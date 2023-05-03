涼住冷氣！室內射箭新手都啱玩

隨着初夏到來，怕熱的朋友對激烈的戶外運動難免會抗拒，不如進行富挑戰性又不用氣來氣喘的玩意似乎更合時宜！位於新蒲崗便有一所面積達3,800平方呎的室內射箭場，到此體驗既可避免日曬雨淋的無奈，又可享受到運動競賽的刺激興奮！今次更邀得場地教練Ben Sir教路，加深大家對射箭這項運動的認知，就算新手亦一樣啱玩！

勁多靶道 設備齊全 要在香港玩射箭，過往都是在戶外康樂營或一些私人場所才有提供，今次介紹的室內射箭場是位於新蒲崗雙喜街的昇準射箭會，場地面積佔地達3,800平方呎，提供12條18米靶道，寬敞的環境就算有多人同時練習亦綽綽有餘，而且場內裝備齊全，即使兩手空空前往亦絕無問題。練習場內有各種短期或長期課程供大家練習，從反曲弓的體驗班到高班以至於私人班都有，你可按個人需要選擇一對一私人課堂或多人小組，而且所有課程均設有青少年及兒童級別。Ben Sir謂新手一開始學習射箭，先要認識射箭需要的工具，然後再學習準備姿勢與放箭的步驟。現時坊間可供練習的弓箭種類大致上有3種，包括比較經典的傳統弓、適合大部分人士的反曲弓、較為複雜且有相當重量的複合弓。大家玩弓箭時通常需要戴上護指、護臂，以保護皮膚不被拉弓時的動作所傷。新手較為推薦的反曲弓由木材、鋁合金、碳纖維等材料組成，之所以叫反曲弓，是因為兩片弓臂正常狀態呈現向前彎曲，射箭時就會靠着兩個反曲弓臂的張力將箭射出。

逐步嘗試 拔箭留神 初來體驗的學員會先學習3個基本準備姿勢及3個放箭步驟，要講最難的部分，應該是拉弦，需要慢慢舉高弓箭、右手往自己臉龐方向拉，直至拇指指節碰到臉部，一開始有點費勁，但經過慢慢練習還是能成功完成。之後3隻手指伸直將箭彈出去，看到箭射到箭靶，雖然跟靶芯甚有距離，但還是相當興奮呢！Ben Sir強調剛開始時毋須執着瞄準得分， 這樣有助大家逐步上手。另外拔箭時由於箭離自己的臉部與頸部很近，安全姿勢是站在箭的左右兩端，先用一隻手按住箭靶，另一隻手握箭手指向下。眼神則要望着後方，這樣即使有人經過也能有所察覺，避免誤傷別人。拔完一支箭後可以將箭放在按着箭靶的手中，直至拔完所有箭為止。

新蒲崗都有打卡好去處 若果想跟陽光玩遊戲的話，別錯過位於新蒲崗四美街的東啟德公園。這個可滿足不同戶外玩樂需要的公園佔地約11,700平方米，提供多元化的康體設施，包括兒童遊樂場、緩跑徑、健身園地、卵石路步行徑和社區園圃等。公園內的遊樂空間「彩虹樂園」可算係當中的焦點，特別找來於公園附近小學就讀的小學生參與設計，有別於一般公園設有一座座組合式遊樂設施，這裏以遊樂體驗作整體規劃，場地分為森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地四個區域，當中有在香港其他公園甚為罕見、令人聯想到倉鼠圈的人力滾輪，小朋友身處其中可以盡情發洩精力兼訓練手腳協調，成為園區必玩之作！

其他過癮玩樂設施還包括可享受自轉及公轉刺激感的旋轉吊椅，加上還有三款色彩繽紛的彈床、 集合瀡滑梯和穿越隧道等功能的山丘裝置、鍛煉小朋友四肢肌肉力量及協調能力的繩網攀爬架、講求平衡及靈敏度的彈簧平衡木和讓幼兒攀爬的小刺蝟設施等等，肯定玩得痛快！同時，為配合區內飼養寵物人士的需求，東啟德公園設有寵物公園，讓市民攜同寵物享受遊園樂。交通方面，可由港鐵鑽石山站B出口步行約8分鐘或乘搭多條巴士及小巴路線到達。

查詢電話：2328 9262

室內仲有呢啲玩！ 5萬平方呎運動場

假如希望在室內一次過體驗多項刺激運動，不妨前往位於大角咀的Super Sports Park 室內運動遊樂場啦！場內提供大型彈床樂園，小朋友區更提供海綿池，讓大家玩得盡興且安全。如果想尋求刺激，車胎滑梯、空中滑索就是必挑戰的項目，讓大家享受在空中滑行的感覺。除此之外，亦有多項球類活動，包括彈珠足球、投籃、保齡球等，讓喜愛球類的朋友樂而忘返。

查詢電話：6747 9091

親子體驗激罕活動

一家大細想去室內運動場玩樂，但又擔心小朋友太細不能進場？現時位於沙田的Yum Me Play推出專為3至12歲小朋友而設計的「運動體驗館」，館內有18項挑戰關卡，小朋友可以在此試玩8種在香港不常接觸到的運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等，特別之處還有拳擊區和劍擊區，讓大家一嘗箇中滋味！大人亦可跟着小朋友一齊體驗。

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅

室內場地地方寬敞，有不同的距離標記，方便大家挑戰不同難度。 玩射箭時為了保護自己，必須戴上護指與護臂。 放箭步驟2

拉弦：慢慢舉高弓箭，右手往自己臉龐方向拉，直至拇指指節碰到臉部。 彩虹樂園部分由小學生參與設計，當中有難得一見的玩樂設施。 緩跑徑沿途景色宜人，慢跑一流。 各種弓箭裝備應有盡有。 昇準射箭會會長Ben Sir是香港射箭總會註冊教練，相信學生學習射箭會提升自信及專注能力。 放箭步驟3

放弦：瞄準靶心，3隻手指伸直鬆弦放箭，箭隨即射出去。 健身園地設有多款器材，操Fit冇難度。 場內有多款刺激遊戲，適合三五知己一齊遊玩！（圖片：ig@minicouple.enjoyer） 反曲弓最容易上手，而且是射箭比賽承認的弓。 放箭步驟1

鈎弦：中間3隻手指的第一節鈎住弦，食指最好碰到膠紙底部。 日本人氣女星森川葵早前在綜藝節目中挑戰高難度射箭，在ig中的型格射姿更獲得逾3.5萬個Like！ 公園內設有寵物公園，狗狗亦可玩個夠本。 場內有各種運動體驗，小朋友可在此玩拳擊。