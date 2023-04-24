名廚玩Gimmick 超乎想像搭配

傳統菜式經過千錘百鍊，脫穎而出成經典佳餚，然而，不少大廚愛推陳出新，總為傳統添上新意，好似最近就有兩位城中名廚，選用優質食材配以不同的烹調方法，打破傳統框框，帶來一道道創意十足的佳餚，滿足追求質素又心多的老饕。

廚魔的極限創意 提到本地名廚，廚魔梁經倫（Alvin）肯定佔一重要席位。2014年他已成為米芝蓮三星名廚，在世界各地都曾開設不同類型的餐廳，他設計的菜式向來極富創意，令人「估佢唔到」。今次他在灣仔開設高級餐飲概念餐廳，店名向洋紫荊花致敬，別看用餐區裝潢滲有英倫風，便以為主打西餐，其實他以香港為創作基調，選用本地食材配以國際化烹調手法及精緻擺盤，打造出全新農場至餐桌的高級美食。

餐廳的晚市現時只供應3道菜精選晚餐及8道菜嘗味套餐（需預訂），頭盤有本地水耕菜沙律，將紅菜頭加香料鹽焗，加入粟米和琥珀核桃等，淋上加了芥末籽和本地甜醋混合的醬汁，微甜辛香。

此外，手工製芝士黑椒長通粉就用上鹹鮮的蜆蚧醬，加入煮蜆的水和忌廉調成意粉醬汁，配上脆炸三黃雞翼，風味獨特。愛惹味的可揀選照燒魷魚配自家製的沙田柚辣醬，底層的薏米用大地魚魚乾煲的水來煮，一啖吃出鮮、甜、辣和煙熏氣息。

三黃雞配二澳米 主菜方面，推介用上新界養殖的平原三黃雞炮製的「平原三黃雞配羊肚菌及黑皮雞樅菌‧本地白米飯」，油脂豐富的雞隻加椰奶、斑蘭葉和南薑等浸過夜再烤，皮脆肉嫩。配菜有二澳米及菇菌，米粒加菇菌水烹調，與菇菌同吃，香氣馥郁。西餐經常以牛扒做主菜，大廚就選用內地秦川騸牯牛坑腩，加入紅酒、砵酒及香料低溫慢烤，配上酥炸芋頭代替西餐的薯仔，再淋上紅酒葱汁，風味獨一無二。甜品亦創意滿滿，既有選用本地醬園糖薑製作的薑汁意式雪糕燴梨子，又有蛋撻的變奏版──鹹牛油吉士撻配法式酸忌廉‧杏仁金寶，將本地與國際的美食特色完美融合。

（查詢電話：2126 7212）

鵝肝醬加五香粉 女廚向來巾幗不讓鬚眉，灣仔法國餐廳主理人兼主廚沈依紅（Esther），曾於香港米芝蓮三星餐廳作學徒，之後遠赴法國巴黎的星級餐廳實習，回港後曾開設私房菜餐廳，菜式融合上海、香港、法國等地的風格。她最近推出新菜單，以中菜常用的香料作主題，糅合中西烹調技術設計而成，滲有中法風味。

中菜醃肉時常會用到的五香粉，她就將之加入傳統法國菜鵝肝醬之中，與酸辣果醬塗在法式多士上享用，辛香酸甜的味道剛好平衡鵝肝醬的豐腴。另外，金黃椒鹽雲南姬松茸的天婦羅炸漿加入上海菜常用的苔條粉，蘸清甜梅子醋汁吃，滋味與別不同。冷盤的甜蒜蟶子王從粵菜蒜蓉粉絲蒸海鮮中吸取靈感而來，蟶子王配蒜蓉、粉絲薄脆、醬油泡沫和柑橘汁，面層放上魚子醬和三文魚籽，鮮味倍升。Esther媽媽是上海人，包雲吞自然有一手，一道香脆海螯蝦雲吞集合了上海蟹粉小籠包和港式炸鮮蝦雲吞的優點，海螯蝦肉加香料做餡，脆炸後與大閘蟹粉、子薑啫喱及鎮江醋啫喱同吃，層次豐富。

