紅外線科技 消除膝蓋腫痛

媽媽每日都為家庭操勞，搞到不時周身痠痛，尤其做家務時容易令膝蓋來帶負擔，想為媽咪消除膝蓋腫痛，由保健品牌依緋蝶推出的「光波膝套」或許是不錯之選。以德國專利LED紅外線光源結合最新脈衝光子學技術研製，產生的紅外線針形光波能穿透人體，直達膝部退化細胞及覆蓋照射膝部多個穴位，包括膝眼、曲泉、膝關、陰陵泉、承筋、殷門、梁丘、足三里、血海等，發揮針灸療效、正好適合有膝關節退化、關節痛的人士使用。

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消費券派發啦！多款限時優惠等你搶購 2023消費券已於4月16號派發，百老滙2023消費券使用攻略，一次過講你知！新會員購物滿$1,000即可獲額外折扣$50！每位新會員僅限使用1次、不能與其他優惠碼或銀行優惠同時使用，優惠碼：NEWBWM50。此外，全線分店均接受八達通、Tap & Go（包括實體卡及綁定APPLE PAY/GOOGLE PAY）、Alipay HK、Wechat pay、BOC Pay及 Payme付款。網店則接受八達通、Tap & Go（包括實體卡及綁定APPLE PAY）、Alipay HK、Wechat pay、BOC Pay及Payme付款。另外，憑恒生信用卡於百老滙門市或網店簽帳淨值滿$3,000或以上，可賺取額外高達$900 Cash Dollars/180,000 yuu積分獎賞。

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旺角旗艦店化身賞櫻打卡點 湖北享有世界3大賞櫻勝地之美譽，現時正值賞櫻季節，美麗華旅遊與湖北省文化和旅遊廳攜手合作宣傳湖北旅遊，美麗華旅遊旺角旗艦店亦配合春天櫻花季節，化身為期3個月的「極目楚天．鍾情湖北形象體驗店」，設有櫻花樹打卡位，讓旅客可以率先在香港感受浪漫春日櫻花，彷彿置身春日湖北櫻花樹下落櫻飛舞的美麗情景。早前由美麗華旅遊總經理李振庭先生、湖北嘉程國際旅行社總經理齊海濤先生及湖北省文化和旅遊廳代表團主持了開幕禮。此外，為配合主題，美麗華旅遊更推出一系列全新湖北旅行團，包括武漢4天賞櫻純玩團（CEEA04）；武漢、荊州、宜昌、長江三峽大霸直航純玩5天（CEEB05）；武漢土家族發源地【恩施】獅子關、女兒城、恩施大峽谷純玩深度5天團及世界文化遺產道教聖地【武當山】神龍架、襄陽、武漢、和諧號高速鐵路6天團（CEED06）等，讓客人多角度深入體驗湖北，一一細味壯麗山水風光。

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為至親獻上獨特的愛 為了回應媽咪無微不致的關愛，大可以送上以愛為概念打造的珠寶首飾。英皇珠寶首度為世界經典名著《小王子Le Petit Prince》推出的珠寶系列，每件均獲《小王子》法國官方授權，以著作中的經典繪圖為設計概念。《小王子》系列以「初心」主題貫穿，紀念《小王子》和玫瑰之間獨特的愛，華美的足金系列及18K玫瑰金首飾系列，備有多款耳環、串飾、頸鏈和手鏈，均結合中西風格，造型設計靈巧生動，完美演繹打動人心的《小王子》故事，並勾起大家埋藏心底的愛情回憶，扣人心弦。

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