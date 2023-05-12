電視勁旅切磋8K震撼睇波

歐洲各大足球聯賽步入白熱化階段，英超曼城與阿仙奴鬥得難分難解，歐聯4強大戰更是矚目，加埋6月有足總盃決賽等，球迷應該好唔得閒。要預備睇好波，總唔少得靚電視，Samsung剛發表Neo QLED 8K電視，搭載Mini LED背光技術及自動HDR重塑功能，令足球比賽等動態畫面更明亮生動。同期另有多款新電視各具賣點，一於齊齊升級睇好波啦！

HDR重塑 環迴聲效 Neo QLED 8K備有QN800C及QN900C兩大系列，尺寸涵蓋65吋、75吋及85吋，全線解像度高達7,680×4,320，點對點兼容原生8K內容，同時配備量子神經網絡處理器，透過多達20個神經網絡建構數據，增強8K畫面每個細節。針對睇波，特別加入防反光及護眼舒適技術，前者讓室內光線不再干擾賽事；後者按日出日落時間自動調整屏幕，睇夜波更柔和舒服。而且電視支援14位元亮度階數及AI高解像度提升技術，配合自動HDR重塑功能，透過獨家演算法和人工智能深度學習技術逐幕場景分析，將SDR影像轉換成HDR效果，無論球賽原始畫質如何，都能更生動流暢呈現。音色方面，電視內置90W喇叭，對應Dolby Atmos及主動抗噪，另具備OTS Pro主體追蹤環迴聲效技術，聲音會以中心向外擴散，帶來沉浸式睇波享受。（a）

量子點OLED襲港 同期另有全新4K OLED電視抵港，提供55吋、65吋及最大77吋型號，全部配備量子點技術，透過注入800萬個由紅、綠和藍子像素組成的自發光像素，大大提高屏幕的亮度、色準和耐用性。同時搭載量子神經網絡處理器4K及20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析內容來提升畫質。（a）

同期新款！睇波各具賣點

夜波專用 Skyworth Pro SUE8100定位為QLED Pro電視，特別在背光中加入特殊的KSF螢光紅粉燈珠，提供超過10.7億種顏色，色域覆蓋率較常見的QLED電視提升47%，使球賽色調更準確。同時特設健康平台，內含夜間、護眼和自動音量控制模式，睇夜波護眼之餘不怕嘈親屋企人。其他技術包括HDR10+、Dolby Vision、Dolby Atmos及DTS StudioSound，並提供7.1聲道環繞聲音效。（b）

入門之選 TCL C636 QLED 4K主打超高性價比，售價不足$3,000，卻擁有43吋QLED面板及1,499nits高亮度，比傳統入門4K電視光亮得多。另外，它支援Dolby Vision及Dolby Atmos聲畫效果，內置Onkyo 2.1聲音迷你Soundbar，總輸出功率達20W，呈現震撼音色。跟同門其他型號一樣，內置Game Master並支援VRR及HDMI 2.1端子，為喜愛玩足球遊戲的Game迷提供多一個選擇。（c）

全球最大 LG OLEDevo Gallery Edition G2於去年推出，最近加推97吋型號，成為全球最大OLED電視。它採用第2代OLED evo技術，配合Brightness Booster技術，亮度較上代提升30%。全新α9 Gen 5 AI處理器深度學習數據，可分析前景及背景為球賽增添自然層次，色彩更準確鮮明。另支援120Hz Dolby Vision Gaming、0.1ms反應時間、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync等技術。（d）

手機調色 小米電視大師Mini LED新增86吋大型號，將屏幕分成1,080個獨立發光區域，精準控制光暗色彩，同時具有2,000nits峰值亮度、6,700,000:1對比度、144Hz刷新率及99% DCI-P3廣色域。畫面技術如Dolby Vision、HDR10+、IMAX Enhanced全部有齊，並兼容同廠手機如Xiaomi 13 Ultra進行色彩校準，配合光線傳感器，確保任何環境都能提供一致性色彩。（e）

同場加映：Soundbar靚聲拍檔

原音增強 Bose Smart Soundbar 600配備TrueSpace增強原音技術，通過內建5個發聲單體智慧分析立體聲等非Dolby內容，重新合成聲音信號，使一般足球賽事也具有沉浸式音效。它可與同廠其他喇叭合組多房間音響系統，也能搭配低音炮和環繞聲喇叭使用。（f）

模擬聲道 Sennheiser Ambeo Soundbar Plus支援虛擬3D音效，可把兩聲道的立體聲軌，模擬演算為7.1.4聲道。內置9個單元提供400W RMS輸出，其中兩個為4吋低音單元，毋須外接低音炮也有震撼低頻。其他技術包括Dolby Atmos、DTS:X和360 Reality Audio等。（g）

環境優化 Samsung全新旗艦Soundbar型號HW-Q990C搭載22個發聲單元，支援11.1.4聲道Dolby Atmos，內置SpaceFit聲效Pro能根據環境進行優化，產生更清晰震撼的音效。而Game Mode Pro能根據遊戲類型優化音色，讓玩家沉浸在打機場景之中。（a）

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

查詢：（a）3698 4698、（b）2318 0500、（c）2405 5282、（d）3543 7777、（e）mestore.hk、（f）2123 9000、（g）5803 1620

附有TM2360E無線遙控器，有齊方向掣及Netflix、Disney+等快捷鍵。 機背兩邊各設有4組喇叭，支援Dolby Atmos立體聲效。 備有50吋、55吋和65吋4K型號，仲請來內地女星劉亦菲代言。 採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如油畫藝術品般貼合牆身。 支援4K 144Hz刷新率，運動畫面告別殘影，精準捕捉細節。 全套由一條Soundbar、一對後置喇叭及重低音喇叭組成。 Infinity One超薄設計，電視機身厚度僅15.4mm。 睇波測試：足球賽事畫面鮮明，球員動作細緻呈現，連波衫號碼及龍門網紋都睇得一清二楚。 內置Health Hub，讓用家自由選擇所需運動教學。 Dolby Vision IQ結合Dolby Atmos，聲畫別具層次感。 輕薄小巧不會遮擋電視，黑色機身加入金屬格罩。 可啟動HDR Tone Mapping技術及調校畫面模式，實時強化睇波畫質。 採用Infinity Screen設計，近乎無邊框外形。 支援MEMC運動補償，可消除抖動、拖尾及卡幀問題。 搭載雙路HDMI 2.1端子，輸入延遲極低，打機流暢自然。 可經Smart Control應用程式控制Soundbar的3D音效。