又有消費券！Gadgets「智」醒攻略

新一輪電子消費券分兩期發放，首輪$3,000於4月16日（星期日）就有得拎，餘下$2,000將於7月16日發放。雖然$3,000金額唔算多，但用來買Gadgets都有很多選擇，今次便分為便攜、辦公及家居類別，搜羅最新平板、耳機和VR等裝置，加上不同優惠，讓各位做個「智」醒消費者。

便攜穿戴類：透明長氣 Nothing Ear（2）沿用上代透明耳機設計，特製11.6mm自訂式隔膜單體及3個咪高峰，配合AI降噪演算法，能過濾超過2,000萬種雜音，降噪效果達40dB。專用App提供聆聽測試、等化器調整等功能，並可啟動LHDC 5.0轉碼器，藉此傳輸24-bit 192kHz頻率聲音。而播放時間長達36小時，快充10分鐘便用到8小時。

自動塑形 Logitech G FITS耳機採用專利Lightform技術，讓耳塞根據用家耳道自動塑形，帶來最舒適的貼合及被動隔音效果。耳機兼容雙無線 Lightspeed和藍牙傳輸技術，可快速連線的同時，具有低延遲、低耗電等優點。每個耳塞包含兩組波束成形咪高峰，有助提升通話品質，而且聆聽時間長達7小時，配合充電盒可延長多8小時。

運動模式 Redmi Watch 3配備1.75吋AMOLED屏幕，屏佔比達70%，峰值亮度600nits，陽光下依然睇得清晰。亮面金屬邊框採用NCVM技術處理，提供象牙白和碳黑色選擇，配上兩款特別版錶帶和200多種內置錶盤，輕鬆打造個人風格。內置GPS及5大衞星定位系統，提供121種運動模式，可實時檢查血氧、心率及睡眠狀態。

黑超影院 TCL NXTWEAR S外形酷似太陽眼鏡，僅重89g，比一般VR裝置輕巧得多。機仔細細卻內藏1,080p Micro OLED雙顯示屏，視覺等同4米外的130吋高清畫面，支援45度可視範圍、100,000:1對比度及49PPD，配合內置立體聲喇叭，效果恍如私人影院一樣。至於鏡臂特設3D模式開關鍵，輕輕一按便可自由切換2D/3D模式。

辦公文書類：觸控記事 Nokia T21平板採用10.36吋2K屏幕，長闊比例為5:3，用來睇網頁或電子書剛剛好，支援360nits亮度及SGS低藍光認證。屏幕同時對應Wacom AES 2.0技術，另購觸控筆便能寫字畫圖。硬件則內置Unisoc T612處理器、4GB RAM及128GB ROM，OZO立體聲喇叭提供96dB音量，電池容量則高達8,200mAh，足夠3天使用。

入門平板 定價千元左右的Ulefone Tab A8主打入門平板市場，但規格一啲都唔失禮，10.1吋屏幕支援1,920×1,200解像度，兩邊有4組立體聲喇叭，主鏡頭有1,300萬像素畫質。核心硬件由MediaTek MT6762V處理器、4GB RAM及64GB ROM組成，足以應付文書工作，對應4G LTE以便隨時上網，而6,580mAh電池可待機480小時。

遙距列印 HP Smart Tank 580多合一連續供墨打印機，單套墨水可打印6,000頁彩色或黑白文件，打印速度分別為每分鐘16頁及22頁，足以應付辦公室需要。而4,800×1,200dpi解像度配合相紙便能打印出高質彩色相片。其他功能包括多重掃描、流動傳真等，還可經手機App遙距掃描、傳真及列印。

直播支架 新版macOS系統新增Continuity Camera功能，容許iPhone充當電腦的視像鏡頭所應用。Belkin MagSafe iPhone支架MMA007為此而生，其磁力特性可將iPhone固定於iMac或iMac Pro上，適用於大部分22至45吋電腦屏幕。支架以鋁和鋅打造，讓手機可縱向或橫向擺放，旋轉鉸鏈還容許25度向下傾斜，操控靈活。

