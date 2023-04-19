匠人工藝 巧手入魂

香港搵食艱難，靠做「匠人」（手作人意思）搵食更難。儘管如此，仍有不少年輕人勇於挑戰，以手作技藝維生，藉着追求品質的手工匠藝精神，為生活添上不平凡。兩位剛出爐的「香港掂擋十大匠人」，手工軟陶飾物匠人Anna，以及實木入榫家具匠人阿聖，他們都是近年才投入匠人行列，從慢工出細貨的精緻手藝中，體現自在的慢活態度。

自訂加大碼軟陶飾物 在英國讀書時主修時裝設計的Anna，返港後從事設計工作，她跟大部分年輕人一樣，投身社會一段時間後，便想挑戰不同的範疇。當時她留意到不少外國設計師會以軟陶創作飾物及家居擺設，有很大發揮空間，遂於兩年前開創自家手工軟陶飾物品牌Bi Clay，展開軟陶匠人之路。軟陶即低溫軟陶泥，Anna喜歡其色彩豐富，像黏土般可塑性高，焗完後自帶一種靭性，不像陶瓷般易碎。現時Anna的手作軟陶以精緻飾物為主，包括耳環、頸鏈、手鏈和髮飾等，其中耳環她特意做成比一般的大Size，有些人會認為其設計偏大而風格浮誇，Anna笑言：「軟陶飾物由自己一手一腳慢慢拼湊出來，感覺帶有一種溫度。如果Size細，發揮空間就冇咁大。」透過擺市集和社交媒體等渠道，Anna的作品已吸引到一批支持者，不單止香港，連美加、澳洲及新加坡等都有Followers呢！

講到工作，最開心莫過於從客人讚賞中獲得滿足感。聽起來很膚淺，但對於以往只對住電腦畫圖的Anna來說，每一句讚賞都代表一種鼓勵，亦是她做手作的動力。「有一次在愉景灣擺市集，有位意大利女遊客見到我設計的耳環，上面有一隻小雀仔，便說從未見過像我設計咁精細的手作軟陶飾物。聽完後好開心，因為我的手作能獲得別人認同和欣賞。」Anna續道：「任何東西都需要磨煉，無論是繪畫設計圖，還是落手做軟陶都一樣，工多藝熟，接觸久了自然會愈來愈上手。只要一直有人喜歡我的手作，我都會繼續做落去。」

實木入榫家具考功夫 另一位本地新世代匠人阿聖，約3年前成立自家木工品牌Chi Choi Mao（自在貓），出自他手的絕大部分是實木入榫型家具，「小題大做」更是其作品特色。阿聖投身匠人行列之前，是一位商業攝影師，本身更是一位貓奴，所以他手作家具時，出發點大多跟這兩方面有關。像他最近製作的「008_MEI」收納櫃，純粹是為了放置自己拍攝的近百張即影即有相片；又例如「002_KIN_MEI」長櫈兼貓屋是為愛貓而製作。他表示：「每一件實木入榫家具在設計和製造時，都有好多細節位，既花時間又考功夫，過程中帶來好大滿足感。我為家具影相放上社交媒體，大家睇到仲會讚張相影得靚，這些都是以往做商業攝影時沒有的。單是這兩點，即使現在搵錢比以前少十倍，我都認為是值得。」阿聖享受匠人所帶來的滿足感，亦希望大家可透過其作品感受香港匠人的精緻工藝。

突破常規展創意 憑着對工藝的執着，匠人經常以巧手創造出突破常規的設計，就像擁有58年歷史的手作皮革品牌土屋鞄製造所，早前於網上分享「The Fun of Carrying」系列作品，由日本皮革匠人炮製天馬行空的皮袋，旨在讓用家「享受攜帶的樂趣」。當中包括盛載葡萄酒杯的「扭轉」皮袋，以及為片石遊戲打造的打水漂皮袋等。從工藝和製作的認真程度，不得不佩服日本深耕細作的匠人精神。

撰文：林登麗

攝影：方偉堅（部分相片由受訪者提供）