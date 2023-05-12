副刊

電視勁旅切磋8K震撼睇波

歐洲足球聯賽臨近煞科，有部靚電視就可以睇好波！（設計對白） 歐洲足球聯賽臨近煞科，有部靚電視就可以睇好波！（設計對白）
歐洲足球聯賽臨近煞科，有部靚電視就可以睇好波！（設計對白）
歐洲各大足球聯賽步入白熱化階段，英超曼城與阿仙奴鬥得難分難解，歐聯4強大戰更是矚目，加埋6月有足總盃決賽等，球迷應該好唔得閒。要預備睇好波，總唔少得靚電視，Samsung剛發表Neo QLED 8K電視，搭載Mini LED背光技術及自動HDR重塑功能，令足球比賽等動態畫面更明亮生動。同期另有多款新電視各具賣點，一於齊齊升級睇好波啦！
HDR重塑 環迴聲效
Neo QLED 8K備有QN800C及QN900C兩大系列，尺寸涵蓋65吋、75吋及85吋，全線解像度高達7,680×4,320，點對點兼容原生8K內容，同時配備量子神經網絡處理器，透過多達20個神經網絡建構數據，增強8K畫面每個細節。針對睇波，特別加入防反光及護眼舒適技術，前者讓室內光線不再干擾賽事；後者按日出日落時間自動調整屏幕，睇夜波更柔和舒服。而且電視支援14位元亮度階數及AI高解像度提升技術，配合自動HDR重塑功能，透過獨家演算法和人工智能深度學習技術逐幕場景分析，將SDR影像轉換成HDR效果，無論球賽原始畫質如何，都能更生動流暢呈現。音色方面，電視內置90W喇叭，對應Dolby Atmos及主動抗噪，另具備OTS Pro主體追蹤環迴聲效技術，聲音會以中心向外擴散，帶來沉浸式睇波享受。（a）
量子點OLED襲港
同期另有全新4K OLED電視抵港，提供55吋、65吋及最大77吋型號，全部配備量子點技術，透過注入800萬個由紅、綠和藍子像素組成的自發光像素，大大提高屏幕的亮度、色準和耐用性。同時搭載量子神經網絡處理器4K及20個獨立AI神經網絡，透過深度學習演算法實時分析內容來提升畫質。（a）
同期新款！睇波各具賣點
夜波專用
Skyworth Pro SUE8100定位為QLED Pro電視，特別在背光中加入特殊的KSF螢光紅粉燈珠，提供超過10.7億種顏色，色域覆蓋率較常見的QLED電視提升47%，使球賽色調更準確。同時特設健康平台，內含夜間、護眼和自動音量控制模式，睇夜波護眼之餘不怕嘈親屋企人。其他技術包括HDR10+、Dolby Vision、Dolby Atmos及DTS StudioSound，並提供7.1聲道環繞聲音效。（b）
入門之選
TCL C636 QLED 4K主打超高性價比，售價不足$3,000，卻擁有43吋QLED面板及1,499nits高亮度，比傳統入門4K電視光亮得多。另外，它支援Dolby Vision及Dolby Atmos聲畫效果，內置Onkyo 2.1聲音迷你Soundbar，總輸出功率達20W，呈現震撼音色。跟同門其他型號一樣，內置Game Master並支援VRR及HDMI 2.1端子，為喜愛玩足球遊戲的Game迷提供多一個選擇。（c）
全球最大
LG OLEDevo Gallery Edition G2於去年推出，最近加推97吋型號，成為全球最大OLED電視。它採用第2代OLED evo技術，配合Brightness Booster技術，亮度較上代提升30%。全新α9 Gen 5 AI處理器深度學習數據，可分析前景及背景為球賽增添自然層次，色彩更準確鮮明。另支援120Hz Dolby Vision Gaming、0.1ms反應時間、NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync等技術。（d）
手機調色
小米電視大師Mini LED新增86吋大型號，將屏幕分成1,080個獨立發光區域，精準控制光暗色彩，同時具有2,000nits峰值亮度、6,700,000:1對比度、144Hz刷新率及99% DCI-P3廣色域。畫面技術如Dolby Vision、HDR10+、IMAX Enhanced全部有齊，並兼容同廠手機如Xiaomi 13 Ultra進行色彩校準，配合光線傳感器，確保任何環境都能提供一致性色彩。（e）
同場加映：Soundbar靚聲拍檔
原音增強
Bose Smart Soundbar 600配備TrueSpace增強原音技術，通過內建5個發聲單體智慧分析立體聲等非Dolby內容，重新合成聲音信號，使一般足球賽事也具有沉浸式音效。它可與同廠其他喇叭合組多房間音響系統，也能搭配低音炮和環繞聲喇叭使用。（f）
模擬聲道
