T.33 SPIDER限量開篷千萬豪奢
在手工超跑車廠GMA掌舵人Gordon Murray眼中，無論是以往設計F1賽車，到今時今日研發自家品牌超跑，從沒有「妥協」這兩個字。像旗下首款V12開篷超跑T.33 Spider，性能與實用性沒有妥協餘地，也沒有其他開篷車能與之媲美。全球限量生產100輛，售價189萬英鎊起，未連稅折約1,857萬港元，預計最快於2025年中交付。
破格儲物空間
T.33 Spider與去年發表的T.33同樣擁有碳纖和鋁複合物料打造的Monocoque單體車架結構，並以鋁合金和鈦物料打造的4.0L 65度夾角V12自然吸氣引擎作動力核心。不同的是，T.33 Spider多配備了兩件式可拆卸車頂板、可升降尾擋風玻璃及固定式防滾車頂後部設計，通過巧妙設計提供有別於一般開篷跑車的儲物空間。頭冚下特設可存放兩件式可拆卸車頂板的空間，後部兩側還設有行李箱，完全兼顧到車主出行需要。
617ps最大馬力
儘管如此，淨車重也不過比T.33稍增18kg，來到1,108kg水平，加上針對引擎輸出作出調校，最大馬力、扭力及轉速數值都比T.33更出色。當引擎轉速達到10,500rpm時，可爆發出617ps最大馬力，而451Nm最大扭力更可於6,750rpm全數釋出，並於2,500rpm低轉數時坐擁約338Nm扭力，引擎最高轉速亦即轉速紅區，則維持高達11,100rpm；成就低於1.8kg/ps重量馬力比，完勝不少開篷超跑。當然唔少得移植自T.33的Passive Boundary Layer Control（PBLC）空氣動力系統，廠方因應Spider開篷車型進行針對性優化，配合主動式尾翼，使它即使處於開篷狀態，都能實現低阻力、高下壓力和高速穩定性的理想平衡。
規格表
車型：2座位開篷跑車
引擎：V12自然吸氣
容積：3,994c.c.
最大馬力：617ps/10,250rpm
峰值扭力：451Nm/6,750rpm
傳動：6前速手動波箱
驅動：中置引擎、後輪驅動
懸掛：(前、後) 雙搖臂
制動：(前、後) 碳陶瓷碟配前6後4活塞輕合金卡鉗
重量：1,108kg
車身體積：4,398×1,850×1,135mm（長×闊×高）
本地車訊：FUNKY CAT 400 GT純電跑感
純電動汽車品牌ORA早前正式引入香港，帶來一系列富有復古未來感的FUNKY CAT「都市型EV」，包括FUNKY CAT 300、FUNKY CAT 400 PRO和FUNKY CAT 400 GT。當中FUNKY CAT 400 GT以跑感作賣點，配備Launch Control彈射起步模式。 展示車的純電動力系統由63kWh鋰電池及前軸電馬達組成，最大馬力及扭力分別為169hp及250Nm，最長續航距離400km（WLTP），以DC（67kW）快速充電由15%充至80%需時48分鐘；AC（11kW）中速充電0~100%則需6.5小時。
撰文：林登麗
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