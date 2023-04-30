Chill玩深圳 潮歎湯泉 7×24吃喝玩樂

自內地與香港全面開關，大家紛紛趁假日北上小休，說的是尋找吃喝玩樂的歡樂玩意與美食，近近哋過關即達的深圳再次成為火熱玩樂點，單是關口附近已經足夠大家由朝玩到晚，好似福田口岸不遠處、近期火紅的Spa焦點就是一例，集吃喝玩樂於一身，全天候玩足7×24都冇問題。

火紅綜合娛樂設施 湯泉，即溫泉，都市人最愛浸個溫泉做個Spa，去除疲勞一身鬆晒！距離福田口岸約10分鐘路程的國花路有一座樓高五層的「湯崎‧湯泉生活TENZ」，是近日最火紅的湯泉之選。面積達4萬平方米的休閒洗浴綜合娛樂設施，設有湯池、汗蒸場所，並提供SPA、按摩等服務。休閒娛樂方面就有放映吧、街機、網咖（Internet Cafe）、電玩區、桌遊、桌球及VR等，選擇非常多樣，可以同時滿足大家的玩樂需求。餐飲方面，場內除有免費供應的雪糕、飲品及水果外，還有提供日本料理及中餐等。另有提供汗蒸服、浴巾、一次性內衣褲及洗護用品，一家大小都可以玩足一日。

周邊3大推介 湯泉體驗以外，距離福田或羅湖口岸約10至20分鐘車程之處都有不少現時流行的打卡好去處。

1.逛街掃貨地

徹底休息後當然要掃貨逛個夠，深圳有多個交通方便的大型商場，好似位處地鐵購物公園站C、F、G出口、大受年輕人歡迎的福田星河CoCo Park。是內地首個情景式公園版休閒購物中心，集休閒、購物、餐飲、娛樂於一身，場內有數百間知名品牌進駐，還有人氣雜貨店、美容美甲店、書店等，另有多國菜食肆，包括中、韓、日、泰等包羅萬有。至於商場最大特色，不得不提其獨特的內街設計、空中天橋及中庭，還有6,000平方米的下沉式露天廣場等，不定時舉辦各式活動，如夜間市集、表演、快閃店、美食街等，絕對是至潮逛街之選。

2.文青打卡熱點

正所謂去到邊都要打卡，深圳有不少地方保留了舊日足迹，見證新舊交融，好似鄰近地鐵園嶺站、體育中心站等的園嶺新村。小區內不少民居地下均開設了新式的網紅咖啡店，其中在網絡大熱的527cake&coffee，以「吾愛妻」的諧音來命名，光聽名字就感受到那份甜蜜。店舖裝潢走日系風格，配上精緻的擺設，簡約之中見心思，舒適的環境配上精美甜品與咖啡，猶如走進時光隧道，品味舊日的悠閒時光。

3.人氣餐飲風

近年全球掀起露營風潮，無論是香港或內地，擁有美景加上露營風的餐廳成為了飯敍熱點。位於距離福田口岸約20分鐘車程、香蜜湖1979文化生活新天地的Onlyone海島花園，由於開設在湖邊，開揚的湖景配上閃爍的燈飾營造出浪漫氛圍。餐廳設有露天及非露天區域，並放置有大屏幕，晚上會播放電影，極為愜意。食物方面，餐廳除供應近期大熱的圍爐煮茶外，還有烤肉、小龍蝦燒烤、甜品下午茶等，亦可以單點，選擇非常多樣化，想來個浪漫的慢活時光話咁易！

撰文：馮子伊

部分圖片：小紅書@綺荻

潮興浸湯泉，可以一次過浸勻多款特色溫泉，爽歪歪！ 休閒娛樂設施不少，大小朋友都啱玩。 特設獨立的睡眠蟲洞，私隱度高。 場內設有扭蛋及夾公仔機等潮人至愛玩意。 舊式文具店與新式咖啡店並存，別有一番風味，難怪不少文青愛來打卡。 烤肉店位於香蜜湖的旁邊，景色開揚。 大樓有多種設施，連洗護區都設計得非常型格。 水果及飲品區非常寬敞，可一次過容納多人同時選擇食物。 福田星河CoCo Park設有下沉式露天廣場、內街、空中天橋及多個中庭，經常舉辦不同的快閃活動。 甜品款式多樣，且賣相一流。 部分露天位置設有帳篷或天幕，以應付不同的天氣。 烤肉套餐的食物選擇非常多樣化，有魚有肉、葷素兼備。 汗蒸房款式多，包括溶洞房及鹽磚房，猶如走到韓國的汗蒸專門店般。 電玩區設有梳化座椅，舒適感十足。 除了各式的餐廳外，還有集不同小吃的松果夜市。 作為深圳最早的公務員福利房社區，園嶺新村有一股古早美。 屏幕在晚上會播放電影。