孖住媽咪 一齊Join品茶歎酒

每逢假期或特定節日，大家都忙於安排節目，來到5月就是母親節，大家當然要為全年無休的母親大人安排活動。近日坊間有不少特色茗茶體驗及調酒工作坊，無論是愛好品茗的母親，抑或是喜歡小酌的媽咪，都可以放鬆身心，享受箇中樂趣。

茶餚配 香氣飄溢 孝順仔女會經常和媽咪歎茶來個一盅兩件，中國茶講究的是水滾茶靚，而每款茶葉都有合適沖泡的水溫和時機，西營盤一間茶莊除了供應多款特色茶葉，最特別是提供了10個座位的石製吧枱，定期推出不同的嘗味菜單。當中的茶湯會經冷泡、熱泡、入饌和加草本食材等不同方式及配搭沖泡製作成餐飲，加上適合的小食和專人講解，令整個品茶之旅的體驗得以提升。

嘗味菜單名為「回家」，以3款台灣烏龍茶作主題，由3小杯冷泡烏龍茶開始，讓大家對烏龍有個初步了解，之後是熱泡阿里山高山烏龍茶配葡式杏仁餅。跟住的冷泡有氣桂花烏龍茶則淋在台灣手工愛玉凍上，配桂花蜜和秋月梨，清甜中帶一絲茶香。最後是熱泡紅烏龍茶浸泡可可豆殼和烤麥芽，配台灣朱古力品嘗。於5月10日至14日，大家帶埋媽咪享用，母親大人將可獲得一罐洋甘菊茶葉，讓她回家延續茶香餘韻。

（查詢電話：5596 6254 ）

自己調 專屬美酒 不少媽咪也愛摸吓酒杯底，但品酒風格卻不盡相同，有沒有想過調配一瓶媽咪喜歡的葡萄酒？主打優質肉食的餐廳兼食材店近日推出全新的調酒工作坊「Barossa Boss Wine-Blending Class」，由澳洲酒莊和本地葡萄酒及啤酒進口商創始人Jock Auld主持。參加者先享用迎賓酒，了解酒莊特色，然後學習品嘗不同類型的葡萄酒，過程中會配以各款熟食、芝士和香腸拼盤，邊吃邊吸取葡萄酒知識。

重頭戲是之後可以利用學到的知識，在Jock的指導下，調配屬於自己的葡萄酒，入瓶後還可為葡萄酒命名和設計標籤。而當中最有創意和最優秀的成品，更可獲Jock的秘密獎勵，完成工作坊之後可獲證書。意猶未盡的話，可以用優惠價錢預訂2道菜晚餐於課程後享用，與母親品嘗主菜和甜品，感覺非常窩心。

（查詢電話：3529 1228）

撰文：林佩婷