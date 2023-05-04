重塑Art Deco經典 STEAMER 888 華麗變身

經得起時間考驗才稱得上「經典」，像上世紀20年代開始大行其道的裝飾藝術（Art Deco），以流暢而銳利的線條、優美的幾何圖案，還有簡潔而明亮的色系，成就出一套面向上流社會、既華麗又簡約的藝術風格，其影響力遍及雕塑、建築、工業設計等不同範疇，時至今日仍令一眾設計師念念不忘，正如今次介紹的概念遊艇「Steamer 888」，就是Art Deco風格的華麗變身！

受摩天大樓啟發 「Steamer 888」是出自設計工作室Coquine![design]，據悉靈感源自美國紐約曼哈頓地標——摩天大樓Chrysler Building，並受上世紀30年代Streamline Moderne運動影響，遊艇的外觀是紐約中央哈德遜（Hudson 4-6-4）蒸汽火車、Lockheed L-1049 超級星座噴氣式飛機和Dualit烤麵包機的混合體，可說是把裝飾藝術風格的美態共冶一爐。

有3個外部甲板 「Steamer 888」選用光滑且狹窄的快速排水型船體，能以合理的速度進行高效的長距離巡航，其長度為88米，但體積只接近60至70米長的遊艇，設計師的構思是希望以更少空間滿足船主需求，最多可容納8位乘客。遊艇上有3個外部甲板，可規劃出游泳池、海灘俱樂部等設施和區域。

奢華的流動空間 內部設計方面，與法國室內設計師Silvia Iraghi合作，布局可按船主的喜好決定，並嘗試把電影中所見的豪宅場景搬到遊艇上，塑造一個華麗的生活空間。與此同時，設計師把外觀的裝飾藝術風格注入室內，選用不少圓形家具，營造柔和的感覺，並賦予整個空間流動感。

品牌起底

總部位於英國倫敦的設計工作室Coquine![design]，由創意總監Christian Leyk成立，他早年曾於Newcruise-Yacht Projects & Design、Ken Freivokh Design、Marc Newson等著名遊艇設計公司任職，涉獵遊艇、汽車、平面設計、建築等不同設計範疇。

同場加映 除了受摩天大樓啟發外，Coquine![design]還會從不同事物擷取設計遊艇的靈感，「Crystal」與「Coba」就是表表者。

帆船遊艇—Crystal

船身像寶石般耀眼的概念遊艇「Crystal」，約長100米，屬於一艘三桅縱帆船（Three-masted schooner），最多可容納12位乘客，設計靈感來自88米長的帆船遊艇「Maltese Falcon」，除了具備DynaRig帆船系統外，另一亮點是船身滿布多面幾何玻璃窗，讓自然光可以進入船內，創造出有趣的陰影效果，從而凸顯室內和戶外空間的互動作用。另外，獨特的船身造型為船主提供多樣化的空間，除了客房，還可設置泳池、休息區、車庫、酒窖、附帶健身房的海灘俱樂部等，可謂應有盡有。

探險遊艇—Coba

同樣由Coquine![design]設計的「Coba」，以其船首的章魚圖案最吸睛，據悉設計師是受兒子愛看的卡通節目《Octonauts》啟發，並以其主角章魚來命名。作為一艘家庭探險遊艇，「Coba」長49米，總噸位略低於500GT，可由小量船員操作，適用於一家人出海探索，船上沒有水療中心等休閒設施，卻設有觀景台，並備有一艘小型潛艇和一艘9米長的小艇，還預留了空間放置水上電單車或陸上遊覽車。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

快速排水型船體適用於長距離巡航。 裝飾藝術風格亦應用於室內，加入豐富的細節。 遊艇最多容納8位乘客，布局可由船主決定。 生活區的布置最大限度地利用自然光，創造出有趣的陰影。 外部甲板配備了泳池、車庫、直升機停機坪等設施。 室內設計師Silvia Iraghi選用了不少圓形家具。 模仿寶石的幾何玻璃窗戶遍布船身，令人眼前一亮。 後甲板下方設有多用途起重機，收起後可用作大型活動甲板，設計具有彈性。 外部甲板設有游泳池、休閒區、用餐區、酒吧等。 地板採用大理石面板和交替木材設計，天花板則採用獨立背光樹脂面板，具有垂墜效果。 作為一艘帆船遊艇，「Crystal」可在不使用任何燃料下航行。 船首有個章魚圖案的「Coba」，可配備不同的推進系統，吃水深度最大為3米。