池袋展望台翻新重開 高空碌草地

杜拜:360度全方位 飽覽棕櫚島

有「世界第八大奇迹」之稱的杜拜棕櫚島(Palm Jumeirah),是世界上最大的人工島之一,因島形設計像棕櫚樹般而得名。想居高臨下飽覽這座人工島的標誌性景致,之前只能靠水上飛機,但隨着The View At The Palm高空觀景台於2021年開幕,大家可以輕鬆在海拔240米的高度俯瞰該島及周邊景致。該觀景台設於整個人工島正中心兼最高建築The Palm Tower的52樓,乘坐特設的直通升降機,僅需45秒便可直達52樓。於展望台可360 度欣賞棕櫚島全景,還可看到杜拜眼摩天輪、杜拜碼頭、哈利法塔及杜拜帆船酒店等地標建築,相當震撼。而展望台外圍更設有玻璃梯級,可讓你直望地面,自認膽大的記得要踏上。意猶未盡的話,可登上54樓的高空平台The Next Level,在更高兼沒有玻璃阻隔下痛快賞景!另外塔的50樓還設有全球最高的無邊際泳池Aura Sky Pool,帶來濕身賞景樂趣。展望台入場費AED100起(約HK$210)。