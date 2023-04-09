春雨綿綿 防水造型冇得輸

來到潮濕春季，天氣時晴時陰。除了霧氣重之餘，間中落下的一絲絲毛毛雨都令人不勝其擾。無論是返工返學，或是出街玩都覺得濕笠笠，更影響一日心情。特別是要兼顧時尚造型，又要讓自己不被雨水淋濕，在穿搭方面自然大傷腦筋。小記分享多個雨天穿搭貼士，讓大家乾爽過春天！

連帽雨褸配雨靴 在時晴時雨的日子，是否帶傘出門永遠是一大難題。不如全身換上防水裝備，例如以一件長身剪裁的連帽雨褸搭配雨靴，就不怕突如其來的驟雨沾濕身。若想在一眾黑白灰的世界中突出自己，可選擇透明色調的雨褸，便能透出底層衣物顏色與剪裁，令時尚造型變得搶眼。如果預知大雨將至卻要出門，一對雨靴絕對大派用場。坊間的雨靴選擇極多，可視乎實際需要而選擇。不過觀乎香港的降雨量，除非是黑雨或紅雨警報生效，否則一般中筒或低筒雨靴已足以應付一般下雨天，也相對長筒設計更少局促感。

設計時尚很重要 若嫌雨褸膠味重，不妨改穿更時尚的乾濕褸，再搭配一把雨傘才出門，便能讓雨傘擋不到的身體部位免被沾濕。此外，乾濕褸款普遍簡約大方，適合各種場合穿着。加上近年多了變奏款式和顏色選擇，令雨天配襯也不覺沉悶。法國品牌AIGLE今個春夏便帶來一系列色彩鮮艷的防水親子裝，當中的童裝潑水拉鏈外套以再生纖維物料製造，袖口加入標誌性的雙白間反光條紋，且備有便攜的收納小袋。而男女裝款式防水外套則防風兼透氣，並採用流行的短身設計，方便着之餘，也輕易凸顯曲線，為造型加分。

必備防水單品 一頂具備防水功能的漁夫帽、一個可以保護所有外出必須物件的防水背囊，已經可以為大家在雨季帶來型格兼備造型。以北歐極簡美學與機能設計見稱的RAINS，今季引入全新剪裁及設計，並採用標誌性的PU防水面料打造全新系列「CONNECT」。當中一系列防水服飾和配飾均適合雨天着用。特別是背囊和手袋更兼具時尚與實用性，防水及輕身之餘更容量大和多間隔，可保護隨身物不受天氣影響，設計絕對貼心。

雨天出門小貼士 1.深色衫不顯水漬：如果只是帶着一把雨傘，可能或多或少會被雨水淋濕。當淋雨後，柔軟材質的淺色衣服容易被風吹到變形，且水漬亦會很明顯，所以雨天不妨改穿深色及材質較挺身的服飾。

2.避免沾濕裙腳或褲腳：近年流行的九分窄腳褲或中長度窄裙，能減少沾濕裙腳或褲腳的尷尬情況，又能盡顯優雅。

3.厚底鞋防濕腳：香港低窪地方多，為免踩落積水而濕腳，下雨天還是換上厚底鞋更安心。

撰文：羅學芝