副刊

Continental GT Le Mans Collection 全球限量48輛

新推出的Continental GT Le Mans Collection（左），是賓利個性化定制部門Mulliner以2003年Le Mans冠軍戰車EXP Speed 8（右）為靈感而打造，全球限量48輛。 新推出的Continental GT Le Mans Collection（左），是賓利個性化定制部門Mulliner以2003年Le Mans冠軍戰車EXP Speed 8（右）為靈感而打造，全球限量48輛。
新推出的Continental GT Le Mans Collection（左），是賓利個性化定制部門Mulliner以2003年Le Mans冠軍戰車EXP Speed 8（右）為靈感而打造，全球限量48輛。
今年是著名的勒芒24小時耐力賽100周年，這賽事對賓利（Bentley）別具意義，皆因車隊多年來於此賽事先後6度奪冠，戰績彪炳。當中於2003年賽事，亦即第6度奪冠的一屆，Bentley車隊不單止獲得冠軍頭銜，更連亞軍寶座都一併拿下。最近廠方個性化定制部門Mulliner特別以Continental GT車型為基礎，打造全球僅限量48輛的Continental GT Le Mans Collection，藉以紀念這段輝煌傳奇。
冠軍賽車　致敬之作
為凸顯限量版Le Mans Collection的獨特收藏性，Mulliner團隊將一系列源自2003年Le Mans冠軍戰車，即7號EXP Speed 8賽車的元素，巧妙地注入其車身及車廂設計之中，變成別具一格的定制細節。當中最特別和珍貴的，莫過於將當年7號EXP Speed 8冠軍戰車引擎上32個閥門中的24個拆下，然後將之一開為二，變成48件極罕的金屬珍品，猶如歷史文物般鑲在車廂內展示，48件配48輛剛剛好。
知多啲！勒芒24小時耐力賽
於法國城市勒芒舉行的24 Hours of Le Mans，自1923年首次舉行，今年剛好踏入100周年，屬歷史最悠久的汽車耐力賽之一。賽事於Circuit de la Sarthe約13.6km賽道進行，一般會從下午開始一直賽到次日，歷時24小時，每部賽車由3名車手負責駕駛，全程換人不換車，以行駛最多里程的車輛為之勝出；由於賽道直路較多，因此平均車速相對較高。
同場加映：XM Label Red史上最強M系
堪稱史上最強M系的BMW XM Label Red將於8月在美國Spartanburg廠房投產，還會推出擁有個性化Frozen Carbon Black Metallic金屬車色的專屬頂級版。車載跟北美IMSA系列賽24小時Daytona賽事及勒芒24小時耐力賽的M Hybrid V8賽車一樣，由4.4L V8 M TwinPower Turbo引擎和集成在8前速M Steptronic波箱中的永磁同步電馬達組成的M Hybrid油電混合動力系統；標準配備M xDrive四輪驅動系統及M Sport差速器，綜效馬力及扭力分別達748hp和1,000Nm，從靜止加速到100km/h只需3.8秒。值得留意是在純電模式下也可輸出197hp馬力，純電續航距離有75~83km（WLTP）。
撰文：林登麗
Continental GT Le Mans Collection提供Coupe版及Convertible版，皆採用Verdant Green綠色車漆。Continental GT Le Mans Collection提供Coupe版及Convertible版，皆採用Verdant Green綠色車漆。
Continental GT Le Mans Collection提供Coupe版及Convertible版，皆採用Verdant Green綠色車漆。
22吋黑色輪圈內藏碳陶瓷制動碟及紅色制動卡鉗。前輪拱後方特別鑲上銀、綠、黑3色配搭的24h金屬銘牌。22吋黑色輪圈內藏碳陶瓷制動碟及紅色制動卡鉗。前輪拱後方特別鑲上銀、綠、黑3色配搭的24h金屬銘牌。
22吋黑色輪圈內藏碳陶瓷制動碟及紅色制動卡鉗。前輪拱後方特別鑲上銀、綠、黑3色配搭的24h金屬銘牌。
車廂鋪陳以黑色為主調，為突出潛藏的跑格個性，不僅座椅採用Hotspur紅縫線，軚環中央及6點鐘位置加入Hotspur紅色飾片。車廂鋪陳以黑色為主調，為突出潛藏的跑格個性，不僅座椅採用Hotspur紅縫線，軚環中央及6點鐘位置加入Hotspur紅色飾片。
車廂鋪陳以黑色為主調，為突出潛藏的跑格個性，不僅座椅採用Hotspur紅縫線，軚環中央及6點鐘位置加入Hotspur紅色飾片。
