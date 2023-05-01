激新便攜風扇 冷卻．送風二合一

附有冷卻金屬板的手提風扇Slide Cool Fan，讓你可直接貼在不同部位快速降溫。

踏入5月，大家紛紛換上夏日服裝之餘，手提風扇更是袋中必備之物，而且功能每年推陳出新，新一年的款式便有不少破格設計，其中日本的Spice公司剛推出了一款滑蓋式風扇Slide Cool Fan，將電風扇加入了冷卻金屬板，讓你享受涼風吹送的同時，亦可隨時為不同部位急速降溫！

直貼肌膚 即時降溫 若身處攝氏30多度高溫之下，單靠風扇實在不足以令人涼快，這時候Slide Cool Fan就幫到手了。該風扇備有一塊體感溫度為-10℃的冷卻金屬板，貼在手掌、手腕、頸部、手臂內側或膝蓋內側等皮膚較薄的部位，身體可快速降溫兼有效預防中暑。想吹風的話，只要將風扇吹風口拉出便可切換功能，但冷卻板和風扇不能同時使用。有煙熏藍及米灰兩款顏色，各¥4,378（約HK$258）。

超級輕巧 捲起收納 很多人喜歡使用掛頸風扇，貪其可以解放雙手，韓國品牌DANSOON新推出的Neck Band Fan Rolling便十分啱用。賣點係此掛頸風扇的頸帶僅闊5.31mm，更可以捲起來收納在圓筒形風扇外殼的凹線槽內，非常企理。頸帶由矽膠製造，質地清爽，就算貼着頸都不覺黏膩。機身僅重178g，大大減輕頸部負擔。採用無扇葉設計，並可360度調整吹風角度，使用十分方便。韓圜35,900（約HK$211）。

4種用法 各適其適 由日本品牌mottole新推出的Handsfree 4way Mini Fan，顧名思義有4個用法， 分別可夾在袋上或傘子上、掛頸、手持或放置在桌上使用，無論室內或戶外都啱用！與夾子一起使用時風扇的角度可向左右360度調校，而手持或放在桌上時則可上下轉動約180度，吹風角度勁靈活。主體的塑膠部分加入了抗菌劑，抗菌率達到99%。重量約80g，分強、中、弱三段風速。¥2,640（約HK$156）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

採用滑蓋式設計，冷卻板有弱及強兩種輸出，風扇則有弱、中、強三種輸出。 附有柔軟的矽膠手帶，方便套在手上使用。 備有白色、米色及薄荷灰色供選擇。 Size只有80×30×145mm ，可輕鬆帶出街。 體積輕巧，可放在手袋中隨時候命。 掛頸風扇Neck Band Fan Rolling僅重178g，大大減輕頸部的負擔。 新推出的Handsfree 4way Mini Fan，其中一款用法是夾在袋帶或傘上。 充電期間也可使用。 使用USB充電，最多可連續使用600分鐘電風扇功能（弱風模式）。 頸帶可捲起來收納，不佔位，另附有收納盒。 另一用法是掛在頸上，只重約80g，用得耐也不覺累。