控制三高由多方面入手

據本港衞生署公布的人口健康調查顯示，年齡介乎15至84歲的人士，受高血壓、血膽固醇過高、糖尿病困擾的患者分別為19.5%、15%及6.9%，反映三高（即高血壓、高血脂、高血糖）問題十分普遍，更不再是長者才會面對，實在不能掉以輕心。

有年輕化迹象 現今都市人經常出外用膳，進食了大量多鹽、多油、多糖的食物，又因忙於工作而缺乏運動，加上吸煙、飲酒，令三高甚至四高（肥胖）問題變得常見和出現年輕化趨勢。社會醫學專科醫生方玉輝醫生表示，一般而言，三高沒有明顯病徵，往往要出現併發症才察覺問題的嚴重性，所以有必要做身體檢查，如量血壓、驗血等，以便及早找出問題，從而作出控制。他建議初出社會的年輕人可先做一次身體檢查，拿到一個基數，35歲或以上人士則要定期做檢查，次數隨年齡增加。若身體未有疾病或不適，45歲或以上建議每隔兩至三年做一次，60歲或以上則可一年檢查一次。

併發症可致命 說到三高的影響，首先要理解高血壓會增加心臟的負荷，血液中的血糖水平過高會令血管有病變，而高膽固醇則會引致動脈粥樣硬化及栓塞。雖然三高本身非致命問題，但不加以控制的話，可引發非常嚴重的疾病，包括心絞痛、心肌梗塞、中風、心臟衰竭、腎衰竭、糖尿病等，若病情嚴重，分分鐘可致命。假如有一天突然發現有眩暈、口渴、尿量增多、胸悶、視線模糊不清、頭痛等狀況，有可能是三高症狀的前兆，宜盡快接受檢查。

避免情緒緊張 要控制血脂、血糖和血壓處於正常水平，可從多方面入手。其一是調節飲食，高血壓要避免進食太鹹的食物；高血糖要注意少食多餐，不宜過飽，盡量走甜；高血脂則要減少食肉，多吃蔬果。其二是要遵從醫囑，不要因服藥後短暫恢復正常而停藥，或自行調整藥物及藥量。其三是要定期覆診、做身體檢查、控制體重。此外，情緒亦對三高有影響，長期情緒緊張會損害心臟，因為緊張狀態會使腎上腺的分泌增加，血壓隨之上升，壓力大亦是糖尿病的原因之一，所以宜時刻保持心情開朗，作息要定時，閒時可多做自己喜歡的事，放鬆心情。

三高準則知多啲 據國際醫療指引，高血壓是指上壓（收縮壓）指數持續高過140毫米水銀柱（mmHg），下壓（舒張壓）持續高過90毫米水銀柱（mmHg）；高血糖則是指空腹血糖值大於或等於7mmol/L，這情況已可判斷為糖尿病患者；至於高血脂是指人體低密度脂蛋白膽固醇（LDL）大於或等於3.4mmol/L，或總膽固醇大於或等於5.2mmol/L。

撰文：馮子伊

部分圖片：互聯網

不良飲食習慣會引致肥胖，令血糖、血脂和血壓上升。 針對血壓高問題，吃飯時應避免撈汁，以免攝入過多鹽分。 社會醫學專科醫生方玉輝醫生