副刊

尊敬媽咪心意禮物超級冧爆

經典Peekaboo IseeU手袋推出編織款式。 經典Peekaboo IseeU手袋推出編織款式。
經典Peekaboo IseeU手袋推出編織款式。
迎接母親節這個媽媽專屬大日子，身為子女當然要藉着節日表達謝意！心煩不知要送上甚麼禮物？以下為大家介紹包括護膚品、手袋、配飾等多種不同範疇的新產品，總有一款啱母親大人心水！
經典手袋融入新意
哪位女士不愛名牌手袋呢？Fendi的標誌性Peekaboo IseeU手袋款在今個春夏推出了編織皮革款式，最大特點是使用了與皮革同顏色的編織飾邊和前幅，兩側加入了經典牛角鎖設計，搭配手柄和編織飾邊肩帶，可手提亦可肩背。另一邊廂，Loro Piana推出全新 Bale手袋系列，優雅利落造型搭配休閒風格設計，手袋有大型號與Micro 兩種尺寸，袋身為一體成形款式，並有多種配色選擇。
高貴配飾耀眼奪目
保值又能彰顯母親高貴身份的莫過於高級飾品了。珠寶品牌Chaumet的Liens 緣繫•一生系列珠寶，適合送給緊密聯繫的母親大人，當中的Liens Évidence以橋樑般的繫扣設計，新作採用了玫瑰金和白金製成，備有鑲鑽或無鑽款式。同系列的Jeux de Liens則以象徵無限的符號重新演繹交叉連結元素，令人聯想到與母親與生俱來的緣分。
香水清幽雅致
若母親愛香噴噴，可考慮送花香調的香水，味道清新又不落俗套。香水大師Serge Lutens以調製獨特的香水而出名，如果母親喜愛玫瑰的一定不能錯過「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本，香水釋放出一股帶有辛辣感的乾燥玫瑰味。而narciso rodriguez Parfums標誌性的for her香水套裝適逢母親節推出兩款禮盒，用精美包裝的優雅香水向母親傳達溫柔細緻的愛。
護膚品永保青春
保持肌膚的年輕狀態是終生事業，對於貪靚的母親送護膚品最合適不過。美妝品牌HOURGLASS推出全新EQUILIBRIUM煥膚抗皺修護精華，使用了熱門護膚元素Retinoid（維他命A醇）、Niacinamide（煙酰胺）等混合配製而成，可顯著減少細紋和皺紋。護膚品牌Acaderma的月光瑩透精華露應用專利成分，滲透淨化細胞內部，從細胞DNA開始修護延緩衰老，更可改善膚色不均等問題。
撰文：羅學芝
擁有不同尺寸的Bale手袋，滿足大家各種出門需求。擁有不同尺寸的Bale手袋，滿足大家各種出門需求。
擁有不同尺寸的Bale手袋，滿足大家各種出門需求。
Jeux de Liens吊墜或戒指均採用了白金和藍寶石。Jeux de Liens吊墜或戒指均採用了白金和藍寶石。
Jeux de Liens吊墜或戒指均採用了白金和藍寶石。
關心母親的皮膚，送抗衰護膚品給母親。關心母親的皮膚，送抗衰護膚品給母親。
關心母親的皮膚，送抗衰護膚品給母親。
Bale手袋的利落外形定能成為母親喜愛的風格款式。Bale手袋的利落外形定能成為母親喜愛的風格款式。
Bale手袋的利落外形定能成為母親喜愛的風格款式。
「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本無論瓶身還是包裝均體現出優雅氣質。「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本無論瓶身還是包裝均體現出優雅氣質。
「La fille de Berlin柏林少女」十周年版本無論瓶身還是包裝均體現出優雅氣質。
月光瑩透精華露可以深入肌膚底層，修復延緩肌膚衰老。月光瑩透精華露可以深入肌膚底層，修復延緩肌膚衰老。
月光瑩透精華露可以深入肌膚底層，修復延緩肌膚衰老。
飾品中呈現出優雅的美感。飾品中呈現出優雅的美感。
飾品中呈現出優雅的美感。
narciso rodriguez Parfums的兩款母親節限定for her香水禮盒就如送了一束不會凋零的花給母親。narciso rodriguez Parfums的兩款母親節限定for her香水禮盒就如送了一束不會凋零的花給母親。
narciso rodriguez Parfums的兩款母親節限定for her香水禮盒就如送了一束不會凋零的花給母親。
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