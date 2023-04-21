酵素湯口服液 強效！方便！好飲！

「三高」問題與肥胖會增加患頑疾風險，有營養師建議吃具豐富維他命、礦物質、抗氧化物質、膳食纖維等食物，可抗氧化、平三高和預防心臟問題，例如經發酵的食品、十字花科蔬菜、生薑和薑黃粉等。從中醫角度看，三高是體質出現偏差的結果。氣虛、氣滯、血液不暢、痰濕、痰凝、濕痹、寒痹等寒濕、濕熱重是三高體質的主要偏差特徵。這些痰凝濕濁會隨血液累積於五臟六腑和各細胞組織中，而持續多年三高，會造成肝腎、心肺、脾胃、腦部、四肢、關節等血液不暢、供血不足，身體出現不適，所以任何身體部位的不適都是氣血不暢造成。只要疏通不暢部位的氣血，恢復其持續供血，壞組織就會得到修復，健康得以恢復。由於陽氣不足，寒濕淤滯凝痹；津液虧虛，血黏持續加重，所以補陽升溫是非常重要的平三高方法，而化濕、燥濕是重要的平三高中醫理論。