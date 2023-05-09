Monkey Café × TEA CHÂTEAU首度聯乘 攜手呈獻「望夏．茶果清香」下午茶

茶香滿滿

TEA CHÂTEAU利用嶄新茶囊設計與TeaMagTM技術，將繁複的工藝轉化為歷久彌新的茶文化，精緻茶囊既方便又實用，除了沖茶飲用更可以茶入饌，製作各款茶香美食。全新的「望夏．茶果清香」下午茶提供8款由餅廚匠心巧製的鹹甜美點，包括櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕、宇治抹茶芝士、韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉等；當中的宇治抹茶芝士撻採用TEA CHÂTEAU日本宇治抹茶和滑順的芝士入饌，外皮酥脆，內餡柔軟，入口濃郁，甘甜的宇治抹茶與誘人的芝士香味互相配合，兩者味道完美平衡，令人難以忘懷。至於韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉則在傳統鬆餅加入了新鮮的韓國士多啤梨，口感鬆軟，微甜微酸，再配以TEA CHÂTEAU宇治抹茶及士多啤梨醬分別打製而成的奶油忌廉，色彩繽紛，為客人帶來美食和美感的雙重享受。