296 GTS開篷Chill跑V6混能之「癲」

法拉利（Ferrari）296 GTS是一款可以陪你癲又陪你Chill的新世代開篷超跑，車載與296 GTB一脈相承的V6插電式混合動力系統，高達830cv綜效馬力隨傳隨到，2.9秒破百對它來說更是輕而易舉，隨時滿足車迷駕駛需要。最吸引是它可純電行駛，讓你吹着風Chill住遊車河，享受後驅開篷駕駛樂趣。

插電式混合動力系統 296 GTS之所以癲得起又Chill得起，不單止因為車載新開發的120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎、122kW後軸電馬達及7.45kWh鋰電池組成的插電式混合動力系統，綜效馬力高達830cv，並擁有740Nm綜效扭力。還多得負責管理引擎和電馬達的TMA過渡管理制動器從旁協助，每當需要動力的時候，總能快速回應滿足駕駛者需求；即使引擎處於中低轉速範圍，電馬達也可提供出人意表的扭力輸出，配合8前速F1雙離合器波箱，成就零遲滯的油門加速反應。

eDrive純電模式行駛 駕駛時還可透過軚環上的eManettino動力輸出管理選擇器，於eDrive純電、Hybrid混合動力、Performance性能及Qualify排位賽4種不同動力操控模式之間切換。在一般駕駛情況下，系統會自設在Hybrid混合動力模式。想體驗完全釋放性能表現和從身後直接傳進車廂的引擎聲和排氣聲，大可選擇Performance性能模式甚至Qualify排位賽模式。想Chill住開篷駕駛的話，選擇eDrive純電模式就最適合不過，其純電馬力閒閒哋有167cv，在充滿電的情況下可以135km/h最高速度行駛25km，足夠來回赤柱至旺角有餘。

新娘潭路靈活攻彎 受惠於緊湊的車身造型、創新的動態控制系統及精心打造的空氣動力學設計，加上它是一輛後驅設定跑車，於新娘潭路游走時，盡展其高靈活性及動態敏捷度。加上有新開發的6w-CDS底盤動態感測器和ABS evo功能，為後輪提供足夠抓地力，成就極高過彎性能和穩定制動表現；配合新線控制動系統，帶來較短踏板行程，稍稍輕踩踏板已能獲得如賽車般的高駕駛動感兼高制動效率，輕鬆做到易放易收，200~0km/h的制動距離僅需107米。

規格表 車型：雙門雙座位插電式混能開篷跑車

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達

綜效馬力：830cv/8,000rpm

綜效扭力：740Nm/6,250rpm

驅動：中後置引擎、後輪驅動

傳動：8前速F1雙離合器波箱

極速：逾330km/h

0~100km/h：2.9秒

0~200km/h：7.6秒

車身體積：4,565×1,958×1,191mm（長×闊×高）

本地車訊：RZ450e Ultimate純電瀛奢 Lexus去年全球發表純電車系RZ，事隔一年終於抵港，輸港的RZ450e Ultimate版本有齊全景Low-E塗層電子霧化玻璃天幕、10吋彩色HUD、14吋輕觸屏幕連Apple CarPlay、新增PDA預警式防護輔助的LSS+3.0主動式安全系統等，皆屬標準配備。新車搭載e-TNGA底盤平台架構及前後e-Axle高輸出電子車軸，帶來高達308hp總馬力及434Nm總扭力輸出；配合同屬新研發的DIRECT4智能四驅系統，控制前後輪的動力分配比例，有效提升起步加速及操控性，0~100km/h加速僅需5.3秒，續航里程達472km（J-WLTC）。

撰文：林登麗

攝影：方偉堅

296 GTS基本售價549餘萬港元，試駕車加裝逾20項Options，包括採用獨特的Rosso Imola紅配黑雙色車身，碳纖包圍及20吋啞色Brilliant Silver鋁輪圈等，售價近1,362萬港元。 賽車化桶椅採用碳纖打造，並以意大利皮革包覆，還可加裝電動通風功能。 波混台前方除設有杯架，還可像拍攝車般加配手機無線充電板。 RZ450e Ultimate五座電動SUV提供9種車身配色選擇，包括Aether Metallic藍以及Sonic Copper銅兩種新車色，另有3種雙色配搭，試駕車便擁有Sonic Copper與亮黑雙色配搭。 頭泵把下部中央特設一個名為Tea Tray的小中空設計，配以小碳纖擾流。 eManettino動力輸出管理選擇器提供Qualify、Performance、Hybrid和eDrive模式。 前排Co-pilot乘客席可加配小屏幕，以便操控部分車廂設定，並提供即時行車資訊。 充電位設於左前輪拱上方，以150kW DC快速充電，30分鐘可充至八成。若以11kW AC交流電約6.5小時可充滿。 中後置3.0L 120°夾角V6渦輪增壓引擎藏於透明引擎蓋下。 多功能平底碳纖軚環附設源於賽道的轉波提示燈，進取駕駛時看着它亮起紅燈，方透過撥片轉上一個波檔，感覺超爽。 在車速不高於45km/h情況下，輕量化可摺疊式硬頂開篷僅需14秒便可開啟或關閉。