重塑Art Deco經典 STEAMER 888 華麗變身
經得起時間考驗才稱得上「經典」，像上世紀20年代開始大行其道的裝飾藝術（Art Deco），以流暢而銳利的線條、優美的幾何圖案，還有簡潔而明亮的色系，成就出一套面向上流社會、既華麗又簡約的藝術風格，其影響力遍及雕塑、建築、工業設計等不同範疇，時至今日仍令一眾設計師念念不忘，正如今次介紹的概念遊艇「Steamer 888」，就是Art Deco風格的華麗變身！
受摩天大樓啟發
「Steamer 888」是出自設計工作室Coquine![design]，據悉靈感源自美國紐約曼哈頓地標——摩天大樓Chrysler Building，並受上世紀30年代Streamline Moderne運動影響，遊艇的外觀是紐約中央哈德遜（Hudson 4-6-4）蒸汽火車、Lockheed L-1049 超級星座噴氣式飛機和Dualit烤麵包機的混合體，可說是把裝飾藝術風格的美態共冶一爐。
有3個外部甲板
「Steamer 888」選用光滑且狹窄的快速排水型船體，能以合理的速度進行高效的長距離巡航，其長度為88米，但體積只接近60至70米長的遊艇，設計師的構思是希望以更少空間滿足船主需求，最多可容納8位乘客。遊艇上有3個外部甲板，可規劃出游泳池、海灘俱樂部等設施和區域。
奢華的流動空間
內部設計方面，與法國室內設計師Silvia Iraghi合作，布局可按船主的喜好決定，並嘗試把電影中所見的豪宅場景搬到遊艇上，塑造一個華麗的生活空間。與此同時，設計師把外觀的裝飾藝術風格注入室內，選用不少圓形家具，營造柔和的感覺，並賦予整個空間流動感。
品牌起底
總部位於英國倫敦的設計工作室Coquine![design]，由創意總監Christian Leyk成立，他早年曾於Newcruise-Yacht Projects & Design、Ken Freivokh Design、Marc Newson等著名遊艇設計公司任職，涉獵遊艇、汽車、平面設計、建築等不同設計範疇。
同場加映
除了受摩天大樓啟發外，Coquine![design]還會從不同事物擷取設計遊艇的靈感，「Crystal」與「Coba」就是表表者。
帆船遊艇—Crystal
船身像寶石般耀眼的概念遊艇「Crystal」，約長100米，屬於一艘三桅縱帆船（Three-masted schooner），最多可容納12位乘客，設計靈感來自88米長的帆船遊艇「Maltese Falcon」，除了具備DynaRig帆船系統外，另一亮點是船身滿布多面幾何玻璃窗，讓自然光可以進入船內，創造出有趣的陰影效果，從而凸顯室內和戶外空間的互動作用。另外，獨特的船身造型為船主提供多樣化的空間，除了客房，還可設置泳池、休息區、車庫、酒窖、附帶健身房的海灘俱樂部等，可謂應有盡有。
探險遊艇—Coba
同樣由Coquine![design]設計的「Coba」，以其船首的章魚圖案最吸睛，據悉設計師是受兒子愛看的卡通節目《Octonauts》啟發，並以其主角章魚來命名。作為一艘家庭探險遊艇，「Coba」長49米，總噸位略低於500GT，可由小量船員操作，適用於一家人出海探索，船上沒有水療中心等休閒設施，卻設有觀景台，並備有一艘小型潛艇和一艘9米長的小艇，還預留了空間放置水上電單車或陸上遊覽車。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/副刊/odn-20230504-0504_00321_001/重塑Art-Deco經典-STEAMER-888-華麗變身
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