春日都食蛇？祛濕健脾好養生

燕窩蛇湯燉節瓜盅拼紫椰菜臘味蟹肉蛋白炒飯

蛇湯加入祛濕的生熟薏仁、潤肺養陰及補元氣的燕窩，以及能疏肝理氣、鼓動陽氣的玫瑰花瓣，配合加入紫椰菜和陳皮絲的炒飯，於春夏食用，清補而不燥。

每逢季節交替，身體都會出現不同的變化，這個時候要注意養生補身。這個春日，有註冊中醫師及大廚特別為大家度身訂造各款養生食療，當中原來春日都可以食蛇養生，還有滋補湯水、點心等，美食和健康也可以同時兼顧。

四季保健有法 自古以來，大家固有認知中認為蛇乃秋冬滋補暖身的食材，原來春日都可以食用蛇饌來養生，香港註冊中醫師郭瑩瑩醫師指，身體遵循「春清、夏調、秋補、冬防」來養生，香港的春夏濕氣重，容易令人疲倦，同時間，臉部皮膚有機會增加油脂分泌如痘痘和油脂粒等問題，嚴重更會引致濕敏症狀，這個時候，大家可按自己的體質，選擇健脾利濕或清熱利濕的食材，前者有薏仁、淮山、芡實和陳皮等，後者則有瓜果如苦瓜、冬瓜，又或赤小豆和綠豆等。郭醫師續指，一般人以為蛇羹只於秋冬享用，其實蛇肉低脂、低膽固醇，在中醫角度，蛇肉性平和而味甘鹹，能通經絡、促進血液循環，於潮濕天時享用有助補虛、紓緩風寒濕痹徵狀，而且蛇肉配不同的食材，會有不同的功效。

百變美味蛇饌 老字號蛇羹飯店主理人吳煋姿，於沙田開設了年輕副線餐館，在郭醫師協力下設計出多款養生菜式。推介燕窩蛇湯燉節瓜盅，節瓜內釀入帶子、蝦仁、瑤柱和祛濕的生熟薏仁等加蛇湯原盅燉煮，內裏還有潤肺滋陰的燕窩和疏肝理氣的玫瑰花瓣，清補而不燥。傳統的蛇羹多配糯米飯享用，餐廳改配臘味粒蟹肉蛋白炒飯，米飯特別加入紫椰菜和陳皮絲，提高膳食纖維，清新爽口又減低臘腸的膩口感。

以太史五蛇羹作靈感設計的太史蛇羹酥，香脆的酥皮內是蛇羹啫喱，外脆內滑，令人耳目一新。吃蛇羹，以前會加菊花瓣，菊花有助疏散風熱、平肝明目和清熱解毒，餐廳推出的菊花粉蝦餃，外皮加入菊花粉製作，清香又彈牙，尤其適合肝火旺的人享用。搶眼的紅菜頭素餃，餡料用上性平、甘的杞子混合菇菌製作，有助滋補肝腎、養肝明目。另外，入口回甘的「太子參帶子餃」，加入益氣健脾、生津潤肺的太子參粉，鮮香味濃。以為搞鬼的「鹹柑桔生煎包」是甜點，其實是豬肉和鹹柑桔作餡料，配以加入橙皮蓉的外皮，搶眼美味，而鹹柑桔含維他命C和多種抗氧化物，有助消炎止痛、除痰止咳，橙皮更有化痰降逆、消食和胃之效，歎一盅兩件都可以好養生。

（查詢電話：3108 2196）

精挑滋補食材 滋補食材具有不同功效，既要好吃又要健康，配搭就要花點心思。尖沙咀一間五星級酒店高級中菜廳主廚黃皓勤師傅於即日至4月30日設計了一系列春日養生特色菜。黃師傅精選了多種滋補食材入饌，由前菜、燉湯、主菜和主食一應俱備。