居家生活類：智能磅重 香港人愈來愈注重健康，MOMAX Smart D智能體脂磅採用BIA生物阻抗分析技術進行測量，踏上磅時會有微電流通身體，自動分析17種不同數據，包括體脂、水分、基礎代謝率、蛋白質、骨質密度及內臟脂肪等，全部數據均可透過手機App實時看到，讓用戶時刻掌握身體情況。另配備4個G-Sensor使計算更精準。

網絡鏡頭 Arlo Go 2是一款4G＋Wi-Fi雙網絡安全鏡頭，可攝錄1,080p全高清影像，通過整合式聚光燈的彩色夜視功能捕捉夜間影像。另支援雙向全雙工音訊，確保與訪客清晰溝通，還內置警報器可遙距或自動觸發。同時配備GPS定位功能，容許用家在指定區域內定位多部裝置或於失竊時定位追蹤。

吹頭護膚 Panasonic護髮風筒EH-NA9K內建nanoe納米離子科技，釋放出的納米離子含水量比負離子高出約1,000倍，配合nanoe納米離子感應板，可平衡頭髮水分及收緊毛鱗片，使髮絲順滑強韌。提供3段風速調節及5種護理模式，其中護膚模式可保持肌膚含水量，時刻柔潤。

時尚靚聲 Sonos智能喇叭Era 100經聲學工程師精心調音，通過左右各一組斜向高音單元，帶來清澈的雙聲道效果；而大面積中低音單元則提供澎湃低頻。機身高182.5mm、重2.2kg，輕易融入家居擺設之中，買齊一對還可建構環迴立體聲系統。另內置收音咪，支援Wi-Fi、藍牙5.0及AirPlay 2等連線方法。

同場加映：廠商都有優惠

電競手機割價 ASUS Mobile HK由即日起至4月30日舉行「激賞消費月」，凡購買廠方指定型號手機可享折扣優惠，例如ROG Phone 6激減$2,400、ROG Phone 6D減$1,100、Zenfone 9減$1,100等。另外，活動期間多款原廠手機配件亦有折扣，當中空氣動力風扇6便以半價發售。

買機優惠禮遇 「米粉節2023」由即日起至4月23日於線上線下舉行，多款手機以優惠價發售，例如Xiaomi 12 Pro減$2,300、Xiaomi 11T則割價$900、Redmi Note 11S減$511。至於紅米系列方面，經線上買Redmi Note 12 Pro 5G即減$200，選購Redmi Note 12 5G則可獲得小米行動電源。

4月消費券傾銷 Nokia由即日起至4月30日推出消費券至抵優惠，可於指定零售商以優惠價買手機之餘，仲送原廠耳機、保護套等精選禮品。當中選購X30 5G手機可獲贈價值$898之BH-805主動式降噪耳機；而入門4G機款如G21、G11 Plus等減價至千元左右，仲送Go Earbuds 2 Pro耳機，禮品數量有限，送完即止。

撰文：陳志滔

查詢：（a）hk.nothing.tech、（b）5930 5601、（c）3077 3620、（d）3106 3338、（e）nokia.com、（f）2717 8131、（g）2802 4098 、（h）800 905 388、（i）2402 3186、（j）arlo.com、（k）sonos.com、（l）2833 0955

透明充電盒比上代細小，支援IP55防塵防水。（a） 鼻樑處採用弧面設計，柔軟舒適，可長時間佩戴。（d） 備自動修復Wi-Fi功能，確保時刻保持連線。（g） 機身能夠承受高溫、寒冷、雨水和陽光，無懼風雨。（j） ASUS Mobile HK由即日起至4月30日舉行「激賞消費月」。 充電盒採用弧形人體工學設計，提供白藍、黑綠色。（b） 前後鏡頭均達800萬像素，另廠方提供2年Android系統免費升級。（e） 支架使iPhone可以縱向或橫向擺放，以便進行直播或網上會議。（h） 碳灰色風筒可釋放nanoe納米離子及礦物離子。（l） 「米粉節2023」由即日起至4月23日於線上線下舉行，多款手機以優惠價發售。 錶身僅重37g，支援5ATM防水及12天續航時間。（c） 可另購二合一Book Cover Keyboard，變身電腦隨時工作。（f） 機面印上卡通圖案，並設有特大顯示屏。（i） 擁有直觀易用的輕觸介面，左右橫移凹槽便能調控音量。（k） Nokia由即日起至4月30日推出消費券至抵優惠。