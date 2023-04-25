鐮倉另類鐵道體驗 睇電車送飯

提起日本神奈川縣南部城市鐮倉，大家可能第一時間想起經典動漫《男兒當入樽》的名場景「鐮倉高校前」站旁的平交道，或者豐富的歷史古蹟，以及山海環抱的美景。其實當地還有耀眼的配角，就是穿梭鐮倉站與藤澤站之間的路面電車江之島電鐵（簡稱江之電）。想體驗這架復古情懷列車的魅力，除了坐上車廂沿線漫遊外，鐮倉也有不少坐落路軌旁的餐廳食肆，可以邊食邊近距離欣賞列車的風采，鐵道迷一定不能錯過！

超近距離 眼前掠過 想看到江之電在眼前近乎貼面駛過的景象，必到距離江之電稻村ヶ崎站約2分鐘步程的咖啡店Yoridocoro (ヨリドコロ)。該店由建於大正時代的木造古民宅改裝而成，正正開在江之電的路軌旁，店子也利用這個優點，無論室內或室外都設有看到列車經過的座位，其中最富話題性的，莫過於室外只有兩席的露天座位，前後均無遮擋勁開揚，作為座上客可看到江之電在相距不足1米的距離下飛快掠過，那份震撼感絕對令人興奮難忘！電車每隔約14分鐘出現一趟，由於速度極快，想打卡留念絕對要打醒精神兼做足準備。不過望電車的座位有限，能否有緣坐上要講彩數。食物方面，店主老家本身經營魚乾專門店，而店舖的魚乾定食亦甚受歡迎，提供的魚乾以駿河灣及相模灣捕獲的海產為主，包括有竹筴魚、刺鯧及金梭魚等選擇，食客通常會多點一客招牌「雲朵蛋」來拌飯，由於「雲朵蛋」外形可愛，特別受女生歡迎。另有Cafe必備的雪糕及多款蛋糕等，同樣令人回味。

名廚出手 鮮蔬入饌 另一間AWkitchen Garden鐮倉同樣是能近距離欣賞江之電的餐廳，由鐮倉站西口步行5分鐘即達。餐廳由熱愛蔬菜料理的名廚渡邉明（Akira Watanabe）所開，餐廳名字AW取自渡邉名字的首字母，於東京市區有很多分店，鐮倉分店的最大賣點是設有露台席，可在超近距離欣賞江之電擦身而過。這裏也會不定期舉辦市集或其他活動，是當地居民交流的好地方。選擇戶外座位的話可於外賣櫃位點餐，快捷方便，由於空間寬敞，氣氛悠閒，非常適合帶着小朋友的家庭用餐。室內空間也很闊落，挑高的天花板搭配木製建築，感覺溫暖舒適。提供各式蔬菜、手工製意大利粉及意式料理。蔬菜由渡邉親自走勻日本各地採購回來，也有附近農場生產的三浦和湘南蔬菜，以及當地捕獲的新鮮海鮮，不時不食，絕對夠鮮！推介食品有意大利名物熱沾醬，用新鮮蔬菜點來吃，好清新，還有百分百手作香辣茄醬短意粉，其他如沙律、薄餅等都十分出色，讓客人品嘗到屬於鐮倉的鮮甜美味。

意式風味 絕無添加 距離鐮倉站西口約150米、主打正宗意大利雪糕Gelato的GELATERIA SANTi，亦是當地人氣「電車店」。店主夫婦曾到50個以上國家旅遊，於遊覽意大利期間初嘗Gelato，一試愛上，更專程到當地學習製作技術，由選擇食材、編製食譜、衞生管理、經營店舖等統統學到，回到日本便開了此店。店內配方以店主在意大利學到的理論為基礎，非常重視製作時水、糖、脂肪、牛奶的成分比例，並根據原料和天氣進行調整。口味方面，店舖推出逾100款口味，每日會供應當中12款，除了榛果杏仁朱古力、卡布奇諾等意大利傳統味道外，另有使用鐮倉產的蜂蜜、近郊產蔬菜等款式，還有根據季節而定的水果口味，加上所有出品都不含防腐劑、色素等人工添加劑，及原材料亦不含農藥，所以得到甚多食客捧場。除了Gelato夠吸引，店子後方更可看到江之電在眼前駛過，不妨坐在椅子邊吃邊以列車為背景打卡。每杯售¥400起（約HK$23）。

江之電知多啲 路面電車江之島電鐵由神奈川縣藤澤市南藤澤的藤澤站出發，經神奈川縣片瀨海岸1丁目的江之島站，到達鐮倉市大成町的鐮倉站，路線全長約為10公里，沿線共有15個車站。早於1902年開通了藤澤至片瀨（現時江之島）段，1910年全線開通至小町（現時鐮倉）。隨着電視劇掀起了到訪鐮倉及湘南的熱潮，令江之島電鐵搖身一變成為了甚具知名度的觀光鐵道。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

座上客甚至可以跟江之電的乘客打招呼！ 竹筴魚魚乾定食是店內的人氣之選，售¥980起（約HK$57）。 由名廚渡邉明開設的AWkitchen Garden鐮倉，位於江之電鐵道隔鄰。 選用當地捕獲的新鮮海鮮烹調菜式，不時不食。 店舖面積不大，布置亦相當簡約，但無阻其人氣。 江之島電鐵是旅遊鐮倉及湘南不可錯過的搭乘體驗。 戶外座席視野更開揚廣闊，睇電車勁有Feel。 店子由建於大正時代的木造古民宅改裝而成，外觀很有古早味道。 餐廳最大賣點是設有露台席，可超近距離欣賞江之電擦身而過。 手作香辣茄醬短意粉是這裏必吃的料理，鮮味十足。 這杯結合了柚子雪葩、綠茶及清酒口味，使用的材料均有出處。 店內也有榻榻米座位，布置甚富情調。 江之電跟店舖及住宅有幾接近？從這張圖可略知一二。 室內空間非常闊落，挑高的天花板搭配木製建築，感覺溫暖舒適。 GELATERIA SANTi位於鐮倉一條小巷盡頭，小平房外觀予人清新感覺。 店子後方都可看到江之電在眼前駛過，不妨坐下邊吃雪糕邊欣賞。