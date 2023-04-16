彈走脂肪 跳出迷人Fit Body

夏日將至，又是小背心和短褲出場的時候，大家Keep Fit成功未？還是已經厭了做Gym跑步減肥？不如試試近年女星至愛的彈床運動！可以增加運動樂趣之餘，又能鍛煉全身肌肉、紓緩壓力和促進新陳代謝，更強化到心肺機能，加上它屬於低衝擊運動，非常適合新手。彈床運動教練Bobo會講解及示範這項運動，大家睇完再去跳都未遲！

點止燒脂咁簡單？ 為甚麼跳彈床會成為近年大熱運動？據彈床運動教練Bobo指出它能提供比起一般有氧運動多3倍的功效。有研究指10分鐘彈床訓練所消耗的卡路里，相當於30分鐘的慢跑，有助促進心肺機能。同時更有效改善身體協調與平衡、降低血壓、增強下半身力量和增加骨骼密度，所以嚴格來說，它是一項全面鍛煉身體的運動！

不過除非你到有彈床設備的健身室，否則就必須先添置一張彈床。目前坊間的彈床種類甚多，更有高矮之分，而彈床愈高就愈需要掌握好平衡力。Bobo補充說：「除有高矮之分，坊間的彈床也分為有扶手與無扶手兩種，建議新手選擇有扶手的會更安全。」

新手注意事項 •第一次玩最好選擇有扶手的彈床，便能玩得安全又放心。

•建議穿着防跣襪，如果沒穿襪的話可穿上波鞋，就能增加平衡力，防止彈跳時跌倒。

•可先做伸展運動熱身，初學者熱身約10分鐘就足夠。

•新手進行運動時，最好每10分鐘就休息一次。

•必須了解自己的身體狀況，如患有心血管疾病，玩之前應先諮詢醫生或教練意見。

彈床卸力大 不易傷膝蓋 Bobo透露自己減肥前，體重曾一度飆升至150磅，連她也被這個「體重之巔」數字嚇親，急急展開減肥大作戰。她憶述：「由於身體過重，許多運動都不適合做，因為大部分動作都會磨損關節，令膝蓋容易受傷。加上當時自己也對傳統運動感到厭悶，外國朋友便介紹我跳彈床，結果一試愛上。最重要是彈網可以卸去七成力，能大大減輕膝蓋的負擔，讓人可以放心玩。」現在Bobo不再盲目追求骨感身形，以均衡飲食及運動維持體重約115磅，反而活得更自在。她亦以過來人身份分享以下減肥心得：

1.千萬不要選擇極端的短期減肥方法，找到長期且適合自己的減肥模式才最重要。

2.每餐均衡飲食，因為減肥是八成靠控制飲食。

3.雖然身體過重的時候會不想做運動，但大家可以由一開始5分鐘練習，慢慢遞增令自己有成功感，只要每一天的運動量都有進步便可。

4.注意飲水量，每天的水分攝取量需2,500ml以上。

5.找志同道合的減肥夥伴一同運動，會更有恒心堅持下去。

入門動作示範 彈床運動看似簡單，但亂彈亂跳只會有危險，建議新手在教練指導下進行，才不易令身體受損。Bobo示範了3個簡易動作，既有效燒脂又好玩，適合新手跟住一齊練！

動作1：簡易熱身開合腳

教練建議剛開始的動作不宜太複雜，可先嘗試原地跳一跳，或借助扶手玩開合跳，讓身體先搵到平衡感及熟悉在彈床上彈跳的感覺。

動作2：左右轉體跳

做完熱身可以擺脫扶手，跟着節奏左右扭動身體，雙手做出類似出拳的動作。

動作3：抬腿膝蓋碰手㬹

此動作有效減去腰間贅肉，比傳統地面做高抬腿動作，更能減輕對膝蓋的負擔。

楊丞琳都勁Like 很多女星為了保持好身材，不但會戒口，更會嘗試不同運動。例如台灣歌手楊丞琳與「甜心教主」王心凌均不約而同愛上跳彈床。楊丞琳體驗一輪後，覺得這運動是一個需要核心肌肉和臀部肌肉並用的訓練，而她每次上完跳彈床課都感覺超療愈。

王心凌則表示獨樂樂不如眾樂樂，所以經常邀約家人朋友跳彈床，好讓大家跟自己一起鍛煉身體，齊齊放鬆身心。

好玩運動仲有呢啲！ 跳繩爆汗燒脂

跳繩一直以來都深受減肥人士喜愛，一來沒有場地限制，二來所需的運動器材較簡單，一根繩即可。這項運動也有很多好處，除了有效燒脂，還有助加強心肺功能。日本更流行一種空氣跳繩法，即是連工具都不需要，只需要雙手擺動，在原地像跳繩般跳起便可。不過若想效果更好，就需要專注於每一下動作。雖然玩法簡易，但跳繩前千萬不可吃太飽和喝太多水啊！

Pilates鍛煉體態

無論是韓國女團BLACK PINK成員、澳洲超模Miranda Kerr或美國天后Jennifer Lopez，都有一個共同點，就是喜愛Pilates。減肥不能只關注在燒脂，還需要留意自己的體態，尤其本身是肉肉身形的話，一旦瘦下來，體態未必會即時變得緊緻。因此許多人會在鍛煉計劃中加入Pilates，目的就是透過訓練肌肉，改善身體線條、姿勢和平衡力。

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅（部分相片由受訪者提供）

彈床運動教練兼營養學家Bobo，曾經因為體重高達150磅而苦惱，但現在已找回運動樂趣，更將喜愛的彈床運動變成職業。 有研究顯示，10分鐘彈床訓練所消耗的卡路里，相當於30分鐘慢跑，所以不少人以跳彈床來減肥。 Step 2：跳起直至踩落彈床，雙腳要與肩膀同寬；然後再跳起，回到Step 1的雙腳併攏姿勢。熟練後可放開扶手，跳得更高，挑戰高難度動作。 Step 1：呈大字形分別向左右兩側伸直雙手，打開雙腳至與肩膀同寬。 「甜心教主」王心凌（左）經常與三五知己一起跳彈床鍛煉身體。 玩彈床之前，記得先穿上防跣襪或波鞋，以免失平衡跣腳跌倒。 建議大家找減肥夥伴一齊做運動，會更易堅持下去。 Step 1：先站在彈床側，左腳踏前右腳踩後，雙手彎曲握拳。 Step 2：右手彎曲，手肘觸碰抬起的左腳。換邊再做，左手彎曲直至手肘觸碰抬起的右腳。 每天跳繩20分鐘，有助燃燒全身脂肪。 坊間的彈床大致分為有扶手（如圖）及無扶手兩種，建議新手使用有扶手的彈床，以確保安全。 Step 1：身體微蹲、重心壓低，雙手扶着把手，腳步要踩平。 Step 2：原地跳起，右手伸直出拳，左手維持原來的彎曲姿勢。接着收起右手，身體跳起轉往另一邊左手伸直出拳。 做運動是楊丞琳的凍齡秘技之一，最近她便迷上彈床運動。 Pilates有助改善體態，讓身體部位減肥後不再鬆弛。