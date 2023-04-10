炒家引頸以待！魔法粉盒神還原

於83年在日本播放、作為魔法少女動畫始祖的《我係小忌廉》，想當年無論港日台均大受歡迎，當時推出的《小忌廉》玩具不少更升值百倍，其中一款原售約千多日圓的魔法粉盒，現已炒至近¥30萬（約HK$18,000）。今年適逢這套名作誕生40周年，不少紀念產品亦順勢推出，當中最注目的要數超像真的魔法粉盒，相信有望成為炒家新目標！

經典造型 細緻重現 多年來，魔法粉盒被多次商品化，可見受歡迎程度不減，今次的新出品可謂最忠於原著，粉紅色盒身配搭黃色蓋子，按下綠色按鈕便會開蓋，並可以取出內裏的小手杖。當你按下紫色按鈕時，盒內的LED燈會亮起，除了看到蓋內的「羽星文字」外，更會響起動畫中的變身旋律。按下中央的粉紅色按鈕，則會播放動畫的日文版主題曲兼小忌廉的出道曲《微妙的喜歡》。即日起至5月31日於PREMIUM BANDAI網站接受預訂，將於9月發貨，售¥4,950（約HK$297）。

精細搪膠 必儲之作 《小忌廉》講述小學生小桃遇到來自羽星的Pino Pino外星人及貓咪嘉寶、嘉麗之後得到魔法，變身成少女小忌廉，更加入演藝界成為紅透半邊天的偶像。日本玩具廠商「造形工房密林」早前推出了嘉寶及嘉麗搪膠Figure，憑精細手工大獲好評。廠商再下一城，將於4月21日推出Pino Pino外星人款式。出品高約15cm，樣子趣怪，和嘉寶、嘉麗一起擺放就最完美，即日至4月13日接受預訂，各售¥7,260（約HK$436）。

圖案T-shirt 活靈活現 動畫、漫畫及遊戲周邊製造商AMNIBUS之前為《小忌廉》推出Ani-Art T-shirt系列，色彩鮮艷的圖案十分搶眼，將小忌廉、小桃的表情活靈活現，因此大受歡迎，轉眼被搶購一空。有見反應熱烈，最近再次接受預購，上次撲空的粉絲今次不要錯過了！共有5個款式，包括3款小忌廉、1款小桃及1款嘉寶及嘉麗，前面是角色圖案，後面則是Creamy Mami字樣，配上柔和的粉色底色，令人重拾當年回憶。各售¥7,128（約HK$428）

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

於80年代推出的《小忌廉》魔法粉盒套裝，於日本拍賣網站被炒至¥298,000（約HK$17,880）。 外星人Pino Pino搪膠Figure的樣子十分趣怪。 嘉寶及嘉麗圖案T-shirt。 隨粉盒會附送一根小手杖。 花花造型小忌廉圖案T-shirt。 經典登台服造型小忌廉圖案T-shirt。 早前推出的嘉寶（綠色）及嘉麗搪膠Figure，造型跟足原著神髓。 小桃圖案T-shirt。 T-shirt背後是Creamy Mami字樣，配上柔和的粉色底色。