍可見到舊式屋邨的裝修布置，與此同時屋邨的山景商場角落更擺設着猶如《哈利波特》電影中出現的93/4月台，大家可站在車站前裝作推手推車進入月台，感受一下電影氣氛。

打卡點2：海濱浪漫步道

位於屯門碼頭旁邊有長逾2公里的海濱花園，坐擁優美海景，並可遠眺對岸的黃金海岸。附近亦有不少休憩設施，方便大家隨時行累了坐下休息。如果剛好遇上日落，金黃色的太陽光灑落水面，金光閃閃更添夢幻。只需乘坐輕鐵到屯門碼頭站落車，沿着海邊前行即可。

打卡點3：燈塔與幻愛橋

海濱花園的盡頭設有長堤，因電影《幻愛》在此取景成了超強打卡熱點，被網民稱之為幻愛橋，並有一座燈塔點綴。《幻》的故事發生在屯門，多次在區內取景。在湛藍的天空與平靜的海面襯托之下，整個燈塔景色十分唯美。帶阿媽前來打卡，保證她話你乖！

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