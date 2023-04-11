相隔4年重開 坐登山電車夜賞繡球花海

如果要選能夠代表初夏之花，非繡球花莫屬。日本在6月踏入梅雨季節，顏色粉嫩的繡球花為陰沉的天氣帶來清新感覺。當地就有不少欣賞繡球花的景點，其中最具話題性的，莫過於穿梭神奈川縣足柄下郡箱根町一帶的「夜之繡球花號」相隔4年後重新開動， 將於6月17日至7月2日期間行駛，讓大家沿着鐵道投進沐浴於燈光和月色中的繡球花海中，感覺無比夢幻！

佐世保市：逾千品種 花路散步 長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡每年初夏都會舉行繡球花祭，今年定於5月27日至6月25日舉行。全場有約1,250品種的繡球花，讓大家可置身於歐陸風情的環境下賞花，絕對是賞心樂事。焦點有前往豪斯登堡宮殿的林蔭小路，可以見到兩旁種滿了色彩繽紛的繡球花，這裏便是日本最長的「繡球花路」，全長為800米，到了晚上這條花路更會亮燈，營造出浪漫氣氛。另外於阿姆斯特丹城與光之幻想城之間的運河兩岸都是盛開的繡球花，與岸上的歐陸風情建築物及街道十分合襯，不妨沿着運河漫步。至於位於阿姆斯特丹廣場的「花之廣場」則有一大片以繡球花組合而成的花海，在繽紛的花朵包圍下欣賞音樂表演，一邊享用「花園餐廳」供應的繡球花主題美食，來一趟沉浸式的繡球花浪漫體驗。園區內的歐洲酒店（Hotel Europe）於活動期間會變身成「繡球花酒店」，整間酒店都放滿繡球花裝飾。入場費成人每位¥7,000（約HK$420）。

橫濱市：三層下午茶 紫藍主調 賞花後意猶未盡的話，不妨品嘗以繡球花為主題的下午茶，位於神奈川縣橫濱市的餐廳Ristorante Mangiare伊勢山將於4月19日至7月3日提供「盛開繡球花下午茶」，以初夏綻放的繡球花做主題，食物全是紫藍的花色，主要為和洋風格甜品，還有小量鹹食及香濃的茶品。甜品中最受注目的要數表面飾以粉藍及粉紫色忌廉的杯子蛋糕，並用銀色糖粒點綴，營造出華麗感。還有顏色夢幻的蝶豆及桃啫喱，模擬花卉被雨水沾濕的感覺，另外藍綠色的水饅頭也十分吸引。更有下午茶中少見的琥珀糖，以及和三盆馬卡龍、焙茶及格雷伯爵茶蛋糕、抹茶泡芙等，混合日本及西式茶香風味的甜品令人欲罷不能。至於鹹食方面，有令人聯想起紫色繡球花的紫芋薯仔沙律墨西哥薄餅、翠綠色的綠豆湯、色彩鮮艷的醃菜等，非常豐富，飲品方面則有15款MARIAGE FRERES紅茶及咖啡，可以無限添飲，為繡球花之旅畫上完美句號。下午茶每位¥4,300起（約HK$258）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

從箱根湯本站往塔之澤站方向走，左手邊就能看到一大片紫陽花。 繡球花夾道相送，就在車窗旁擦身而過，夢幻又浪漫。 豪斯登堡於5月27日至6月25日舉行一年一度的繡球花祭，坐在「花之廣場」被顏色繽紛的繡球花包圍，感覺震撼。 花祭舉行期間歐洲酒店會變身成「繡球花酒店」，放滿繡球花裝飾。 餐廳Ristorante Mangiare伊勢山將推出「盛開繡球花下午茶」，紫藍色的食品很有奢華感覺。 底層是一些鹹食，例如紫芋薯仔沙律墨西哥薄餅及色彩鮮艷的醃菜等。 海拔337米的大平台站周邊是鐵道沿線繡球花最多的地方。 乘客可以落車近距離欣賞繡球花，並穿梭花叢間拍照。 沿「繡球花運河」都是盛開的繡球花，與歐陸風情建築物及街道十分合襯。 想買走繡球花的話，繡球花市場有大大小小、繽紛色澤的繡球花可供選購。 頂層是各式甜點，例如粉藍色忌廉的杯子蛋糕、蝶豆及桃啫喱、藍綠色的水饅頭等。 Cafe裝潢別具心思，水晶吊燈散發華麗感。 列車經過亮燈的繡球花景點會慢駛，方便大家欣賞。 到達終點強羅站可以拿着寫上日期的牌拍照留念。 「花之廣場」的巨型皇冠內展示着園內獨有的新品種、名為「豪斯登堡」的繡球花。 阿姆斯特丹廣場附近的舞台會推出精彩表演，令人目不暇給。 中層是有焙茶及格雷伯爵茶蛋糕、抹茶泡芙、琥珀糖等。