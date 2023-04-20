Black Landscape House綠頂獨立屋「型」向大自然

從高角度看，依綠色坡地而建的「Black Landscape House」，其黑色部分像琴鍵，有型又有趣。

真正的豪宅別墅，選址十居其九都是鄰近大自然，不是面向無敵海景，就是毗連茂密山林，設計重點在於讓屋主盡享湖光山色，獲得遠離煩囂的生活體驗。至於今次介紹的概念別墅「Black Landscape House」，不但以森林為據點，還披上一層保護色─屋頂的草坪跟周邊綠茵完美融合，巧妙地令它變成大自然的一部分！

以森林為據點 「Black Landscape House」是得獎工作室Milad Eshtiyaghi Studio近期推出的得意之作。顧名思義，整幢建築以黑色為主調，面積2,060平方米，構思以瑞士的一處森林為據點，順着草坡而建，管道似的獨特結構好像從綠地長出來，形態有趣；與此同時，設計師特意在建築中加入大量綠化元素，最大特色是屋頂鋪滿了綠草，視覺上看似是綠地的延伸，令建築物融入草坡之中。

設施一應俱全 說到內部設計，採用Earth Tone來布置，配合有助引入日光的天窗和大面積落地玻璃窗，令生活空間充滿自然氣息。值得一提，其中兩間臥室是挖入地下而建，旁邊是泳池，光線可從池邊的玻璃窗透進房間，營造出美麗的光影效果。

設施方面，除了大廳、用膳區、廚房、臥室、浴室等基本生活設施外，還設有健身室、桌球室，以及帶可開合天窗的家庭影院，可謂一應俱全。

關於Milad Eshtiyaghi Studio 由伊朗建築師Milad Eshtiyaghi於2016年創立的設計工作室，業務涵蓋建築設計、室內設計、景觀設計等範疇，奉行極簡、綠色和可持續理念。代表作包括於Golden Trezzini Awards 2022獲最佳私人住宅項目金獎的「Mountain House」、奪得Architecture Today Awards 2021第一名的「Suspended House」等等。

同場加映：依山而建的綠頂豪宅

Villa Nero 由建築設計師Omar Hakim設計的「Villa Nero」，構思建於意大利北部科莫湖（Lake Como），居高臨下，可盡覽秀麗的湖光山色。該幢別墅的建築面積達1,200平方米，頂部為草坪，跟周邊的草坡無縫接連，像嵌入山區地形，一點違和感也沒有；配合一大片落地玻璃窗，成功把自然光與戶外景觀引入室內。值得一提，除了裝潢豪華的起居空間，別墅內可停放最多12輛房車，猶如一個小型的汽車陳列室。

Wave House 由Mind Design Studio設計，構思存在於元宇宙的「Wave House」，依山而建，面向大海，呈獨特的流線結構，頂部被茂密的草坪覆蓋，加上大面積的落地玻璃窗，跟周邊的自然景觀打成一片，可為屋主帶來開揚且極具空間感的生活體驗。順帶一提，建築物向海一面設有泳池和日光浴區，讓屋主有更多機會享受大自然。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

融入周邊綠地的「Black Landscape House」，構思建於瑞士的森林之中。 臥室挖地而建，利用旁邊的泳池採光。 天窗加落地窗，有利採光，亦方便屋主享受大自然景觀。 屋內可停放最多12輛車，猶如汽車展廳。 早前推出的白色版，顯示屋內有家庭影院、健身室及桌球室等設施。 連接臥室的浴室，則以天窗引入自然光。 綠色屋頂跟周邊的草地無縫連接，令這幢別墅成功融入山區地形。 結構呈流線的「Wave House」，依山而建，以綠色屋頂及落地窗融入大自然。 有別於一般泳池，採用全黑色設計顯得特別有型。 樓底高、落地窗加上附設陽台，使另一間臥室顯得極具空間感。 生活空間被一大片落地玻璃窗包圍，視野開揚。 屋內布置開揚，跟周圍的自然環境融入一體，可為用戶提供獨特的生活體驗。