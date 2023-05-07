Continental GT Le Mans Collection 全球限量48輛
今年是著名的勒芒24小時耐力賽100周年，這賽事對賓利（Bentley）別具意義，皆因車隊多年來於此賽事先後6度奪冠，戰績彪炳。當中於2003年賽事，亦即第6度奪冠的一屆，Bentley車隊不單止獲得冠軍頭銜，更連亞軍寶座都一併拿下。最近廠方個性化定制部門Mulliner特別以Continental GT車型為基礎，打造全球僅限量48輛的Continental GT Le Mans Collection，藉以紀念這段輝煌傳奇。
冠軍賽車 致敬之作
為凸顯限量版Le Mans Collection的獨特收藏性，Mulliner團隊將一系列源自2003年Le Mans冠軍戰車，即7號EXP Speed 8賽車的元素，巧妙地注入其車身及車廂設計之中，變成別具一格的定制細節。當中最特別和珍貴的，莫過於將當年7號EXP Speed 8冠軍戰車引擎上32個閥門中的24個拆下，然後將之一開為二，變成48件極罕的金屬珍品，猶如歷史文物般鑲在車廂內展示，48件配48輛剛剛好。
知多啲！勒芒24小時耐力賽
於法國城市勒芒舉行的24 Hours of Le Mans，自1923年首次舉行，今年剛好踏入100周年，屬歷史最悠久的汽車耐力賽之一。賽事於Circuit de la Sarthe約13.6km賽道進行，一般會從下午開始一直賽到次日，歷時24小時，每部賽車由3名車手負責駕駛，全程換人不換車，以行駛最多里程的車輛為之勝出；由於賽道直路較多，因此平均車速相對較高。
同場加映：XM Label Red史上最強M系
堪稱史上最強M系的BMW XM Label Red將於8月在美國Spartanburg廠房投產，還會推出擁有個性化Frozen Carbon Black Metallic金屬車色的專屬頂級版。車載跟北美IMSA系列賽24小時Daytona賽事及勒芒24小時耐力賽的M Hybrid V8賽車一樣，由4.4L V8 M TwinPower Turbo引擎和集成在8前速M Steptronic波箱中的永磁同步電馬達組成的M Hybrid油電混合動力系統；標準配備M xDrive四輪驅動系統及M Sport差速器，綜效馬力及扭力分別達748hp和1,000Nm，從靜止加速到100km/h只需3.8秒。值得留意是在純電模式下也可輸出197hp馬力，純電續航距離有75~83km（WLTP）。
撰文：林登麗
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20230507-0507_00321_001/Continental-GT--Le-Mans-Collection--全球限量48輛
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