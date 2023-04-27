VFF Mountain Lake House離地洋房嘆為觀止

高高在上的單層洋房「VFF Mountain Lake House」，像被多組線條包圍。

許多人因不甘於平凡，總是一擲千金，希望給自己打造一個與別不同的生活空間，於是各類奇特的建築構思應運而生，有的選址「離地」，有的三尖八角，像今次介紹的概念豪宅「VFF Mountain Lake House」，由多組「線條」撐起，外觀獨特，還予人高高在上的感覺呢！

多組線條撐起「V」字柱最突出 構思於埃及建造的「VFF Mountain Lake House」，由建築師Mohamed El Sayed設計，外觀奇特，看起來三尖八角，當中那幢單層式「離地」洋房被多組「線條」撐起，突破了叢林的包圍，給屋主帶來高高在上的觀景體驗。值得一提，那些「線條」以不同的形態呈現，設計中加入了銳角和鈍角，可在不同時段反映出不一樣的光影效果，而最突出的部分莫過於兩條由洋房下層貫穿屋頂的「V」字形柱子，堪稱建築物最突出的標記。

說到洋房的設計，主要選取木材、石材等天然物料，在視覺上為室內添加溫度與質感，以營造舒適的氛圍；與此同時，洋房被大片落地玻璃窗包圍，方便引入自然光，亦令室內、外空間融為一體，屋主就算足不出戶，也能欣賞到周圍的自然景觀。

同場加映：各式奇貌建築

浮起的鑽石：House Achim 由奧地利維也納工作室Delugan Meissl Associated Architects（DMAA）設計的「House Achim」，構思建於德國的Achim，以一個種滿樹木的斜坡為據點，上層的主體建築呈不規則形，其玻璃表面令人聯想起鑽石，亦令建築物跟周圍景觀融為一體，並以升起的設計降低對土地的佔用，住客可利用作為支撐結構的電梯井進入，亦可通過空中吊橋入屋。順帶一提，可開合的屋頂設計，能達致遮陽、擋雨和通風效果，讓住客擁有一個全天候的外部空間。

金字塔合體：Ethereum House 由兩座貌似金字塔組成的概念性豪宅「Ethereum House」，屬創意工作室Atelier Monolit的設計，靈感來自同名的全球區塊鏈平台，令人聯想起某加密貨幣標誌。該建築預計坐落於岩石和海岸的邊緣，並由3個部分組成，呈正三角的上半部和呈倒三角的下半部為封閉的生活區，兩者之間是開放區域，可觀賞壯觀景色，並設有帶玻璃牆的無邊泳池。

藥丸度假村：Mountain Lodge 看似一個個半圓形組件互相扣連的概念性項目「Mountain Lodge」，出自設計工作室ANTIREALITY，構思於挪威興建，是一個以岩壁為據點的小型度假村，可說是為登山者提供度假和休息的好去處。呈幾何形狀的不規則建築結構，巧妙地融入山脈地形，而內部布局亦別具一格，所有功能分為3個基本模塊，設施包括客房、餐廳、咖啡廳、水療中心、室外/室內游泳池、觀景台、溜冰場等等。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網