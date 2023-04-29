Pu+Ra HPE純電概念「圓」美體現

擁有110多年歷史的意大利傳奇車廠Lancia，自從被收歸全球第4大汽車集團Stellantis旗下之後，不僅公布將會以電動車廠身份重返車壇，同時設計了新廠徽，最近還發表一款由Pu+Ra Zero概念模型延伸打造的Pu+Ra HPE純電概念車，進一步將創新又獨特的圓形美學，由圓車頂和圓尾燈進一步體現到車廂之中。

向經典傳奇車型致敬 Pu+Ra HPE採用雙門四座位設定，擁有逾700km續航力，兼電能消耗低於10kWh/100km。從特設於車頭的Y形大LED頭燈與隱藏式發光LANCIA字徽配搭，到車尾一對立體中空LED圓尾燈與3D立體雕字，以至創新圓形車頂設計，皆沿襲自Pu+Ra Zero概念模型，造型時尚前衞。值得留意的是，車身多處巧妙地通過帶有現代風格的設計，向Lancia經典傳奇車型致敬，其中車尾線條可說是與Aurelia和Flaminia流線設計一脈相承；劃時代的雙圓尾燈靈感源自傳奇的Stratos跑車；還有是令人想起Beta HPE像百葉簾C柱及後窗設計。名為Progressive Green的藍綠車色，更是廠方對上世紀60年代的Flaminia Azzurro Vincennes致敬而調製，自帶一種溫暖鍍金色調的全新車色，就像上演一場過去與未來的精彩對話。

環保舒適車廂用料 廠方特別找來意大利國寶級家具品牌Cassina合作設計車廂，強調溫暖的家居感。精緻內飾當中70%表面採用可持續物料製成，一對搶眼的黃色前座椅，靈感來自Vico Magistretti為Cassina設計的Maralunga扶手椅，包覆座椅的羊毛布料經GreenGuard環保認證。其他還有不含鉻鞣劑的後座天鵝絨面革，以及由高達50%大理石灰塵廢料和回收織物組成、觸感柔軟且防水的MARM\\MORE門板織布，及由專業櫥櫃製造商回收改造的再生木質等。另一特色是車載名為S.A.L.A.（Sound Air Light Augmentation）的虛擬介面系統，不僅讓駕駛者和乘客透過設於錶台的巨型屏幕，配合觸控式圓盤對車廂音響、冷氣和照明等作調校，旅途中如不便使用觸控功能亦可以聲控操作。系統亦能自動根據環境、駕駛者和乘客的情緒及使用習慣，對車廂氛圍進行調整。

本地車訊：Corolla Cross小型SUV抵港 對於喜歡Toyota RAV4剛陽造型，但又嫌它體形偏大的車迷而言，車身相對較細的Corolla Cross是不錯選擇。新近抵港的Corolla Cross建基於TNGA（Toyota New Global Architecture）GA-C底盤，最小迴旋半徑只需5.2m，駕駛在香港的橫街窄巷或停車場都唔會感到有壓力。輸港提供HEV混能版及Luxury汽油版，今次試駕的屬於後者，搭載集VVT-iE及VVT-I技術於一身的2.0L直四引擎，最大馬力和扭力分別有171ps和205Nm，廠方公布的平均耗油量為16.3km/L（NEDC）。最吸引是標準配備TSS 3.0原廠主動式安全系統，有齊預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距定速巡航、線道追蹤輔助、線道偏離警示及智慧型高燈自動切換5大系統護航；更是首部加設原廠360度全景泊車影像系統的輸港豐田SUV，泊車睇位一目了然。

撰文：林登麗

車尾立體LED圓尾燈及LANCIA字樣3D立體設計，概念源自早前展出的Pu+Ra Zero模型。 置身被玻璃包圍的車廂內，極致開揚且空間感十足。 車載S.A.L.A.（Sound Air Light Augmentation）虛擬介面系統，錶台特設斜度可變的巨型屏幕。 Corolla Cross不僅是豐田全新小型SUV，更是Corolla家族新成員。 創新圓形車頂加上被玻璃包圍的車廂，引進自然光並提供廣闊全景視野。 無論是輪圈和輪胎設計，均是以空氣動力學作首要考量。 前後排座椅之間均設有觸控式圓盤，方便駕駛者及乘客調校車廂設備。 電動尾門附設腳控感應開關功能，打開後是個容量436L的尾箱。 前座椅靈感來自Vico Magistretti為Cassina設計的Maralunga扶手椅，包覆着黃色環保羊毛布料。 內飾當中70%可接觸表面採用可持續材料製成，注入環保意念。 數碼化儀錶一反傳統地設於多功能軚環的中央位置，充滿科幻感。 8吋輕觸式屏幕音響系統連Apple CarPlay及7吋TFT彩色多功能電子儀錶屏幕等統統有齊。