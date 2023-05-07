Continental GT Le Mans Collection 全球限量48輛

新推出的Continental GT Le Mans Collection（左），是賓利個性化定制部門Mulliner以2003年Le Mans冠軍戰車EXP Speed 8（右）為靈感而打造，全球限量48輛。

今年是著名的勒芒24小時耐力賽100周年，這賽事對賓利（Bentley）別具意義，皆因車隊多年來於此賽事先後6度奪冠，戰績彪炳。當中於2003年賽事，亦即第6度奪冠的一屆，Bentley車隊不單止獲得冠軍頭銜，更連亞軍寶座都一併拿下。最近廠方個性化定制部門Mulliner特別以Continental GT車型為基礎，打造全球僅限量48輛的Continental GT Le Mans Collection，藉以紀念這段輝煌傳奇。

冠軍賽車 致敬之作 為凸顯限量版Le Mans Collection的獨特收藏性，Mulliner團隊將一系列源自2003年Le Mans冠軍戰車，即7號EXP Speed 8賽車的元素，巧妙地注入其車身及車廂設計之中，變成別具一格的定制細節。當中最特別和珍貴的，莫過於將當年7號EXP Speed 8冠軍戰車引擎上32個閥門中的24個拆下，然後將之一開為二，變成48件極罕的金屬珍品，猶如歷史文物般鑲在車廂內展示，48件配48輛剛剛好。

知多啲！勒芒24小時耐力賽 於法國城市勒芒舉行的24 Hours of Le Mans，自1923年首次舉行，今年剛好踏入100周年，屬歷史最悠久的汽車耐力賽之一。賽事於Circuit de la Sarthe約13.6km賽道進行，一般會從下午開始一直賽到次日，歷時24小時，每部賽車由3名車手負責駕駛，全程換人不換車，以行駛最多里程的車輛為之勝出；由於賽道直路較多，因此平均車速相對較高。

同場加映：XM Label Red史上最強M系 堪稱史上最強M系的BMW XM Label Red將於8月在美國Spartanburg廠房投產，還會推出擁有個性化Frozen Carbon Black Metallic金屬車色的專屬頂級版。車載跟北美IMSA系列賽24小時Daytona賽事及勒芒24小時耐力賽的M Hybrid V8賽車一樣，由4.4L V8 M TwinPower Turbo引擎和集成在8前速M Steptronic波箱中的永磁同步電馬達組成的M Hybrid油電混合動力系統；標準配備M xDrive四輪驅動系統及M Sport差速器，綜效馬力及扭力分別達748hp和1,000Nm，從靜止加速到100km/h只需3.8秒。值得留意是在純電模式下也可輸出197hp馬力，純電續航距離有75~83km（WLTP）。

撰文：林登麗

Continental GT Le Mans Collection提供Coupe版及Convertible版，皆採用Verdant Green綠色車漆。 22吋黑色輪圈內藏碳陶瓷制動碟及紅色制動卡鉗。前輪拱後方特別鑲上銀、綠、黑3色配搭的24h金屬銘牌。 車廂鋪陳以黑色為主調，為突出潛藏的跑格個性，不僅座椅採用Hotspur紅縫線，軚環中央及6點鐘位置加入Hotspur紅色飾片。 副駕席對開的錶台碳纖飾板，鑲嵌了6個「勝利花環」圖案及相關年份，標誌着車隊1924年至2003年間6度奪冠的戰績。 25.7kWh高壓鋰電池置於車底，以7.4kW AC交流電由0%充電至100%約需4.25小時。 Coupe版頭冚連車頂都有Moonbeam銀色賽車條紋裝飾，而Convertible版只有頭冚才有。 雙金屬門檻裝飾，一塊刻有6個「勝利花環」圖案及車型，另一塊勾畫出EXP Speed 8賽車發光輪廓線。當車門打開，迎賓燈還會將「勝利花環」圖案投射到地面。 標準配備三面旋轉式中控面板，其中帶有3個錶盤的一面，中間被改成EXP Speed 8冠軍賽車引擎閥門的展示窗。 XM Label Red高性能插電式混能SAV專屬頂級版擁有Frozen Carbon Black Metallic金屬車色，限量生產500輛。 車廂廣泛採用紅色和藍色裝飾線及緞面效果的碳纖維內飾，滲透一貫跑味。 黑色面罩上漆有Arctica White白色數字7，正是2003年奪冠的EXP Speed 8賽車編號。 為向擁有黑色和深綠色車身塗裝的EXP Speed 8賽車致敬，車身多處注入Blackline細節，並起用帶有幼銀條紋裝飾的Styling黑色碳纖擾流。 原設於波棍台前一對圓形出風口之間的傳統指針時鐘，現變成設計靈感源自Le Mans耐力賽的24小時制數碼化時鐘。 車載M Hybrid油電混合動力系統，坐擁748hp和1,000Nm的綜效馬力及扭力。