流動配件變身PHONE狂加FUN

今時今日手機除了鬥效能、鬥靚芒、鬥影相，為增加吸引力，最近仲鬥埋配件！好似ASUS新發布的ROG Phone 7系列特設空氣動力風扇7，加裝後散熱Power Up的同時仲強化重低音效果；而Xiaomi 13 Ultra可加裝手柄和濾鏡轉接環變身Leica相機。同期仲有各具特色的新機配件，齊齊為手機加Fun！

動力風扇兼做喇叭 ROG Phone 7採用斜切線機背設計，招牌鷹眼標誌支援8種燈效及1,677萬種色彩變化，高階版ROG Phone 7 Ultimate更獨有第二副屏，可於不同環境播放動畫。至於6.78吋165Hz AMOLED屏幕具備720Hz觸控採樣率，支援光線追蹤技術，峰值亮度達到1,500nits，在戶外陽光下打機依然清晰。機側兩邊保留超音波觸控鍵，對應10種操控手勢，同時提供隱形掛機、智慧錄影等功能，完全為電競而設計。

硬件方面，搭載S8 Gen 2旗艦處理器、16GB RAM及最高512GB儲存空間，獨創六層散熱片可提升168%散熱效率。專用空氣動力風扇7由致冷晶片及扇葉組成，最多可使機背降溫25℃、屏幕降溫8℃，並擁有智能調節、風冷、酷寒、急凍多種散熱模式。此外，它還有Aura RGB燈效及4顆實體按鍵，內置重低音喇叭有助提升77%低頻效果，配合手機對稱式立體喇叭，為玩家帶來2.1聲道音效。（a）

同場加映︰配件變主角 創意鬥搶眼

變身相機 Xiaomi 13 Ultra具備全焦段Leica光學四鏡頭及1吋感光元件，同時搭載2K專業原色6.73吋屏幕、S8 Gen 2處理器、16GB RAM及1TB ROM，配合自研環形冷泵與澎湃電池管理系統，使5,000mAh電池支援90W快速充電。專用攝影套裝隨附保護殼、鏡頭蓋、濾鏡轉接環及含掛繩的手柄，加裝後不但讓手機搖身一變成相機模樣，仲支援兩段式快門按壓，透過轉接環能接駁67mm濾鏡，滿足專業拍攝需要。（b）

注入魔法 Redmi Note 12 Turbo定為位中階手機，備有6.67吋OLED屏幕、S7+ Gen 2處理器、6,400萬像素三鏡頭及5,000mAh電池等，最特別是提供《哈利波特》別注版，機背印有霍格華茲校徽、閃電傷痕及飛天掃帚等圖案。配件更加誠意十足，例如包裝是魔法書樣子，附上9¾月台SIM卡針、魔法主題皮紋保護殼、霍格華茲入學信、魔法地圖說明書及多款貼紙，粉絲必搶。（c）

汽水主題 realme新作10 Pro 5G與可口可樂聯乘，包裝印有巨型Coca-Cola紅底白字標誌，打開會找到透明橘紅色Realmeow公仔，還有可樂罐造型的限量編號卡片、DIY貼紙，甚至連SIM卡針都造成瓶蓋樣子。機身背蓋則採用紅黑雙色搭配，更具有鋁罐般的冰涼觸感。其他硬件包括6.72吋FHD+屏幕、S695 5G處理器、1.08億像素雙鏡頭及5,000mAh電池等。（d）

車廠加持 Samsung Galaxy S23雖然已發表一段時間，但近日再掀起話題，事關廠方夥拍BMW推出特別版M Edition。收納盒採用BMW E30 M3車頭造型已叫車迷流晒口水，最正是附有專用保護殼、可更換廠徽的鎖匙扣、車用太陽眼鏡架、便攜式電動打胎機、無線充電杯架等，還有一本介紹M系車型的圖鑑、金屬貼紙，更提供代用券讓買家於韓國BMW駕駛中心參加入門駕駛課程。（c）

植入耳機 真無線耳機愈來愈普及，但要帶多一個耳機充電盒出街始終不便。Ulefone Armor 15遂將一對TWS無線耳機藏於機內，每邊耳機僅重3.2g，支援藍牙5.3及5小時播放時間，若配合手機充電，續航力長達505小時。作為三防機的它符合IP69K防水防塵及MIL-STD-810G軍規防護要求，另具有5.45吋屏幕、Helio G35處理器、6GB RAM、1,200萬像素雙鏡頭及6,600mAh電池。（e）

變種周邊功能

百搭盒子 PGYTECH推出的GM-163是一款結合讀卡器及記憶卡收納功能的閃傳盒子，鋁合金機身僅重133g，具備IP54防塵防水滴能力，內置USB-C接線能讓手機直讀記憶卡相片；另可收納SIM卡針，以備不時之需。（f）

迷你充電 流動充電器一般體積頗大，XPower PD5B用上超迷你設計，僅重106g，內置20W Lightning插頭，毋須充電線便可直插iPhone機底充電。電量為5,000mAh，並可充當座枱支架使用。（h）

磁吸三充 新發布的AirBox Go是MOMAX第二代磁吸充電盒子，獲得Made For MagSafe及Made for Apple Watch雙認證。機身內置10,000mAh大電池，可同時為iPhone、AirPods和Apple Watch等進行15W＋5W＋5W無線充電。（g）

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

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6.78吋165Hz窄邊框屏幕，支援Delta-E<1色彩準確度。 空氣動力風扇7搭載扇葉、Aura RGB燈及重低音喇叭，仲可當手機支架使用。 專業攝影套裝採用禮盒包裝，附送手柄、掛繩、轉接環等專用配件。 採用汽水的七分紅三分黑配色，外觀搶眼。 包裝附有多款專屬配件，全球限量1,000套。 GM-163是一款結合讀卡器及記憶卡收納功能的閃傳盒子。 設有控制台監察處理器時脈及溫度，並可切換效能模式。 可套用遊戲控制器3，兩邊有齊十字掣及功能鍵，打機更爽。 機背設有霍格華茲校徽，鏡頭參考哈利波特眼鏡設計。 包裝內附多款汽水主題配件。 防水防塵兼防震，機側更設快捷鍵可自訂快門功能。 內置20W Lightning插頭，毋須充電線便可直插iPhone機底充電。 Ultimate版獨有第二副屏，可於充電、來電或X Mode模式時播放動畫。 無線攝影手柄設有兩段式快門鍵及變焦桿，帶來相機般的手感。 包裝精美附上別注手機殼、SIM卡針及說明書等，極具魔法味道。 聯名版搭配BMW M主題介面，提供512GB儲存空間。 只需揭開防水膠墊便能取出耳機，同步與手機連接。 機身內置10,000mAh大電池，可同時為iPhone、AirPods和Apple Watch等進行15W＋5W＋5W無線充電。