麻辣四川風味 是次菜單有多款菜式滲入四川風味，如選用鹿兒島牛肩小排製作的牛肉他他，加點自家製的四川麻辣醬，搖身一變成為四川麻辣鹿兒島牛他他，惹味開胃。慢火蒸煮的東星斑配薯仔慕絲，慕絲下是藍花蟹肉、臘腸、燒章魚和西班牙紅椒醬的混合物，再加點四川花椒油，提味醒胃。至於泡椒椰菜花四食就有香煎椰菜花、椰菜花蓉、椰菜花天婦羅和椰菜花薄片4種口感，加上秘製的四川泡椒醬，為菜式錦上添花。

（查詢電話：2521 8011）

二澳米點煮最好食 本地除出產蔬果外，其實還有不同的農產品。大部分人都知在2012年大嶼山的二澳開始復耕計劃，是現時本地擁有最大的有機稻米田，而二澳米點煮先最好食呢？由於二澳米不大索水，煲飯時建議不要加太多水，而煮好的米飯口感更有點似日本珍珠米呢！

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

本地水耕菜（紅菜頭、粟米）沙律‧甜醋‧琥珀核桃‧自家製芝士

以甜醋加3款芥末籽製成油醋汁，與蔬菜拌勻來吃，辛香開胃，餘韻香甜。 鹹牛油吉士撻配自家製法式酸忌廉‧杏仁金寶

本地牛奶加忌廉、蛋黃等製成吉士醬，倒入巨型的蛋撻皮內烤焗，伴以南北杏金寶和本地品牌出品的杏仁餅碎，極富本地情懷。 主理人兼主廚梁經倫 四川麻辣鹿兒島牛他他

他他加入秘製四川醬調味，加半熟鵪鶉蛋和魚子醬，吃時配亞麻籽米餅，相當惹味。 泡椒椰菜花四食

香煎椰菜花、椰菜花蓉、炸成天婦羅及刨成薄片，與大麥及四川泡椒醬伴吃，每一口都有不同的感受。 煲二澳米時，不用加太多水已足夠。 照燒魷魚‧沙田柚辣醬‧大地魚魚乾煮薏米、魷魚汁脆片

辣醬以魚露、番茄等製作，淋在燒魷魚上，薏米加大地魚水蒸煮，添加一份香氣和口感。 餐廳選用深啡色的皮梳化和餐椅配黑色餐桌，裝潢反而似西餐廳。 甜蒜蟶子王

蟶子王配甜蒜蓉、香葱油、醬油泡沫和柑橘汁，加點粉絲薄脆和魚子醬等，是蒜蓉粉絲蒸海鮮的變奏冷盤版。 五香鵝肝醬

鵝肝醬加入五香粉調味，配酸辣的青蘋果酸辣醬、肉桂蘋果蓉配酥脆多士享用，層次更豐富。 餐廳布置猶如法式大宅，配以鮮花和不同的擺設，營造出輕鬆的用餐氛圍。 手工製芝士黑椒長通粉配蜆蚧醬及三黃雞翼

蜆蚧醬加煮蜆的水和忌廉拌勻來煮長通粉，再加點檸檬皮和帕爾馬芝士，提升香氣。 牆上掛滿本地風景相片和畫作，帶出主題。 香脆海螯蝦雲吞

雲吞脆炸後，蘸大閘蟹粉、子薑啫喱和鎮江醋啫喱同吃，香脆粉嫩。 川味麻香東星斑

慢煮魚肉、薯仔慕絲和鹹香的藍花蟹肉、臘腸、燒章魚等，表面加點四川花椒油提香，香脆魚皮為菜式加添口感。 主理人兼主廚沈依紅