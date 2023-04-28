中醫教路煲湯幫媽子Keep住靚

母親節將至，為表誠意，當然要親手以行動答謝媽子，最簡單是煲個養顏靚湯啦！請來註冊中醫師劉芷寧醫師為大家分享湯水養顏與中醫角度Keep住靚的貼士，絕對能氹得媽子開心，一舉兩得。

日常宜忌要掌握 想要擁有好皮膚，從日常生活着手尤為重要，劉醫師指：「飲食不固定、營養不均衡，以及過度疲勞都會讓自身的腸胃功能有所下降，使體內缺乏營養，膚色自然會變得暗黃。如果同時經常熬夜，睡眠不足的話，更會容易導致新陳代謝變差，進而令皮膚出現暗沉問題。」想Keep住好膚質，就要保持充足睡眠，盡量在晚上11時至凌晨2時處於入睡狀態，才有助養顏護膚，令人容光煥發。

另外，劉醫師亦建議大家多做運動，「運動不只能增加基礎代謝率，有助燃燒身體多餘脂肪，也能讓血液循環正常運作，帶動全身養分輸送，使肌膚顯得紅潤、有彈性。同時，運動亦可讓人心情愉快，使氣血循環順暢，臟腑協調有助於肌膚抗老化。」

白滑膚質點飲食 劉醫師指出，根據中醫的五行五色原則，有「肺色主白」的說法，所以很多偏白色的中藥材都能有助美白，如蓮子、薏仁、淮山、茯苓、白芷、珍珠粉等。另外，一些具有養陰潤肺、益氣行氣功效的中藥材，如玉竹、麥門冬、天門冬、南沙參、北沙參等，亦具有美白滋潤的效果。她建議道：「如果想擁有好氣色，可選擇如紅棗、黑棗、丹參、枸杞子、玫瑰花等具有養肝補血、活血通絡效果之中藥材。」不過，大家在服用中藥前，建議由醫師指導下使用，才能針對個人體質對症下藥。

3大養顏食療

椰子百合雪耳湯 材料：椰子1個、百合1両、雪耳一朵、栗子8粒、紅棗6粒、枸杞子12克

功效：此湯老少咸宜，養顏潤膚，對皮膚乾燥、皺紋多者很有幫助。

南瓜淮山薏米湯 材料：南瓜半斤、淮山30克、薏米30克、蓮子15克

功效：潤肺益氣，有助養顏排毒、美白袪斑。

鮮奶燉花膠 材料：鮮奶 500ml、乾花膠 50克、冰糖適量

功效：養胃生津，滋陰養顏。

註：素食者可改用被稱為「平民燕窩」的雪耳或桃膠，有生津滋陰之效，有助美顏。

撰文：馮子伊

部分圖片：互聯網

熬夜容易令皮膚出現暗沉問題，充足的睡眠有助養顏護膚。 淮山有助美白。 鮮奶燉花膠 註冊中醫師劉芷寧醫師 椰子百合雪耳湯 紅棗有助改善面部肌膚的血液循環，亦可達到潤膚養顏的效果。 南瓜淮山薏米湯