副駕席對開的錶台碳纖飾板，鑲嵌了6個「勝利花環」圖案及相關年份，標誌着車隊1924年至2003年間6度奪冠的戰績。副駕席對開的錶台碳纖飾板，鑲嵌了6個「勝利花環」圖案及相關年份，標誌着車隊1924年至2003年間6度奪冠的戰績。
副駕席對開的錶台碳纖飾板，鑲嵌了6個「勝利花環」圖案及相關年份，標誌着車隊1924年至2003年間6度奪冠的戰績。
25.7kWh高壓鋰電池置於車底，以7.4kW AC交流電由0%充電至100%約需4.25小時。25.7kWh高壓鋰電池置於車底，以7.4kW AC交流電由0%充電至100%約需4.25小時。
25.7kWh高壓鋰電池置於車底，以7.4kW AC交流電由0%充電至100%約需4.25小時。
Coupe版頭冚連車頂都有Moonbeam銀色賽車條紋裝飾，而Convertible版只有頭冚才有。Coupe版頭冚連車頂都有Moonbeam銀色賽車條紋裝飾，而Convertible版只有頭冚才有。
Coupe版頭冚連車頂都有Moonbeam銀色賽車條紋裝飾，而Convertible版只有頭冚才有。
雙金屬門檻裝飾，一塊刻有6個「勝利花環」圖案及車型，另一塊勾畫出EXP Speed 8賽車發光輪廓線。當車門打開，迎賓燈還會將「勝利花環」圖案投射到地面。雙金屬門檻裝飾，一塊刻有6個「勝利花環」圖案及車型，另一塊勾畫出EXP Speed 8賽車發光輪廓線。當車門打開，迎賓燈還會將「勝利花環」圖案投射到地面。
雙金屬門檻裝飾，一塊刻有6個「勝利花環」圖案及車型，另一塊勾畫出EXP Speed 8賽車發光輪廓線。當車門打開，迎賓燈還會將「勝利花環」圖案投射到地面。
標準配備三面旋轉式中控面板，其中帶有3個錶盤的一面，中間被改成EXP Speed 8冠軍賽車引擎閥門的展示窗。標準配備三面旋轉式中控面板，其中帶有3個錶盤的一面，中間被改成EXP Speed 8冠軍賽車引擎閥門的展示窗。
標準配備三面旋轉式中控面板，其中帶有3個錶盤的一面，中間被改成EXP Speed 8冠軍賽車引擎閥門的展示窗。
XM Label Red高性能插電式混能SAV專屬頂級版擁有Frozen Carbon Black Metallic金屬車色，限量生產500輛。XM Label Red高性能插電式混能SAV專屬頂級版擁有Frozen Carbon Black Metallic金屬車色，限量生產500輛。
XM Label Red高性能插電式混能SAV專屬頂級版擁有Frozen Carbon Black Metallic金屬車色，限量生產500輛。
車廂廣泛採用紅色和藍色裝飾線及緞面效果的碳纖維內飾，滲透一貫跑味。車廂廣泛採用紅色和藍色裝飾線及緞面效果的碳纖維內飾，滲透一貫跑味。
車廂廣泛採用紅色和藍色裝飾線及緞面效果的碳纖維內飾，滲透一貫跑味。
黑色面罩上漆有Arctica White白色數字7，正是2003年奪冠的EXP Speed 8賽車編號。黑色面罩上漆有Arctica White白色數字7，正是2003年奪冠的EXP Speed 8賽車編號。
黑色面罩上漆有Arctica White白色數字7，正是2003年奪冠的EXP Speed 8賽車編號。
為向擁有黑色和深綠色車身塗裝的EXP Speed 8賽車致敬，車身多處注入Blackline細節，並起用帶有幼銀條紋裝飾的Styling黑色碳纖擾流。為向擁有黑色和深綠色車身塗裝的EXP Speed 8賽車致敬，車身多處注入Blackline細節，並起用帶有幼銀條紋裝飾的Styling黑色碳纖擾流。
為向擁有黑色和深綠色車身塗裝的EXP Speed 8賽車致敬，車身多處注入Blackline細節，並起用帶有幼銀條紋裝飾的Styling黑色碳纖擾流。
原設於波棍台前一對圓形出風口之間的傳統指針時鐘，現變成設計靈感源自Le Mans耐力賽的24小時制數碼化時鐘。原設於波棍台前一對圓形出風口之間的傳統指針時鐘，現變成設計靈感源自Le Mans耐力賽的24小時制數碼化時鐘。
原設於波棍台前一對圓形出風口之間的傳統指針時鐘，現變成設計靈感源自Le Mans耐力賽的24小時制數碼化時鐘。
車載M Hybrid油電混合動力系統，坐擁748hp和1,000Nm的綜效馬力及扭力。車載M Hybrid油電混合動力系統，坐擁748hp和1,000Nm的綜效馬力及扭力。
車載M Hybrid油電混合動力系統，坐擁748hp和1,000Nm的綜效馬力及扭力。
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