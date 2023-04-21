旗艦鬥攝位PHONE起雲湧

踏入夏季，手機界比以往更熱鬧，皆因多間廠商都選擇於4月發表新作，好似近年急速冒起的HONOR，在港發布Magic5 Pro旗艦手機，搭載全新鷹眼相機系統，抓拍快人一步。其他廠商如Huawei、OnePlus、OPPO、ZTE同期發表的新機，亦不約而同以攝力作賣點，總有一款啱影友要求。

鷹眼相機系統 Magic5 Pro配備6.81吋LTPO屏幕，四曲面設計提升手感之餘，還用上第2代屏幕聚光技術，使峰值亮度達到1,800nits，配合2,160Hz高頻PWM調光，能避免昏暗下頻閃問題。此外，屏幕支援120Hz自適應動態刷新率及461ppi像素密度，更是首款手機獲得德國萊茵TÜV晝夜節律友好認證，難怪此機可於DxOMark屏幕測試中獲得151分，位列排行榜第一位。

拍攝方面，新機傳承家族標誌的星輪相機布局，廣角、超廣角和潛望式長焦鏡頭俱為5,000萬像素，擁有1/1.12吋超大傳感器，提供100倍數碼變焦、122°FOV超廣角和2.5cm微距等拍攝功能。鷹眼相機系統則利用AI技術，於用家按下快門前後1.5秒捕捉多幅影像，並自動挑選最佳相片，至啱用來捕捉一瞬即逝的動感時刻。其他旗艦級硬件包括S8 Gen 2處理器、12GB RAM及512GB ROM，對應66W快充5,100mAh電池。（a）

同場加映：國產影相強Phone襲港

凝光之眼 HUAWEI新一代機王P60 Pro採用「凝光之眼」相機，把4,800萬像素主鏡頭置於模組中央，兩旁則放置4,800萬像素長焦鏡頭與1,300萬像素超廣角鏡頭。超聚光主鏡頭搭配F1.4至F4.0十段可變光圈、大光圈高透光鏡群和RYYB超感光感應器，大幅提升進光量，而全新XD Fusion Pro影像引擎則有助提升畫面細節。另內置6.67吋120Hz四曲面屏幕、最高512GB ROM及88W快充4,815mAh電池，惟Qualcomm S8+處理器僅對應4G網絡。（b）

改良遠攝 手機配備長焦鏡頭不是新鮮事，OPPO旗艦機Find X6 Pro更進一步，為5,000萬像素潛望長焦鏡頭植入業界最大的1/1.56吋感光元件，搭配F2.6大光圈及懸浮棱鏡防抖技術，大幅改善遠攝的暗光及防震表現。至於廣角及超廣角鏡頭畫質同達5,000萬像素，均融入Hasselblad影像技術，自動優化色彩，還備有專用浮水印和人像模式。其他硬件則用上6.82吋120Hz屏幕、S8 Gen 2處理器、最高512GB ROM、100W快充5,000mAh電池等。（c）

黃金焦距 ZTE Nubia Z50 Ultra採用自家第4代屏下鏡頭技術，嵌入6,400萬像素人文主攝鏡頭、6,400萬像素人像主攝鏡頭及5,000萬像素超廣角微距鏡頭，前兩者分別對應35mm及85mm黃金焦距，拍攝人像尤其出色。另外，它內置星空影像系統，提供星空算法、AI星座、星軌疊加等拍法，天文愛好者一定畀Like！其他硬件規格包括6.8吋120Hz屏幕、最高1TB ROM、S8 Gen 2處理器、80W快充5,000mAh電池等。（d）

自然散景 OnePlus 11才上市不久，最近廠商加推木星岩限定版，研發製造歷時長達1年，每部都有鑽石星陣若隱若現於岩石紋理機身之中，帶來玉石般的親膚感。相機則由5,000萬像素主攝、4,800萬像素超廣角、3,200萬像素人像鏡頭組成，配合第3代Hasselblad影像系統，可於影人時捕捉更多色彩，並可模仿經典的XCD 30mm及65mm鏡頭自然散景與眩光效果。另具有6.7吋120Hz屏幕、S8 Gen 2處理器、最高512GB ROM及100W快充5,000mAh電池規格。（e）

手機補品全面睇

毛毛機殼 CASETiFY再度與彼思合作打造《怪獸公司》配件系列，當中最特別是以動畫中主角毛毛（Sully）作設計靈感的限量版絨毛手機殼，加入藍色毛髮和紫色班點元素，配合軍事級防摔標準，可愛得來極具安全感。（f）

特長耐用 AOHI全新240W電線套裝，備有USB-C to USB-C以及USB-C to Lightning充電線各一，它們同為10cm長，可透過隨附的延長線加長至90cm、180cm甚至260cm，而5mm直徑的線材更可承受30,000次以上屈曲，超級耐用。（g）

遙控快門 Joby Impulse 2遙控快門僅重15g，支援藍牙5.0技術，兼容大部分Android及iPhone手機，能於25米外觸發手機快門拍攝。其機面LED燈透過顏色顯示連接與操作狀態，還附有手繩及冷靴位轉接器。（h）

磁吸車夾 XPower CMM7是一款15W磁吸無線快充透明車用支架，以鋁合金材質打造，支援iPhone 14、Pro及Pro Max等金屬機背磁吸充電，另附有冷氣風口夾及玻璃吸盤，可讓手機360度旋轉。（i）

撰文：陳志滔

攝影：方偉堅

查詢：（a）3106 3338、（b）huawei.com、（c）2374 0618、（d）ztedevices.com、（e）oneplus.com、（f）casetify.com、（g）2717 8131、（h）joby.com、（i）2708 8346

四曲面浮屏機身厚8.77mm、重219g，手感不俗。 試睇片

6.81吋屏幕解像度達2,848×1,312，睇片畫面細緻，92.33%屏佔比帶來極廣視野。 特設洛可可白色，以凝光貝母工藝打造，每部處理均獨一無二。 峰值亮度高達2,500nits，在手機屏幕展現亮麗的光影層次。 木星岩限定版由包裝盒、SIM卡針到機身都經過重新設計。 全新240W電線套裝備有USB-C to USB-C以及USB-C to Lightning充電線。 後置5,000萬像素三鏡頭，支援EIS+OIS雙重防震及4K錄影功能。 試抓拍

按下快門就拍到運動員躍起一刻，清晰如定格一樣。 首度支援雙向北斗衞星，接收唔到地面信號時也能發出求助訊息。 機身設計較為方正，背後兩個大鏡頭分別提供35mm及85mm黃金焦距，影人像一流。 Hasselblad影像系統可捕捉更多顏色，令色彩更精確自然。 遙控快門僅重15g，支援藍牙5.0技術。 主鏡頭提供F1.6大光圈，還備有防眩光塗層。 試效能

以原廠樣版機運行《AnTuTu》有近100萬分，達旗艦級數。 特設大漠銀月色，支援IP68級防塵抗水要求。 除了黑白兩色，還有參考梵高名畫「星夜」製成的星空典藏版。 以《怪獸公司》動畫主角毛毛（Sully）作設計靈感推出限量版絨毛手機殼。 15W磁吸無線快充透明車用支架，以鋁合金材質打造。