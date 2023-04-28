同母親擦餐勁儀式感滿分

每年5月的「盛事」首推母親節，各位孝順仔女除送禮物外，和母親大人食餐好絕對是重頭節目。今年有不少老少咸宜的中菜，還有不同風味的西餐選擇，部分餐廳還特別為母親送上驚喜，訂位趁早！

粵式滋補美饌 很多長輩都喜歡歎中菜，金鐘一間五星級酒店米芝蓮一星中菜廳於5月14日推出8道菜母親節限定晚宴（4位起），中餐行政總廚鄧家濠師傅選用多款滋補食材打造菜式，特色前菜有香醋花膠凍、花雕豬腳仔、涼拌萵筍絲及酸辣海蜇頭，緊接是經6小時燉煮的椰皇雪蓮子燉南非鮑魚，雪蓮子有潤膚養心的功效，對媽媽尤其滋補。蝦籽蹄筋關東遼參軟腍入味，配自家製鮑汁和蝦籽提升鹹香，而且食材富膠原蛋白。

飯後送花最冧 選用本地花蟹和阿拉斯加蟹製作的龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋，加入鮮奶和龍蝦，香滑又鮮甜。另外，還有葱油貴妃本地平原雞和金腿竹笙津膽，甜品以清甜滋潤的椰汁桂花蘆薈雪燕和芬香的陳皮紅豆沙作結。享用母親節主題晚餐更可以優惠價選購以荷蘭鬱金香與小牡丹搭配襯花的「典雅高貴鮮花束」，又或用荷蘭鬱金香、繡球花、牡丹與小玫瑰搭配的「幸福滿載鮮花束」，為媽味製造驚喜。

（查詢電話：2810 8366）

西餐限定牛柳 如果媽咪喜歡鋸扒的儀式感，尖沙咀一間高級扒房在5月12日至14日就特別推出節日限定的「帝皇兔翁牛柳」，大家可選6安士的牛柳或7安士和牛牛柳配珍寶蟹餅，淋上蛋黃牛油汁，質感順滑豐厚。另外，餐廳於5月14日同步推出3道菜午市套餐，前菜有香濃的焗洋葱湯、龍蝦湯或凱撒沙律等，主菜5選1，有6安士免翁牛柳配焦糖乾葱黑醋牛油、焗亞歷山大珍寶蝦、香烤三文魚扒配白酒牛油汁等選擇，無論是喜歡海鮮或肉食都有得揀，與芝士松露炸薯條、薯蓉、香炒原粒蘑菇或忌廉菠菜等配菜一同享用，分量十足。最後以藍莓紐約芝士餅、法式焦糖布甸或榛子朱古力慕絲作甜品，為節日大餐完滿作結。

（查詢電話：2732 2343）

撰文：林佩婷

蝦籽蹄筋關東遼參、椰皇雪蓮子燉南非鮑魚

膠原蛋白豐富的蹄筋和遼參燜至軟腍入味；雪蓮子滋補養顏，湯汁鮮甜，補身一流。 餐廳以古典中式庭園作設計靈感，高雅瑰麗。 香脆雞扒伴雅枝竹蘆筍配廚師白酒汁

雞扒煎得金黃香脆，配秘製的醬汁，外脆肉嫩。 龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋

本地花蟹及阿拉斯加蟹拆肉，加龍蝦粒、洋葱和牛奶烹調，釀入蟹蓋焗至金黃香脆，鮮甜富口感。 帝皇免翁牛柳

免翁牛柳配珍寶蟹餅，淋蛋黃牛油汁，牛柳和蟹餅配合得剛好，層次豐富。 10安士厚切西冷牛扒

煮得剛好的西冷牛扒，輕切一小塊放入口，肉嫰富肉汁。 飯後送上鮮花，相信媽咪會甜到入心。 焗洋葱湯

金黃焦香的芝士和濃郁的湯汁相遇，味道香濃，散發惹味洋葱香。