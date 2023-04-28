送最好的給媽媽

大棧西藏冬蟲夏草

大家都知道媽媽照顧家庭辛苦，但感謝的話總是難開口，母親節正好是表達愛的機會。送禮給媽媽當然想送最好，珍貴的冬蟲夏草正好代表對母親的珍愛，更重要是能實實在在照顧其健康。大棧西藏冬蟲夏草，百分百野生，乾淨無雜質又實肉，是健肺益腎、強免疫之選。大棧有多種選擇，如小原枝（半両裝）特價$5,188，每日2-3 條可吃一個多月，亦有矜貴的121-140支（木盒1両裝）優惠價$13,200，母親節期間更有4件額外隨機贈品，有機會免費贏多2罐尊貴8頭南非BB鮑魚。此外，有來自印尼的新登場貴妃盞，是盞形大的上等頭期官燕，每年產量甚少，非常乾淨而密身，而且發頭好，1両約可發7至8両，口感綿滑，蛋白味好香，一盒18隻，優惠價只需$2,888。

另外，今年母親節還可試試送食得又健康的「花」，新推出的玫瑰精華特別版即食燕窩，將法國玫瑰花蕊抽取的精華，加入印尼特級即食官燕，芳香又甜蜜，幸福感爆燈（$1,488）。送禮也想人用得着，但傳統阿膠處理繁複，就算對女士特別好也叫人卻步；日本科技製成的大棧即食阿膠，方便易入口，不少子女都喜歡送給怕冷體弱的媽媽補身（$888）。

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失眠夜頻 氣血不足五臟虧 失眠多夢、夜頻、脫髮白髮、腰膝痠軟、手腳冰冷、記性差、顯老……揭氣血不足或腎虛殺到埋身。氣血是女人的根本，腎是生命之源，腎虛、氣血不足不僅令臟腑功能減弱，抵抗力下降，引起身體各種健康問題，更會未老先衰。女人想要身體健康、抗衰逆齡，需調養氣血兼補腎。

「花膠養血補腎丸」從補血、補腎、滋陰三重調理入手，含花膠、鹿角膠、黃芪、當歸等天然成分，幫助改善女士氣血及腎虛問題。花膠素有「海洋人參」之譽，豐富膠原蛋白及多種微量元素，可固本培元、補腎益精、滋潤肌膚、養顏活血；黃芪和當歸最早記錄於元‧李東垣《內外傷辨惑論》，能補氣養血，改善女人氣虛血虛；再加上被《神農本草經》列為上品的鹿角膠，暖腰膝、養血脈、強筋骨，三效合一，全面解決因氣血不足、腎虛引起的手腳冰冷、脫髮等一系列問題，同時，滋陰美顏，逆齡抗衰。

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查詢：3974 9270

優質床上用品 每晚睡得好 母親節就快到了，為了讓媽媽每晚都睡得好，當然需要選擇有質素的床上用品！雅芳婷有齊各款床品、床褥、床墊、枕頭及各款被類，總會找到最合媽媽心意的床品！新款床品推介有雅芳婷®全棉印花系列床品，嚴選100%優質全棉，棉紗更細膩均勻。全棉印花系列床品花色豐富，色彩柔和，款式大方，最適合溫柔體貼的媽媽使用。又有摩登絲®源自奧地利的純樹木纖維，配以精湛紡織及印染整理技術，成為「環保超越有機棉、舒適猶勝桑蠶絲」的極品床上用品。質感柔滑如絲，纖維比真絲更幼細，水分更豐盈，最重要是可以放入洗衣機清洗，方便易打理。而床褥、床墊、被類則有全新品牌Sleepro推出的一張性價比極高的卷裝床褥Sleepro Mattress、黑金鋼彈力床墊、抗病毒全棉冷氣被等。

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NMN18000 升級版隆重登場 香港萊特維健藥廠展開NAD＋前體物NMN口服產品的研發和生產，結合國外多項前沿科研成果，並通過生物酶催化技術，成功推出了一款成熟型NMN衰老抑制劑─萊特維健NMN18000升級版。萊特維健NMN產品是公司自主研發生產，在生產工序上嚴格把關，品質不言而喻。

萊特維健金至NMN18000，每盒有60粒NMN補充劑，每粒NMN補充劑含300毫克高純度NMN，分量相當於食用數十公斤新西蘭牛油果或數百公斤鮮牛肉。特別加入PQQ及紫檀茋，複方有修復DNA功能、可抗衰老、令身體機能年輕化、提升心血管機能、抗衰逆齡，也可令內贓器官功能提升、更能修補肌肉提高記憶力。

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查詢：2114 2333

印尼貴妃盞 全棉印花系列床品（#5254）床笠連枕袋

零售價$550起、優惠價$440起 玫瑰精華特別版即食燕窩 摩登絲®60S格拉茨印花系列床品（#36070）床笠連枕袋

零售價$1,100起、優惠價$770起