尊敬媽咪心意禮物超級冧爆

經典Peekaboo IseeU手袋推出編織款式。

迎接母親節這個媽媽專屬大日子，身為子女當然要藉着節日表達謝意！心煩不知要送上甚麼禮物？以下為大家介紹包括護膚品、手袋、配飾等多種不同範疇的新產品，總有一款啱母親大人心水！

經典手袋融入新意 哪位女士不愛名牌手袋呢？Fendi的標誌性Peekaboo IseeU手袋款在今個春夏推出了編織皮革款式，最大特點是使用了與皮革同顏色的編織飾邊和前幅，兩側加入了經典牛角鎖設計，搭配手柄和編織飾邊肩帶，可手提亦可肩背。另一邊廂，Loro Piana推出全新 Bale手袋系列，優雅利落造型搭配休閒風格設計，手袋有大型號與Micro 兩種尺寸，袋身為一體成形款式，並有多種配色選擇。

高貴配飾耀眼奪目 保值又能彰顯母親高貴身份的莫過於高級飾品了。珠寶品牌Chaumet的Liens 緣繫•一生系列珠寶，適合送給緊密聯繫的母親大人，當中的Liens Évidence以橋樑般的繫扣設計，新作採用了玫瑰金和白金製成，備有鑲鑽或無鑽款式。同系列的Jeux de Liens則以象徵無限的符號重新演繹交叉連結元素，令人聯想到與母親與生俱來的緣分。

香水清幽雅致 若母親愛香噴噴，可考慮送花香調的香水，味道清新又不落俗套。香水大師Serge Lutens以調製獨特的香水而出名，如果母親喜愛玫瑰的一定不能錯過「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本，香水釋放出一股帶有辛辣感的乾燥玫瑰味。而narciso rodriguez Parfums標誌性的for her香水套裝適逢母親節推出兩款禮盒，用精美包裝的優雅香水向母親傳達溫柔細緻的愛。

護膚品永保青春 保持肌膚的年輕狀態是終生事業，對於貪靚的母親送護膚品最合適不過。美妝品牌HOURGLASS推出全新EQUILIBRIUM煥膚抗皺修護精華，使用了熱門護膚元素Retinoid（維他命A醇）、Niacinamide（煙酰胺）等混合配製而成，可顯著減少細紋和皺紋。護膚品牌Acaderma的月光瑩透精華露應用專利成分，滲透淨化細胞內部，從細胞DNA開始修護延緩衰老，更可改善膚色不均等問題。

撰文：羅學芝

擁有不同尺寸的Bale手袋，滿足大家各種出門需求。 Jeux de Liens吊墜或戒指均採用了白金和藍寶石。 關心母親的皮膚，送抗衰護膚品給母親。 Bale手袋的利落外形定能成為母親喜愛的風格款式。 「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本無論瓶身還是包裝均體現出優雅氣質。 月光瑩透精華露可以深入肌膚底層，修復延緩肌膚衰老。 飾品中呈現出優雅的美感。 narciso rodriguez Parfums的兩款母親節限定for her香水禮盒就如送了一束不會凋零的花給母親。