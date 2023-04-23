多功能耳機 變種鬥出眾

近年數碼市場變化最大的Gadget，非電腦也非手機，而是耳機，不但技術和音色大有進步，功能亦愈趨破格，好似Dyson Zone耳機融入空氣淨化功能、Razer電競耳機換上貓耳、Adidas耳機更大玩太陽能充電，話題性十足。

淨化空氣 歷經6年時間開發的Dyson Zone，將耳機及空氣清新機二合為一，它由植入摩打的特大耳罩、高密度泡棉耳墊、柔軟頭帶及磁吸式面罩組成。內置40mm釹磁單元，擁有6Hz至21,000Hz頻率範圍，配合智能信號處理技術，帶來逼真音效。另內置11個咪高峰，每秒監察環境聲音384,000次，從而消除高達40dB環境噪音，點擊耳罩兩下即可於降噪模式及通透模式之間切換。至於面罩一經接駁即可啟動空氣過濾功能，能捕捉99%小至0.1微米顆粒，並提供三段風速調校。而耳機可經USB-C充電，提供50小時音樂播放時間。（a）

萌爆二代 Razer發光貓耳耳機Kraken Kitty新推出第二代V2 PRO，最大改進是貓耳可以拆下來換上兔耳或熊耳，並支援千萬顏色燈光效果，比上代更加萌。至於聲音由50mm單元輸出，具有7.1聲道環迴音效，並附有可拆式HyperClear咪高峰。透過USB-A有線跟電腦連接，進行實況直播時耳罩燈光便會自動跟觀眾互動。（b）

太陽能充電 Adidas RPT-02 SOL是市場少數支援太陽能充電的耳機，頭帶藏有由瑞典太陽能公司Exeger開發的PowerFoyle光感電池，可將自然光和人造光轉化為電能，在太陽或燈光底下就充到電，廠方表示滿電狀態下可持續播歌80小時。而耳機本身以87%再生塑膠製成，支援IPX4 防水級別，適合用家戶外運動時佩戴。（c）

電競專用 日本Ag最近踩過界推出電競專用WHP02 for Gaming耳機，位於左右耳罩的4個動態單元由日本音響品牌final監督，提升藍牙耳機的音感，並有廣闊音場讓玩家準確追蹤敵人。跟機備有2.4GHz無線接收器，以便連接電腦及遊戲機，另附有3.5mm連接線，可充當有線耳機使用。（d）

撰文︰陳志滔

攝影︰胡振文

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