春夏換季！清潔神器幫「拖」

都市人生活忙碌，要在百忙之中打掃屋企並不容易，幸好近年的小型家電愈來愈智能，令抹窗潔地倍感輕鬆。適逢春夏換季之際，今次便搜羅幾款清潔神器，等大家有個潔淨安樂窩。

智能抹窗 WINBOT W1 PRO是Ecovacs新一代抹窗機械人，特設雙向交叉式自動噴水系統、大水箱、雙層毫米級濾芯及超細纖維400%鎖水抹布，足夠一次擦拭20平方米的大面積玻璃。它可智能探測窗戶邊緣，並擁有相當於機身4倍重量的2,800Pa吸力，智能系統更會在檢測到氣壓不足時自動將吸力補回，保證機身不會失重掉落。智慧功能方面，其WIN-SLAM 3.0路徑規劃系統擁有弓字、定點或深度清潔模式，另設有可承受8kg的智能攀岩系統，透過重力補償使吸附的動力更強。而專用App支援遠端操作，狀態異常或水箱水位太低均會作出提醒，讓用家隨時掌握抹窗狀態。

售價︰$3,399（a）

過濾粉塵 Samsung BESPOKE Jet旋風吸塵機擁有210W強勁吸力，摩打轉速達每分鐘4,000轉，同時刷頭可轉向180度；配以5層濾清系統，有效過濾高達99.999%粉塵及致敏原，並於運作時釋放純淨空氣。另備有濕拖清潔功能，新增150ml水箱可手動控制噴水量，減省沾濕抹布的時間。其充電座也別樹一幟，把自動除塵、充電、收納功能融為一體，倒塵時雙手不怕沾污。

售價︰$8,990（b）

乾濕分離 HIZERO F100仿生潔地機適用於家居硬地板、瓷磚、複合地板和木地板等，四合一清潔功能包括掃地、拖地、抹地和自我清潔，配合專利UltimateClean仿生黏附清潔技術，可將毛髮、灰塵、污水等做到乾濕液固分離並引入潔地機內部，達到高效清潔效果。相比起同廠舊型號，其電池加大至2,150mAh，令運作時間延長至80分鐘。

售價︰$4,480（c）

無人機概念 Clear Bee由初創公司Flying4Home開發，將無人機與抹窗機械人二合為一，大幅減低高空清潔的危險性。其機身重量低於250g，潔力達到每分鐘1.5m2，適用於30cm以上窗戶，並能於32km/h風力下穩定運作。美中不足是續航力只有6分鐘，清潔就要把握時間。此機正準備於Kickstarter眾籌，預計於今年內推出。

售價︰499美元（約HK$3,917）（d）

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

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