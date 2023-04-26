打鼓嶺仙氣秘境！坪洋村白茅草田超浪漫

踏入春夏，大家忙着為各種繽紛花朵打卡，向來是攝影愛好者踩場熱點的打鼓嶺坪洋村，於3至5月可觀賞到一大片白茅草田，眼前一片雪白的景色既壯觀又震撼，相關的打卡照片更熱爆社交媒體！想親身見識箇中美態？找來曾出版多本行山著作的「山系之人Hillmanblog」版主為大家介紹前往該處的簡易郊遊路線，並順道介紹周邊的壁畫村及樹林小徑兩大打卡熱點，讓大家滿足喪影狂拍的願望。

春夏開花 清熱解毒 提起分布於非洲，中東及中國等地的白茅（另稱絲茅），不少人會將之與外形相近的芒草搞混，雖然兩者均屬禾本科植物，但細看下卻不難發現分別。白茅生長於低山帶平原河岸草地、荒漠與海濱，而芒草則多見於山坡。Size上白茅明顯比高約1至2m的芒草矮了一截，僅高約30至80cm。其他特徵方面，白茅的稈直立，具粗壯的長根狀莖，並且由於根部發達，故很容易佔據大片群落。另外芒草於秋天開花，而白茅的花期則為春夏，會結成密生白毛的白色小穗。值得一提係廣東人愛於盛夏飲用的竹蔗茅根水，便以白茅的根作材料，據講有涼血止血，清熱解毒等功效。確係好睇又好用！

棄耕地變景點 首選淺色衣着 位於香港新界北部打鼓嶺地區的坪洋村，是該區內最大的村落，舊稱平洋村，為客家籍陳氏立村，世代農耕。該處有兩片呈梯田形的廣闊草田，不過自廿多年前棄耕後，其中一片田逐漸長滿了約半個成年人身高的白茅草，成了香港數一數二的大面積白茅草田，每逢春夏綠油油的草原變成白茫茫一片，既罕見又壯觀，例必吸引不少龍友及遊客專程前來欣賞，成為甚具人氣的打卡熱點！想拍下漂亮的景色其實需要一定技巧，例如選擇的時間、天氣及身上穿着服飾都要有所講究才不枉此行。服飾方面選擇淺色服飾，如果想搭配白茅草的景色，可選擇比較清新的白色、天藍色、淡黃色裙裝。白色服裝在好天氣時更有反光板般的作用，襯托到人更光亮。拍攝時間方面，可選擇在天晴的下午，陽光灑下讓白茫茫的白茅草田更加清新。若影人像的話，構圖可嘗試將人物置於相片中間，並盡量遷就拍攝角度，選擇背後沒有其他人出現的畫面。

達人教路 出入留神 關於路線，大家可選擇在粉嶺港鐵站轉乘52K綠色專線小巴前往坪洋村。若大家一心只想要前往白茅草田打卡拍照，就可直接在「九記士多」落車。若想欣賞更多風景的話，不妨跟隨「山系之人Hillmanblog」版主推薦的路線，從「雲泉仙館」落車，先欣賞道觀建築，再行5分鐘到達「九記士多」，接着沿左邊的小路前行，大約5分鐘左右就會見到壁畫村口的「卓榮記士多」，再向左行就可入村觀賞壁畫。此路線十分簡單易行，不論跟三五知己抑或一家大細都適合一同前往，不過亦有需要留意的地方，「山系之人Hillmanblog」版主提醒大家，下雨天時白茅草田會變成泥濘地形較為濕滑，大家須留意天氣與鞋履是否適合前往。另外臨近炎熱天氣季節，整個白茅草田地方開揚較少樹蔭，前往時注意帶齊飲用水、遮陽帽等消暑裝備。而且草田內有不同的小徑，步行時要小心腳下，事關草田內可能會有小坑洞！

前往白茅草原簡易路線：九記士多 > 坪洋壁畫村 > 坪洋舊村公廁 > 坪洋白茅草田

周邊兩大打卡點 童話風壁畫村

從「卓榮記士多」進入的坪洋壁畫村同樣甚具人氣，不只是龍貓、Emoji等壁畫散落在牆壁、地面以及路牌之中，沿途更會見到各種創作裝置。行入村落深處，更會遇到隨風擺動的汽水罐風鈴，每當有風吹過便發出悅耳聲響。不過最初壁畫村的初衷並非為了吸引遊客，而是村民與藝術家不願村落被拆遷，想透過壁畫讓更多人關注，因此在村落各處增添色彩。

異國風情樹林小徑

參觀完壁畫村返回士多，向右行大概15分鐘就會來到坪洋三鄉村公所，沿着右邊小徑行會見到踏步徑，小徑環境優美，周圍的柏樹排成兩排就如坪洋村的後花園。筆直的大樹矗立兩旁，陽光透過樹影灑下，就如外國莊園，因此有很多人專程前往影婚紗照。

城市花蹤處處 春夏之交除了白茅，同期亦有不少話題花朵綻放！例如擁有紫藍色花冠的藍花楹，屬紫葳科植物，源自巴西，作為園林植物在世界各地種植，近年香港大量引入，其中沙田中央公園栽種的藍花楹數目最多亦較集中，靠近公園源禾路出入口旁的一處草地約種有十棵，而維多利亞公園內緩跑徑圍繞的大草地亦可看到數棵藍花楹。而最近的焦點莫過於魚木花，又稱樹頭菜，由4塊花瓣組成，花瓣會由初期的白色轉變為淡黃色，盛開時相當壯觀。熱門賞花地點包括太子道西、旺角至大角咀行人天橋及旺角花墟等地。

撰文：羅學芝

部分圖片：受訪者提供