錫住身體遠離邪惡食品

三高，就是高血壓、高血糖和高血脂，亦是公認的健康隱患，可能誘發中風、冠心病等嚴重疾病。不想被三高問題纏擾，必須從飲食入手，防患於未然！

外出用膳易出事 很多人誤以為三高只會威脅長者，但其實不良飲食習慣可令問題提早出現。眾所周知，都市人生活步伐急速，搵食也講求方便，光顧茶餐廳或快餐店成了家常便飯，當中的餐單側重肉類及澱粉質，又往往加入大量調味和醬汁，於是經常外出用膳的人士，有機會攝取過多糖分、鹽分和脂肪。

美味香口勿多吃 另一方面，不少「邪惡食品」都是令三高患者年輕化的幫兇，像近年流行的台式飲品（如珍珠奶茶、芝士奶蓋茶等）、香口的煎炸食物（如炸薯條、炸雞翼等）、各類重口味街頭小食（如炸大腸、牛雜等），還有早餐、下午茶常見的加工肉類（如腸仔、餐肉、煙肉等）。注重健康的你，務必盡量少吃！

隱藏陷阱要提防 有些食物看似健康，卻隱含致肥陷阱，以蒸排骨飯為例，排骨的脂肪含量高，蛋白質卻較低，豬油又會滲入飯內。坊間有售的蔬果汁，標榜「有營」，但部分生產商會在加工過程添加糖分，以增加風味，所以不宜多飲。同樣地，那些無糖朱古力不等於無脂肪，須留意標籤是否含有極高的飽和脂肪。

減少調味忌撈汁 順帶一提，即使是健康食品，多吃仍會致肥。舉例，橄欖油屬於較健康的食油，含較多單元不飽和脂肪酸，但如果攝取量多於世衞建議的每日上限，就會引致體重、體脂上升。此外，就算食材健康也要懂得烹調，應多選擇蒸、煮、焗等方法，減少調味，吃飯時盡量不要撈汁，因一般醬汁均含高脂和高糖。

吃得健康有策略 澱粉質：最好選擇高纖的糙米、蕎麥麵、麥皮、麥包等，不宜揀腸仔包、菠蘿油、公仔麵。

肉 類：魚肉、雞肉、瘦肉較健康，但一些近骨位置的肉類（如排骨、雞腳、雞翼等）、腩位、動物內臟等，脂肪含量較高，只宜淺嘗。

蔬菜：多吃高水溶性纖維的水果，亦應選擇含豐富鉀質的蔬菜，如番茄、薯仔、西蘭花、菠菜、芥蘭等。

豆類：多吃含植物固醇的黃豆製成品，如豆腐、腐竹、豆腐乾、豆漿等，有助預防心血管疾病和動脈硬化。

食油：應選用含不飽和脂肪酸的食油，如奇亞籽、亞麻籽、粟米油、花生油等。

不良飲食如何引致三高？ 長期進食過量脂肪（特別是動物脂肪）會令血液黏稠，影響血管健康。至於食用過多鹽和糖，則分別會對血壓和血糖構成影響。據世界衞生組織建議，成人每日脂肪攝取量上限為30克（相等6茶匙油），鈉質上限為2,000毫克（相等1茶匙鹽），糖分的攝取量亦不宜超過50克（相等於10茶匙糖）。

撰文：鄭國河

圖片：互聯網

無糖無奶的飲料較健康，像走甜的檸水或檸茶都是不錯的選擇。 麥包 番茄