酵素湯口服液 強效！方便！好飲！
「三高」問題與肥胖會增加患頑疾風險，有營養師建議吃具豐富維他命、礦物質、抗氧化物質、膳食纖維等食物，可抗氧化、平三高和預防心臟問題，例如經發酵的食品、十字花科蔬菜、生薑和薑黃粉等。從中醫角度看，三高是體質出現偏差的結果。氣虛、氣滯、血液不暢、痰濕、痰凝、濕痹、寒痹等寒濕、濕熱重是三高體質的主要偏差特徵。這些痰凝濕濁會隨血液累積於五臟六腑和各細胞組織中，而持續多年三高，會造成肝腎、心肺、脾胃、腦部、四肢、關節等血液不暢、供血不足，身體出現不適，所以任何身體部位的不適都是氣血不暢造成。只要疏通不暢部位的氣血，恢復其持續供血，壞組織就會得到修復，健康得以恢復。由於陽氣不足，寒濕淤滯凝痹；津液虧虛，血黏持續加重，所以補陽升溫是非常重要的平三高方法，而化濕、燥濕是重要的平三高中醫理論。
鎖健血脈舒酵素湯口服液採用高濃縮草本提取物，經中藥草本整方發酵，口感好，易於吸收，亦解決中藥熬製費時及費事的問題，更方便攜帶。它有助頭痛頭暈、手腳麻痹、心慌胸悶、心跳過速、心跳過慢、全身疲倦、二便不暢、關節疼痛、嚴重難以入睡人士速效緩解問題，特別針對三高人士、痰濕體質或尿酸體質人士。現時鎖健血脈舒酵素湯口服液於官網及各線下專門店有售，凡購買任何產品滿4盒送1盒，10盒送4盒，20盒送10盒，50盒送28盒，100盒送60盒；多買多送，先到先得。
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