T.33 SPIDER限量開篷千萬豪奢

最近發表的T.33 Spider屬GMA（Gordon Murray Automotive）旗下首款V12開篷超級跑車，全球限量生產100輛。

在手工超跑車廠GMA掌舵人Gordon Murray眼中，無論是以往設計F1賽車，到今時今日研發自家品牌超跑，從沒有「妥協」這兩個字。像旗下首款V12開篷超跑T.33 Spider，性能與實用性沒有妥協餘地，也沒有其他開篷車能與之媲美。全球限量生產100輛，售價189萬英鎊起，未連稅折約1,857萬港元，預計最快於2025年中交付。

破格儲物空間 T.33 Spider與去年發表的T.33同樣擁有碳纖和鋁複合物料打造的Monocoque單體車架結構，並以鋁合金和鈦物料打造的4.0L 65度夾角V12自然吸氣引擎作動力核心。不同的是，T.33 Spider多配備了兩件式可拆卸車頂板、可升降尾擋風玻璃及固定式防滾車頂後部設計，通過巧妙設計提供有別於一般開篷跑車的儲物空間。頭冚下特設可存放兩件式可拆卸車頂板的空間，後部兩側還設有行李箱，完全兼顧到車主出行需要。

617ps最大馬力 儘管如此，淨車重也不過比T.33稍增18kg，來到1,108kg水平，加上針對引擎輸出作出調校，最大馬力、扭力及轉速數值都比T.33更出色。當引擎轉速達到10,500rpm時，可爆發出617ps最大馬力，而451Nm最大扭力更可於6,750rpm全數釋出，並於2,500rpm低轉數時坐擁約338Nm扭力，引擎最高轉速亦即轉速紅區，則維持高達11,100rpm；成就低於1.8kg/ps重量馬力比，完勝不少開篷超跑。當然唔少得移植自T.33的Passive Boundary Layer Control（PBLC）空氣動力系統，廠方因應Spider開篷車型進行針對性優化，配合主動式尾翼，使它即使處於開篷狀態，都能實現低阻力、高下壓力和高速穩定性的理想平衡。

規格表 車型：2座位開篷跑車

引擎：V12自然吸氣

容積：3,994c.c.

最大馬力：617ps/10,250rpm

峰值扭力：451Nm/6,750rpm

傳動：6前速手動波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

懸掛：(前、後) 雙搖臂

制動：(前、後) 碳陶瓷碟配前6後4活塞輕合金卡鉗

重量：1,108kg

車身體積：4,398×1,850×1,135mm（長×闊×高）

本地車訊：FUNKY CAT 400 GT純電跑感 純電動汽車品牌ORA早前正式引入香港，帶來一系列富有復古未來感的FUNKY CAT「都市型EV」，包括FUNKY CAT 300、FUNKY CAT 400 PRO和FUNKY CAT 400 GT。當中FUNKY CAT 400 GT以跑感作賣點，配備Launch Control彈射起步模式。 展示車的純電動力系統由63kWh鋰電池及前軸電馬達組成，最大馬力及扭力分別為169hp及250Nm，最長續航距離400km（WLTP），以DC（67kW）快速充電由15%充至80%需時48分鐘；AC（11kW）中速充電0~100%則需6.5小時。

撰文：林登麗

車門和儲物箱蓋用上無縫設計，凸顯汽車工程藝術。值得一提是精巧的排氣管採用鉻鎳鐵合金製成，重量極輕，且能承受高溫。 固定式防滾車頂後部，與上方F1導風管和後方附設百葉片式氣窗的引擎蓋，均經過精心的空氣動力及冷卻效能考量而設計。 所搭配的6前速手動波箱，是與賽車運動供應商Xtrac共同開發，重量僅82kg，提供快速、平穩、精確的換檔。 鋁金合腳踏手工精緻，充滿汽車工程的設計美學。 後部兩側各設有90L行李箱，提供額外的儲物空間。 Cosworth GMA.2 V12引擎凸輪蓋採用獨特的黃色漆面，靈感來自Gordon Murray 1972年設計的Duckhams Ford LM 賽車。 所有主要控制裝置都具有精細觸感，碳纖維軚環採用皮革裝飾，踏板、波棍桿和開關裝置更是由鋁合金加工而成。 全新登場的FUNKY CAT 400 GT具備Launch Control彈射起步模式。 可拆卸的車頂板採用兩件式設計，由輕質碳複合材料製成。按下特設開關鍵即可拆下，開篷駕駛時可將它們存放於頭冚下的行李箱。

車頂F1導風管為引擎引入大量生風降低溫度，提升冷卻效果。受賽車啟發的輕質碳纖維座椅採用皮革和Alcantara面料裝飾，且配備可升降尾擋風玻璃。 直徑120mm的圓形轉速計設在錶台中央，轉速紅區校準至11,100rpm。 車上配備不少GT版獨有跑格配件，包括GT專屬尾翼、碳纖裝飾裙腳、輪拱及擾流等。