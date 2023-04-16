小物療愈 「雨」你同行

再過數天（4月20日）就是廿四節氣中的「穀雨」，意味降雨量增多，周圍濕漉漉，人的心情很易變得陰沉，悶悶不樂。想在下雨天展現出陽光笑容？不妨以雨天適用的怡情小物陪伴左右，療愈心境由陰轉晴，So Easy！

貪睡大熊貓 想低調地擁有一把與別不同的雨傘？日本雜貨品牌「YOU+MORE!」推出的一款熊貓造型傘柄裝飾就可以幫到你！它以大熊貓趴在樹枝上的高難度睡姿為原型，傘柄頓時變了這隻熊貓的床，令再普通的雨傘都變得可愛，一眼就認得出。

夢幻鬱金香 除了下雨外，春天也是生機勃勃的花季，沒想到竟然孕育出鬱金香雨傘！說的是日本雨具品牌Wpc的新作，傘上呈現花瓣漸變的顏色，傘柄則變成綠色的「花莖」，令這朵特別的「鬱金香」顯得維肖維妙，當中3款顏色更帶有不同的寓意。

繽紛水果傘 春天予人一種Fresh的感覺，水果亦然，希望以雨傘傳遞愛的Rainbow House彩虹屋特別推出一系列Fula水果三折傘，設計師把傘套化作果皮，傘面則變成果肉，趣味十足，讓春天Fresh上加Fresh。傘布使用台灣福懋色膠布印製而成，配合防風傘骨、加長中柄等，方便使用。

吸力特強傘套 進入室內前，如何處置濕透的雨傘？又是傘套大派用場的時候！以製造傘的骨架起家，致力推廣傳統製傘業的富雨洋傘，在研發新款晴雨兩用傘之餘，亦推出了不同款式的吸水傘套，可取代一次性塑膠傘套，使用起來亦更乾爽、方便，一舉兩得。

雨傘保養5點你要知 一把雨傘要耐用，必須好好保養，留意以下5點，就可以延長傘的壽命。

1.開傘時要先鬆開傘布，避免損壞骨架關節。

2.晴天遮陽後，收傘時要注意降溫，以防傘布提早老化變質；雨天收傘時則要注意晾乾，以防傘布發霉、傘骨生銹。

3.傘不宜長期擱置不用，存放過久，易造成傘骨傘布脆化變質。

4.收納時，最好存放在陰涼位置，亦要放入傘套內，以防破損。

5.定期以海綿或牙刷搭配中性清潔劑刷洗傘布，然後晾乾才再收納。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網