長洲周末出行10大打卡熱點

周末想出外走走？近近哋的長洲是大熱之選，皆因闊別3年的包山嘉年華今年正式復辦，除了睇飄色巡遊及搶包山比賽，其實長洲仲有好多IGable的人氣熱點。大家不妨喺港版鳥居和天使之翼打卡後，去隱世Cafe和冰室嘗盡特色美食！

白色鳥居 「鳥居」唔一定只會喺日本出現，長洲都有！它屹立於長洲北有蓋配水庫公園入口，灰白色外觀驟眼望落去以為是石屎造，走近從其身上的木紋才知它是木造。造型更是參照明神鳥居而建，瀛味十足。嚟得鳥居打卡，當然唔少得再行約2至3分鐘，登上全島最高點，即僅約海拔95米高的北眺亭，俯瞰有「港版函館」之稱的長洲全景。

天使之翼 另一人氣打卡熱點是位於長洲西南面海岸邊的奇石「天使之翼」（又名魚翅石），皆因它從側面角度看勁似天使翅膀。打卡時只要打側身擺甫士，便可拍出恍如在背脊長出翅膀一樣的人石合一畫面。不過這塊石的位置有點隔涉，出碼頭後轉右經中興街天后廟接長洲家樂徑，再沿山頂路西走到最高處的長樓梯位置，在欄杆轉角處跟着引路游繩前往，步程約30分鐘，記得注意安全。

乳酪飲品 下一站「長洲」？雖然長洲冇港鐵，但有人氣小店「長洲角酪」。它是一家售賣特色乳酪的飲品店，位於距離碼頭僅2分鐘步程的新興街內，買杯自家製的新鮮港式乳酪及招牌卷蛋，然後於店內特設的「長洲」站牆前打埋卡先至好走。

港版鐮倉 雖然未食五月糉，但每年這個時候，已有不少人前往長洲東灣曬太陽和暢泳。文青來到，最愛在臨行出東灣泳灘的一段東灣路打卡，主要睇中這裏兩旁的小屋加埋中間海景，驟眼以為身在鐮倉高校前駅，難怪有「港版鐮倉」之稱。

人氣餃子 位於大新海傍路的餃子冰室人氣度極高，店外經常出現排隊等食手工餃的人龍，所供應的餃子口味有10多款，包括鹹蛋黃黃金餃和黑白土匪餃。由於是全手工製，有些口味好快賣晒，記得留意店門前的餃子剩餘數量告示牌。

經典巴黎撻 小時候經常吃到的懷舊西餅，經典如忌廉筒、黃梅醬曲奇等，在香港買少見少，想不到在大新海傍路的「紅馬海傍餅店」一直有供應，連幾近失傳的巴黎撻一樣有售。撻面有大大個十字花，外層是蛋白霜糖皮，牛油撻餅皮內包裹着鬆軟生油蛋糕和焦糖醬，入口層次豐富。

隱世Cafe 位於西灣（即張保仔洞那邊）的隱世Cafe「Heima Heima」，由碼頭步行前往約需20分鐘，有些人是為了享受恬靜前來，不過更多人是為了品嘗其日本蜜柑卷蛋。軟熟富蛋香的卷蛋中間，放入原個去皮蜜柑，賣相相當吸引。這裏還供應各式咖啡和梳打特飲。

愛情鎖牆 東灣路上有一大人氣打卡位，指的是掛滿愛情鎖和心形木牌的色彩繽紛「LOCK OF LOVE」牆，無論是單身還是已有另一半，經過都會不禁停下來細看。亦有不少人會即場買番個鎖或木牌，寫上願望再掛上牆，Sweet！

露天茶座 去景點打卡行到咁上下，若然能安坐在露天茶座，靜靜哋欣賞無敵海景，邊吹海風邊歇腳都咪話唔Chill。在東灣和觀音灣海灘中間就有一間，指的是開設在長洲滑浪風帆中心旁的露天茶座，主要供應炸魚薯條、芝士漢堡、西班牙蒜片蝦及啤酒等西式小吃，放空打卡相當合適。

搶包山呀！ 長洲太平清醮被列為第三批國家級非物質文化遺產，除了飄色巡遊、平安包等，闊別3年的「搶包山」比賽今年正式復辦，自然吸引大批遊客湧入長洲。當中「包山嘉年華2023」備有攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演、攀爬示範及同樂等，5月14日（星期日）將有攀爬嘉年華，而5月26日至27日（星期五至六）的搶包山決賽更不容錯過。

撰文：林登麗

前往「港版函館」只需出長洲碼頭轉左，沿北社海傍路經北社公廁和北社長利遊樂場，往北眺亭方向步行約30分鐘。（相片：IG@dulllifehkk） 東灣路兩旁小屋加埋中間海景，配合一些攝影調色技巧，似足「港版鎌倉」。（相片：IG@synthia_chan） 日本蜜柑卷蛋軟熟富蛋香，中間還放入原個去皮蜜柑。（相片：IG@agnes.the.foodie） 搶包山決賽及包山嘉年華均於北帝廟遊樂場足球場舉行。 「天使之翼」位處長洲西南面海岸邊，尾段需跟着游繩前往，要注意安全及衡量個人能力。（相片：IG@kisscandiss） 鹹蛋黃黃金餃（前）外層香脆，且鋪滿鹹蛋黃；黑白土匪餃（後）咬落啖啖土匪孜然味道呢！（相片：IG@dumbo.foodlove） 色彩繽紛的「LOCK OF LOVE」牆，掛滿了愛情鎖和心形木牌。（相片：IG@cincin_piggy） 主打售賣特色乳酪飲料及招牌卷蛋，店內特設「長洲」站牆。（相片：IG@cheungchaucorner） 幾近失傳的懷舊西餅巴黎撻，外層有十字花蛋白霜糖皮。（相片：IG@kyhunger） 露天茶座位於長洲滑浪風帆中心旁，對住個海歎冰凍啤酒更爽。（相片：IG@farasislove）