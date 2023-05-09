Monkey Café × TEA CHÂTEAU首度聯乘 攜手呈獻「望夏．茶果清香」下午茶
英皇駿景酒店聯乘著名革新茗茶品牌TEA CHÂTEAU在Monkey Café於即日至8月31日期間推出全新的「望夏．茶果清香」下午茶，將美食與養生及傳統茶完美地結合在一起，帶給客人們一個全新的味蕾饗宴。
茶香滿滿
TEA CHÂTEAU利用嶄新茶囊設計與TeaMagTM技術，將繁複的工藝轉化為歷久彌新的茶文化，精緻茶囊既方便又實用，除了沖茶飲用更可以茶入饌，製作各款茶香美食。全新的「望夏．茶果清香」下午茶提供8款由餅廚匠心巧製的鹹甜美點，包括櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕、宇治抹茶芝士、韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉等；當中的宇治抹茶芝士撻採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶和滑順的芝士入饌，外皮酥脆，內餡柔軟，入口濃郁，甘甜的宇治抹茶與誘人的芝士香味互相配合，兩者味道完美平衡，令人難以忘懷。至於韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉則在傳統鬆餅加入了新鮮的韓國士多啤梨，口感鬆軟，微甜微酸，再配以TEA CHÂTEAU宇治抹茶及士多啤梨醬分別打製而成的奶油忌廉，色彩繽紛，為客人帶來美食和美感的雙重享受。
鹹點就有飛魚子海蝦蛋沙律多士、蒜香一口牛、韓國士多啤梨吞拿魚撻及宇治抹茶紫菜炸蝦卷；重點推介韓國士多啤梨吞拿魚撻，口感酥脆，皮的酥與餡的滑相映成趣，搭配新鮮的韓國士多啤梨，酸甜適中，滿足味蕾上的驚艷。下午茶另配有精選咖啡或3款TEA CHÂTEAU品牌茶飲，分別是王牌養生及傳統茶包括「日本焙茶」、「宇治抹茶」及期間限定的「櫻花茶」，讓客人在品嘗美食的同時，更能深入體驗茶的文化和箇中精髓，悠享愜意的午後時光。
營業資訊
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