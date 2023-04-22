296 GTS開篷Chill跑V6混能之「癲」
法拉利（Ferrari）296 GTS是一款可以陪你癲又陪你Chill的新世代開篷超跑，車載與296 GTB一脈相承的V6插電式混合動力系統，高達830cv綜效馬力隨傳隨到，2.9秒破百對它來說更是輕而易舉，隨時滿足車迷駕駛需要。最吸引是它可純電行駛，讓你吹着風Chill住遊車河，享受後驅開篷駕駛樂趣。
插電式混合動力系統
296 GTS之所以癲得起又Chill得起，不單止因為車載新開發的120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎、122kW後軸電馬達及7.45kWh鋰電池組成的插電式混合動力系統，綜效馬力高達830cv，並擁有740Nm綜效扭力。還多得負責管理引擎和電馬達的TMA過渡管理制動器從旁協助，每當需要動力的時候，總能快速回應滿足駕駛者需求；即使引擎處於中低轉速範圍，電馬達也可提供出人意表的扭力輸出，配合8前速F1雙離合器波箱，成就零遲滯的油門加速反應。
eDrive純電模式行駛
駕駛時還可透過軚環上的eManettino動力輸出管理選擇器，於eDrive純電、Hybrid混合動力、Performance性能及Qualify排位賽4種不同動力操控模式之間切換。在一般駕駛情況下，系統會自設在Hybrid混合動力模式。想體驗完全釋放性能表現和從身後直接傳進車廂的引擎聲和排氣聲，大可選擇Performance性能模式甚至Qualify排位賽模式。想Chill住開篷駕駛的話，選擇eDrive純電模式就最適合不過，其純電馬力閒閒哋有167cv，在充滿電的情況下可以135km/h最高速度行駛25km，足夠來回赤柱至旺角有餘。
新娘潭路靈活攻彎
受惠於緊湊的車身造型、創新的動態控制系統及精心打造的空氣動力學設計，加上它是一輛後驅設定跑車，於新娘潭路游走時，盡展其高靈活性及動態敏捷度。加上有新開發的6w-CDS底盤動態感測器和ABS evo功能，為後輪提供足夠抓地力，成就極高過彎性能和穩定制動表現；配合新線控制動系統，帶來較短踏板行程，稍稍輕踩踏板已能獲得如賽車般的高駕駛動感兼高制動效率，輕鬆做到易放易收，200~0km/h的制動距離僅需107米。
規格表
車型：雙門雙座位插電式混能開篷跑車
動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達
綜效馬力：830cv/8,000rpm
綜效扭力：740Nm/6,250rpm
驅動：中後置引擎、後輪驅動
傳動：8前速F1雙離合器波箱
極速：逾330km/h
0~100km/h：2.9秒
0~200km/h：7.6秒
車身體積：4,565×1,958×1,191mm（長×闊×高）
本地車訊：RZ450e Ultimate純電瀛奢
Lexus去年全球發表純電車系RZ，事隔一年終於抵港，輸港的RZ450e Ultimate版本有齊全景Low-E塗層電子霧化玻璃天幕、10吋彩色HUD、14吋輕觸屏幕連Apple CarPlay、新增PDA預警式防護輔助的LSS+3.0主動式安全系統等，皆屬標準配備。新車搭載e-TNGA底盤平台架構及前後e-Axle高輸出電子車軸，帶來高達308hp總馬力及434Nm總扭力輸出；配合同屬新研發的DIRECT4智能四驅系統，控制前後輪的動力分配比例，有效提升起步加速及操控性，0~100km/h加速僅需5.3秒，續航里程達472km（J-WLTC）。
撰文：林登麗
攝影：方偉堅
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