Sennheiser Ambeo Soundbar Plus支援虛擬3D音效，可把兩聲道的立體聲軌，模擬演算為7.1.4聲道。內置9個單元提供400W RMS輸出，其中兩個為4吋低音單元，毋須外接低音炮也有震撼低頻。其他技術包括Dolby Atmos、DTS:X和360 Reality Audio等。（g）
環境優化
Samsung全新旗艦Soundbar型號HW-Q990C搭載22個發聲單元，支援11.1.4聲道Dolby Atmos，內置SpaceFit聲效Pro能根據環境進行優化，產生更清晰震撼的音效。而Game Mode Pro能根據遊戲類型優化音色，讓玩家沉浸在打機場景之中。（a）
撰文︰陳志滔
攝影︰方偉堅
查詢：（a）3698 4698、（b）2318 0500、（c）2405 5282、（d）3543 7777、（e）mestore.hk、（f）2123 9000、（g）5803 1620
附有TM2360E無線遙控器，有齊方向掣及Netflix、Disney+等快捷鍵。附有TM2360E無線遙控器，有齊方向掣及Netflix、Disney+等快捷鍵。
附有TM2360E無線遙控器，有齊方向掣及Netflix、Disney+等快捷鍵。
機背兩邊各設有4組喇叭，支援Dolby Atmos立體聲效。機背兩邊各設有4組喇叭，支援Dolby Atmos立體聲效。
機背兩邊各設有4組喇叭，支援Dolby Atmos立體聲效。
備有50吋、55吋和65吋4K型號，仲請來內地女星劉亦菲代言。備有50吋、55吋和65吋4K型號，仲請來內地女星劉亦菲代言。
備有50吋、55吋和65吋4K型號，仲請來內地女星劉亦菲代言。
採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如油畫藝術品般貼合牆身。採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如油畫藝術品般貼合牆身。
採用嵌入式掛牆畫廊設計，宛如油畫藝術品般貼合牆身。
支援4K 144Hz刷新率，運動畫面告別殘影，精準捕捉細節。支援4K 144Hz刷新率，運動畫面告別殘影，精準捕捉細節。
支援4K 144Hz刷新率，運動畫面告別殘影，精準捕捉細節。
全套由一條Soundbar、一對後置喇叭及重低音喇叭組成。全套由一條Soundbar、一對後置喇叭及重低音喇叭組成。
全套由一條Soundbar、一對後置喇叭及重低音喇叭組成。
Infinity One超薄設計，電視機身厚度僅15.4mm。Infinity One超薄設計，電視機身厚度僅15.4mm。
Infinity One超薄設計，電視機身厚度僅15.4mm。
睇波測試：足球賽事畫面鮮明，球員動作細緻呈現，連波衫號碼及龍門網紋都睇得一清二楚。睇波測試：足球賽事畫面鮮明，球員動作細緻呈現，連波衫號碼及龍門網紋都睇得一清二楚。
睇波測試：足球賽事畫面鮮明，球員動作細緻呈現，連波衫號碼及龍門網紋都睇得一清二楚。
內置Health Hub，讓用家自由選擇所需運動教學。內置Health Hub，讓用家自由選擇所需運動教學。
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Dolby Vision IQ結合Dolby Atmos，聲畫別具層次感。Dolby Vision IQ結合Dolby Atmos，聲畫別具層次感。
Dolby Vision IQ結合Dolby Atmos，聲畫別具層次感。
輕薄小巧不會遮擋電視，黑色機身加入金屬格罩。輕薄小巧不會遮擋電視，黑色機身加入金屬格罩。
輕薄小巧不會遮擋電視，黑色機身加入金屬格罩。
可啟動HDR Tone Mapping技術及調校畫面模式，實時強化睇波畫質。可啟動HDR Tone Mapping技術及調校畫面模式，實時強化睇波畫質。
可啟動HDR Tone Mapping技術及調校畫面模式，實時強化睇波畫質。
採用Infinity Screen設計，近乎無邊框外形。採用Infinity Screen設計，近乎無邊框外形。
採用Infinity Screen設計，近乎無邊框外形。
支援MEMC運動補償，可消除抖動、拖尾及卡幀問題。支援MEMC運動補償，可消除抖動、拖尾及卡幀問題。
支援MEMC運動補償，可消除抖動、拖尾及卡幀問題。
搭載雙路HDMI 2.1端子，輸入延遲極低，打機流暢自然。搭載雙路HDMI 2.1端子，輸入延遲極低，打機流暢自然。
搭載雙路HDMI 2.1端子，輸入延遲極低，打機流暢自然。
可經Smart Control應用程式控制Soundbar的3D音效。可經Smart Control應用程式控制Soundbar的3D音效。
可經Smart Control應用程式控制Soundbar的3D音效。
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