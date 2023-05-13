少女系Café治愈可愛風

薑糖蕨餅印度紅茶卷、Rose Latte

以瑪沙拉茶製作的卷蛋配同款口味的忌廉，灑點肉桂粉提香；伴以日式薑糖蕨餅，與紅茶卷內的薑味相當夾。加入玫瑰純露沖泡的Latte，表面再灑玫瑰花，芳香幼滑。

美美的OL，偶然都想滋潤一下乾涸心靈，趁放假就要換上一身喜歡的裝束，約同閨密或另一半，找一間Café消磨，放鬆身心又減壓。近日有兩間治愈系Café在網絡上人氣爆燈，既有特色裝潢，又有吸睛餐點，再加上設置寵物友善區域，就更加得到一眾文青與女生的青睞，齊齊約埋出動去打卡。

太子：尼泊爾風情 擁有極高幸福指數的尼泊爾，是不少港人旅遊的口袋名單之一，最近在熙來攘往的太子就開設了一間滿有異國風情的Café。店主Tricki是位身心靈治療師，與尼泊爾籍丈夫Kunal攜手打造的Café也以治愈和大自然為主題，希望大家有個休息空間並認識新朋友。

店子內裝以木系元素為主調，門口兩旁的座椅和桌子，配上曼陀羅圖案，設計優雅舒適，有網民笑言予人置身印度和波希米亞的感覺，亦是人氣的打卡位置；大家還可以帶毛孩在此用餐。店內選用木餐桌、餐椅和小木櫃，配上不同種類的植物，感覺自然舒適，置身其中更有機會一睹狗店長小虎的風采呢！

瑪沙拉茶變甜點 樓上擺放了店主夫婦製作的飾物和水晶擺設，若遇上有緣人或較空閒時，Tricki或會帶客人參觀一番。打卡後，不妨坐下好好抖一抖。新店暫時只提供甜點和特飲，必試以尼泊爾人喜愛的瑪莎拉茶為靈感創作的印度紅茶卷，配瑪莎拉茶忌廉和肉桂粉，與辛香的薑糖蕨餅搭配，散發濃厚的香料氣息。近年大熱的巴斯克芝士蛋糕有不同口味，推介芝麻巴斯克；以手磨芝麻製作，加點花生碎，有點似吃蛋糕版的擂沙湯圓。另一款伯爵茶口味，配以桑椹和無花果乾，淋上雜莓醬，集茶香和果香於一身。至於傳統的Tiramisu，加入香橙乾和開心果碎，即時添香添口感。

飲品同樣落足心機，除瑪沙拉茶和咖啡外，還有不加糠漿、只用水果和香料等天然食材調味和沖泡的特飲。夏季限定的Purple Haze，選用當造菠蘿、青蘋果和青檸等加薑味汽水而成；酸酸甜甜的Tropical Passion Mix則集合了熱情果、青檸和薄荷葉，兩杯飲品均散發滿滿熱帶氣息。想來點特別的，大可以柯打一杯Spicy Tangy Guava，杯邊蘸滿喜馬拉雅山黑鹽和辣椒粒，與粉紅番石榴檸檬汁同喝，別具風味。至於甜美的Strawberry Love以羅勒代替薄荷，帶來味覺驚喜。

（查詢電話：3563 9002）

北角：夢幻小熊Café 對於可愛的動物，女士和小朋友總是無可抗拒。剛於北角開業的小熊主題Café，店主Iceky非常喜歡得意的小熊，Café亦盡見其喜好。店內設計簡約中見心思，一隅置有花花裝飾的巨型鳥籠風格座位，旁邊一幅牆配以夢幻粉藍色調和畫作，加上雲朵吊燈，童話風滿滿。VIP房髹上粉紅色，加入捕夢網作裝飾，猶如走入夢中場景。

來到這裏，必試各式各樣的小熊甜品，除了訂製立體的熊仔芝士蛋糕外，堂食還有迷你版的睡眠熊芝士蛋糕。另外，士多啤梨睡眠熊窩夫和士多啤梨熊仔芭菲也是人氣之選。特飲的話，以橙汁和菠蘿汁調混的「千語星晨」，配蝶豆花熊仔冰，層次分明。而甜美的士多啤梨牛奶配同口味熊仔冰的「初戀」，更深得女生歡心。

巨型鰻魚飯 甜食以外，店內也供應西日美食，分量十足的蒲燒原條鰻魚飯，相當搶眼，味道濃郁。熱賣的溫泉蛋明太子蟹肉伴冷稻庭烏冬，每條烏冬都蘸滿了明太子汁，質感滑溜。至於釀滿蟹肉和蟹膏的焗甲羅燒，與蟹籽拌勻後配多士吃，口感豐腴，與各款特飲甚為匹配。

（查詢電話：6130 4423）

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

伯爵茶巴斯克芝士蛋糕、Golden Latte

蛋糕配桑椹、無花果乾和雜莓醬，酸甜度剛好，Latte內加入薑黃粉和Espresso，色澤金黃又提神。 門後一邊的長木枱，以乾花和水晶等作擺設，自成一角。 士多啤梨睡眠熊窩夫、初戀

自家調製的窩夫蛋漿，唧上士多啤梨醬，配上芝士味重的睡眠熊蛋糕，造型可愛。牛奶加士多啤梨果肉和熊仔冰，香甜可口。 熊仔芝士蛋糕

可預訂6吋或8吋的大蛋糕，8吋蛋糕的熊仔衫可自選顏色和字母，女生收到實冧，大家隨時唔捨得食。 粉紅色的VIP房，有熊仔和捕夢網作裝飾。 芝麻巴斯克芝士蛋糕、Masala Tea

蛋糕由手磨芝麻製作，味道濃郁，瑪沙拉茶選用超過10款香料沖泡，辛香富茶味。 店內以木系家具配水泥作主調，再加入綠色元素，狗店長小虎不定期駐場。 士多啤梨熊仔芭菲

有粟米、忌廉、雪糕和士多啤梨醬，再加士多啤梨味熊仔冰，是不錯的飯後甜品。 蒲燒原條鰻魚飯

原條鰻魚夠晒巨型兼分量十足，淋上鰻魚汁，分外美味。 Café一邊有巨型鳥籠裝飾座位，粉藍色牆上掛上夢幻的風景畫。 大門口這個富異國風情的角落，再加上多盆植物點綴，洋溢度假氣息。 樓梯旁掛滿植物，為整個空間添上生氣，同時營造舒適氛圍。 千語星晨

橙汁和菠蘿汁調混的夢幻色調，配蝶豆花熊仔冰，清爽宜人，打完卡至飲，夠晒透心涼。 焗甲羅燒多士

餡料和蟹籽拌勻後塗在多士上享用，鮮香豐腴。 門口粉藍色牆上有一隻在雲朵上浮着的小熊。