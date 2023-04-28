家電見心思幫輕MaMa

內置Air Multiplier氣流倍增技術， 提供高速受控噴射氣流。$3,780（a）

媽媽照顧屋企不辭勞苦，梗係要趁住母親節這大日子向她們表達心意。今次為大家精選最新家電，分為美容、清潔及煮食3大類別，送畀MaMa幫輕家務的同時，讓她們更感溫暖。

美容類

新風嘴造型快 媽媽每朝吹頭，最緊要快！Dyson Supersonic風筒由V9數碼摩打驅動，轉速達每分鐘11萬次，而智能溫控系統每秒偵測溫度逾40次，避免髮絲過熱受損。全新二合一抗毛躁順髮風嘴特設「順髮模式」，利用氣流通過梳齒對齊髮絲，將頭髮吹乾同時塑造順滑直髮，之後可透過「抗毛躁模式」將較長的健康頭髮留在表面，秀髮自然更顯柔順光澤。

多用途小顏儀 Emay Plus升級雙用提拉小顏儀結合5顆太赫茲能量滾珠頭，只需早晚按摩5分鐘就能收緊面部肌肉，改善皮膚下垂、眼周老化、水腫等，幫助媽媽重塑緊緻小顏。它設有3種溫熱模式，包括40℃高效滲透、45℃排毒通淋巴及48℃按摩紓壓，支援每分鐘震動10,000次。還可用於肩頸、手臂、腰腹、腿部等位置，滿足美顏及穴位按壓需要。

清潔類

蒸氣拖地吸塵 LG CordZero A9TS無線吸塵機支援蒸氣拖地功能，電動蒸氣吸頭保持約攝氏60度，有效從地板去除灰塵和頑垢。而Smart Inverter Motor智慧變頻摩打和Axial Turbo Cycle軸向渦輪氣旋技術的超強吸力組合可縮短打掃時間。同時配備All-in-One Tower智能集塵收納充電座，外形優雅之餘更能一站式清空吸塵機及收納清潔工具。

四吸頭長續航 小米無線吸塵器G10 Plus擁有4個不同吸頭，包括電動高扭矩防纏繞地刷、電動防纏繞除蟎軟膠刷、毛刷吸頭及縫隙吸頭，因應家居環境進行全面清潔。機內配備10.8萬轉高速馬達，提供150AW強大吸力，配合12錐旋風除塵系統，通過旋風氣流產生強大離心力，有效鎖住小至0.3μm顆粒；還內置3,000mAh電池夠用65分鐘。

煮食類

蒸焗爐慳時間 Panasonic蒸焗爐NU-SC280W容量達31公升，上下兩層可同時烹調，除上代的80℃低溫蒸、100℃中溫及燉煮模式外，新加入快蒸模式，以120℃蒸氣保留食物水分之餘，縮短烹調時間。還支援烘焗功能，可選擇50~250℃烘焗肉類、蛋糕、薄餅，也可用蒸氣烘焗以140℃或190~250℃炮製蛋糕或肉類。還內置7款清潔功能，輕鬆潔淨餐具及爐具。

電磁感應飯煲 Philips口感智選IH電飯煲採用3D立體IH電磁感應加熱技術及「8層添加麥飯石塗層內膽」，能令米飯受熱更均勻；配合Taste Select技術以智能烹調曲線管理和優化熱能，輕鬆控制溫度和時間，確保每種米都有最佳口感。另設5款口感自訂功能及5級口味選項，炮製出壽司飯、糯米飯、雞油飯、炒飯或煲仔飯等。

撰文：陳志滔

查詢：（a）3065 9666、（b）3595 3871、（c）3543 7777、（d）3077 3620、（e）2833 0955、（f）2619 9663