紫紅色的涼拌紅菜頭蓮藕片，紅菜頭是超級食物的代表之一，含有天然抗氧化物和膳食纖維，促進新陳代謝。他將紅菜頭汁加點白醋來浸泡蓮藕片，酸爽開胃。香港人愛飲用湯水，他以滋潤清熱的竹絲雞、補肺益氣的五指毛桃和滋補養顏的花膠加其他配料熬煮成五指毛桃鮮淮山花膠燉竹絲雞，清甜滋潤、補肝益腎。

炒飯應對五行 主菜方面，一道石鍋鮮人參蟲草花竹笙浸東星斑片，以韓國鮮人參加雞肉和豬肉熬煮湯底，配以東星斑片、補肺益腎的蟲草花，與其他配料放入燒熱的石鍋內，趁熱享用，既美味又補氣益血。至於羊肚菌鮮紫淮山花膠燜雞，富油香的三黃雞加健脾開胃的紫淮山和高蛋白低脂的花膠，口感清爽又香氣四溢。

富獨特氣息的紫蘇葉，性溫、味辛，有疏風驅寒、和胃止嘔的作用，而且含胡蘿蔔素和維他命C等營養，黃師傅用來配本地黑毛豬肉和南瓜爆炒，味道芳香又惹味。根據中醫理論，金、木、水、火、土五行對應的五色食材是白、青、黑、紅、黃，能滋補肺、肝、腎、心、脾；黃師傅選用蓮藕、蜜豆、冬菇、牛肉、粟米配對，加富膳食纖維的糙米和白米，打造出五行養生炒飯，全方位應對身體各部位，美味又健康。

（查詢電話：3721 7788）

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

太史蛇羹酥

酥皮內是蛇羹啫喱，相當有口感，亦保留了蛇羹的原汁原味。 鹹柑桔生煎包

鹹柑桔有消炎止痛和除痰止咳之效，橙皮有效降逆化痰、消食和胃，加上色澤搶眼，味道又鹹香，可口美味。 註冊中醫師郭瑩瑩 石鍋鮮人參蟲草花竹笙浸東星斑片

湯底加入補氣益血韓國鮮人參熬煮，配補肺益腎的蟲草花、富蛋白質的東星斑，以及萵筍、雲耳等配料，口感豐富又暖身。 紫蘇葉南瓜炒本地黑毛豬

食材加豆豉和蠔油混合的醬汁同炒，紫蘇炒煮過味道更香濃，惹味得來下飯一流。 餐廳裝潢富古典氣息，加上木製卡座與和熙日光，環境舒適。 菊花蝦餃

菊花有助疏散風熱、平肝明目和清熱解毒，特別適合肝火旺的人士食用；蝦餃外皮加入菊花粉揉製而成，和蝦肉一起吃，清鮮有口感。 藥膳醉乳鴿王

醬汁加入杞子和當歸，補血氣、補肝腎，上桌前再加點花雕酒，肉嫩富酒香。 主理人吳煋姿 五行養生炒飯

選用補血氣的牛肉、強肝排毒的蜜豆、益智安神的冬菇、幫助消化的粟米和生津健脾的蓮藕作五行食材，混合糙米和白米的米飯炒煮，富口感又健康。 五指毛桃鮮淮山花膠燉竹絲雞

五指毛桃補肺益氣、竹絲雞滋陰清熱、花膠滋補養顏，再加補血氣的紅棗和豬肉等熬煮4小時，湯清甜滋潤、補肝益腎。 太子參帶子餃

餡料加入溫和平實的太子參粉，具生津潤肺、益氣健脾之效，味道甘香濃郁。 紅菜頭素餃

紅色外皮內是雞髀菇、冬菇和杞子餡，杞子性甘、平，滋補肝腎、養肝明目，蒸煮過後仍保持原汁原味。 餐廳以花紋地磚配藍紅餐椅，簡約亮麗。 涼拌紅菜頭蓮藕片

紅菜頭榨汁加白醋浸泡蓮藕片至紫紅色，酸爽開胃，又有豐富的膳食纖維。 主廚黃皓勤師傅