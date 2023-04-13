Slice運動型超級遊艇連結亮眼

敢於突破固有框架，才稱得上「創新」，正如今次介紹的概念遊艇「Slice」，呈刀狀輪廓，既有超級遊艇的宏偉規模，又有運動型遊艇的流暢線條，最亮眼的設計在於中間有條長長的玻璃帶，巧妙地把多層甲板連結起來，還成功令自然光穿透船身，可謂一舉多得。

玻璃條子貫穿船身 船身長度為85米的「Slice」，為荷蘭著名船廠Feadship發表的第11項概念設計，可定義為運動型超級遊艇，規模大，有多層甲板，最多可容納20位客人，又融入快艇具備的運動線條，加上鋒利的垂直船頭，吸睛之餘，亦令遊艇在破浪前行時保持穩定和舒適。說到「Slice」的特點，不得不提船身中間的透明玻璃條子，猶如把遊艇「切開」成兩半，但又巧妙地把多層甲板連結起來，而最重要是它能讓自然光穿透船內不同樓層，為乘客帶來一個開揚又不失私隱的生活空間。

室內設施別具特色 除了外觀獨特，「Slice」的內部設計由荷蘭室內設計師 Marco van Ham負責，看起來也與別不同，亮點之一是位於主甲板的巨大中庭，面積達70平方米，樓底達8.5米，極具空間感，可作為舞池、圖書館等用途，兩側帶有層疊的圓形陽台，有點像古根漢美術館（Guggenheim Museum）內部的未來主義風格。除此之外，船上備有用餐區、酒吧、按摩浴缸、海灘俱樂部、一個聲稱使用數據科學設計的10米長游泳池等多項設施，可滿足乘客的生活和娛樂需要。

配置符合環保原則 性能方面，「Slice」的配置以符合環保需要為大前提，備有4台經過改造的雙燃料發電機，估計最高速度可達16節（18.4海里/小時），巡航速度則為11節，航程約5,000海里，並研究使用甲醇和非化石柴油（加氫植物油）來提供動力，預計最快可在2026年交付。

規格表 船長：85米

船寬：14米

燃料容量：270立方米

滿載吃水：4.10米

最高航速：16節

巡航速度：11節

航程：+/-5,000海里

載客人數：20人

品牌起底 總部位於荷蘭的Feadship，於1949年正式成立，3個家族De Vries、Van Lent和De Voogt亦曾參與，其歷史則可追溯至1849年，名字取自First Export Association of Dutch Shipbuilders（荷蘭造船商第一出口協會）的字母縮寫。多年來，品牌一直秉承追求完美的信念，設計了不少知名遊艇，代表作包括世界首艘混合動力超級遊艇「Savannah」，以及於「World Superyacht Awards 2022」獲獎的「Viva」、「Somnium」、「Vanish」等等，被外界公認為訂製超級遊艇的世界領導者之一。

同場加映 作為全球領先的訂製遊艇專家，Feadship的創新設計又豈止一項，好像跟英國設計工作室Harrison Eidsgaard合力設計的概念遊艇「EXPV」，同樣把船身一分為二，跟「Slice」有着異曲同工之妙。

「EXPV」的船身長達87米，同屬超級遊艇級別，獨特之處在於上層建築被「切開」成兩個甲板室─船首部分為船主的私人區域，令船主的私隱不受打擾；船尾則為賓客區，劃分成6間面向大海、附設私人露台的套房，而兩者之間以玻璃橋相連，置身其中還可享受美景。至於通道下的空間，可用於存放兩艘13.5米的小艇，布局巧妙。性能方面，它將採用柴電推進系統，最高速度為15.5節，航程為6,000海里。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

船上設有空中休息室，景觀開揚。 主人套房附設私人泳池。 起伏的線條，加上光滑和啞面之間的對比，設計充滿層次感。 按摩浴缸及日光浴區 酒吧 上層建築被分為兩個甲板室。 最高速度達16節的「Slice」，巡航速度為11節，航程為5,000海里。 船尾甲板設有10米長游泳池，並創造了一個休閒空間。 部分空間的設計極具藝術感。 用餐區 「EXPV」的最高速度為15.5節，航程為6,000海里。 室內光線充足，設計時尚開揚。 中庭面積為70平方米，兩側是層疊的圓形陽台。 遊艇被玻璃窗「切開」，為樓梯等通道引入自然光。 室內布置以中性色調搭配，並加入大理石、瑪瑙、液態金屬、銀箔等多種裝飾元素。 休閒區 兩個甲板室由浮動玻璃橋連接，景觀一流。 下層休息室可作為健身房和日光浴區。