副刊

賞茶遊古剎洗滌身心杭州行

杭州自古有茶鄉之美譽，擁有大片高山茶園的龍井村更是茶鄉第一村。 杭州自古有茶鄉之美譽，擁有大片高山茶園的龍井村更是茶鄉第一村。
杭州自古有茶鄉之美譽，擁有大片高山茶園的龍井村更是茶鄉第一村。
上有天堂，下有蘇杭。杭州是極具歷史底蘊的江南古都，自古以來吸引無數騷人墨客到此一遊，除了有被列入《世界遺產名錄》的西湖外，還有被視為「仙靈所隱」之地的古剎靈隱寺，再加上當地盛產集「色綠、香郁、味甘、形美」四絕於一身的頂級綠茶——龍井，因而成為世人眼中的「人間天堂」，是洗滌身心的度假好去處。
茶鄉第一村──龍井村
許多人眼中，獲世界休閒組織授予「東方休閒之都」的杭州，不僅是遊山玩水的度假勝地，也是洗滌身心的好去處，皆因當地自古有「茶鄉」之美譽，並以色澤翠綠、香氣濃郁、甘醇爽口、形如雀舌的龍井，享譽世界。即使從未踏足杭州，只要是品茗愛好者，相信也嘗過龍井吧！說到龍井，不得不提位於西湖風景名勝區西南面的龍井村，那裏有一大片高山茶園，周邊被群山環抱，地理位置得天獨厚，其出產的獅峰龍井更獲得當年乾隆皇帝賞識，亦令該村成為茶鄉第一村。
獲皇帝加持──靈隱寺
杭州之美在於其山水有一陣靈氣，令人身心回歸平靜，當中又以靈隱寺最能體現這一點。因天竺僧人慧理和尚的一句「仙靈所隱」而得名的靈隱寺，位於杭州西湖靈隱山麓，背靠北高峰、面朝飛來峰，為中國最早的佛教寺院和十大古剎之一，相傳濟公活佛就是在此出家。靈隱寺也深得皇帝歡心，康熙與乾隆均曾多次造訪，並獲前者賜名「雲林禪寺」。除了寺內藏有珍貴文化遺產，寺旁的永福寺和飛來峰，同樣教人流連忘返，前者為東晉古剎，被譽為中國最美麗的寺院，後者更是古代石窟藝術的寶藏，當中可找到多尊五代至元代的石雕佛像，分別藏於一個個形狀奇特的洞穴內，令人嘖嘖稱奇。
乳前龍井？好有畫面！
被稱為「茶中之后」的龍井，可按產地或採制期來分類，當中有所謂「雨前龍井」，意思指在穀雨（廿四節氣之一）前採制，屬於上品，又稱「媳婦茶」；若是在清明前採制，則稱為「明前龍井」，屬於更為矜貴的珍品，有「姑娘茶」之稱。
「雨前」以外，又有所謂「御前龍井」之說，源於乾隆皇帝遊西湖時曾盛讚獅峰山下胡公廟前十八棵茶樹，並封為「御茶」，於是有了「御前十八棵」的典故，亦成為龍井中最名貴的類型。
順帶一提，有人把「雨前」說成「乳前」，除了與發音相同有關，亦因為上山採茶的姑娘會把鮮嫩茶芽放在胸前，使得茶葉在沖泡後散發出少女體香，才衍生這個令男士充滿聯想的說法。
同場加映：天下第一湖──西湖
「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」遊杭州豈能不去最具代表性的景點——西湖？以水碧山青、景色宜人見稱的西湖，被譽為「天下第一湖」，有不少教人嚮往的風景，好像「三潭印月」、「雷峰夕照」、「蘇堤春曉」等等，加上周邊有錢王祠、岳王廟等名勝，難怪被列入《世界遺產名錄》了！
靈隱寺又稱「雲林禪寺」，最早建於東晉，距今超過1,600年。靈隱寺又稱「雲林禪寺」，最早建於東晉，距今超過1,600年。
靈隱寺又稱「雲林禪寺」，最早建於東晉，距今超過1,600年。
掛上「卓然世外」匾額的海日樓，供有永福寺鎮寺之寶。掛上「卓然世外」匾額的海日樓，供有永福寺鎮寺之寶。
掛上「卓然世外」匾額的海日樓，供有永福寺鎮寺之寶。
位於西湖湖心的集賢亭是遊人爭相打卡的熱點。位於西湖湖心的集賢亭是遊人爭相打卡的熱點。
位於西湖湖心的集賢亭是遊人爭相打卡的熱點。
「三潭印月」是指湖中三座瓶形石塔會於月色下透出迷人倒影。「三潭印月」是指湖中三座瓶形石塔會於月色下透出迷人倒影。
「三潭印月」是指湖中三座瓶形石塔會於月色下透出迷人倒影。
位於靈隱寺旁的飛來峰造像為內地現存規模最大的藏傳佛教藝術遺迹之一。位於靈隱寺旁的飛來峰造像為內地現存規模最大的藏傳佛教藝術遺迹之一。
位於靈隱寺旁的飛來峰造像為內地現存規模最大的藏傳佛教藝術遺迹之一。
龍井茶始產於宋代，以色綠、香郁、味甘、形美見稱。龍井茶始產於宋代，以色綠、香郁、味甘、形美見稱。
龍井茶始產於宋代，以色綠、香郁、味甘、形美見稱。
即使湖面的荷花還未開，仍能構成一幅美麗的風景圖。即使湖面的荷花還未開，仍能構成一幅美麗的風景圖。
即使湖面的荷花還未開，仍能構成一幅美麗的風景圖。
同樣於靈隱寺旁的永福寺，為東晉古剎，被譽為中國最美麗的寺院。同樣於靈隱寺旁的永福寺，為東晉古剎，被譽為中國最美麗的寺院。
同樣於靈隱寺旁的永福寺，為東晉古剎，被譽為中國最美麗的寺院。
西湖位於杭州西面，三面環山，層巒疊嶂，景色宜人，因而有「天下第一湖」之稱。西湖位於杭州西面，三面環山，層巒疊嶂，景色宜人，因而有「天下第一湖」之稱。
西湖位於杭州西面，三面環山，層巒疊嶂，景色宜人，因而有「天下第一湖」之稱。
位於西湖東岸的錢王祠，始建於北宋，康熙和乾隆曾在此留有御題。位於西湖東岸的錢王祠，始建於北宋，康熙和乾隆曾在此留有御題。
位於西湖東岸的錢王祠，始建於北宋，康熙和乾隆曾在此留有御題。
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