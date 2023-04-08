Lamborghini Revuelto混世牛魔王

Revuelto是林寶堅尼首款HPEV（High Performance Electrified Vehicle）高性能混能跑車，綜效馬力輸出高達1,015CV。

告別純V12引擎動力的Aventador「大牛」之後，林寶堅尼（Lamborghini）最近為車迷帶來一款搭載革新動力架構的混世「牛魔王」，指的是坐擁1,015CV綜效馬力、0~100km/h加速僅需2.5秒的V12插電式混能超級跑車Revuelto。

全新超跑2.5秒破百 全新Revuelto是繼Sian之後，林寶堅尼推出的第二款混能超跑。不同的是，Sian屬48V輕混能，而Revuelto是插電式混能。車載一具堪稱是林寶堅尼史上重量最輕、動力最強的全新V12引擎，配以兩前（各220kW 350Nm）一後（110kW 150Nm）電馬達，以及首次適配在林寶堅尼V12跑車上的8前速雙離合器波箱，組成全新混合動力架構，綜效馬力輸出達1,015CV。碳纖維和輕質材料在車上廣泛使用，淨車重1,772kg，實現1.75kg/CV品牌有史以來最佳重量馬力比。至於0~100km/h及0~200km/h加速分別僅需2.5秒和少於7秒，極速逾350km/h。受惠於電驅動扭力矢量分配系統，四輪驅動可於純電零排放模式下使用，確保於賽道和日常駕駛中都能展現強勁實力。

純電四輪驅動模式 置於車底中央通道內的4,500W/kg高動力密度鋰離子電池組，內含總容量3.8kWh的軟包電池，若通過7kW家用交流電或充電樁充電，約30分鐘便可充滿；亦可通過從前輪回收煞車能量或直接從V12引擎為電池充電。配合3種全新專屬駕駛模式Recharge（充電）、Hybrid（混能）和Performance（性能），它們與Città（城市）、Strada（道路）、Sport（運動）和Corsa（賽道）模式組合，可於新設計的軚盤上通過兩個旋鈕選擇，根據實時路況和公路或賽道等不同道路，實現共13種凸顯Revuelto不同個性的動態設定，包括以純電零排放的四輪驅動模式行駛。

最佳空氣動力性能 從航空學吸取靈感作新型底盤研發的全新「單體式車身」，除了由多技術碳纖維打造的單體式車殼之外，其前部結構更用上以鍛造複合材料技術製成的100%碳纖維，底盤重量較Aventador輕10%之餘，抗扭剛度更高達40,000Nm/度，較Aventador提升逾25%之多，成就更佳的動態駕駛性能。為確保在所有駕駛條件下都能獲得最佳空氣動力性能，全新主動式尾翼配合新開發的執行器，能自動根據駕駛模式以3種不同展開程度調節，亦可根據駕駛者個人偏好通過軚環的專用旋鈕手動調節。

規格表 車型：雙門雙座位混能跑車

動力系統：6.5L V12自然吸氣引擎

配3具電馬達（2前1後）

綜效馬力：1,015CV

傳動：8前速雙離合器

驅動：中置引擎、四輪驅動

0~100km/h：2.5秒

0~200km/h：少於7秒

極速：逾350km/h

車身體積：4,947×2,033×1,160mm（長×闊×高）

同場加映：Urus S超級SUV抵港 作為林寶堅尼超級SUV－Urus的繼任車型，全新Urus S可說為追求性能與實用的車迷而打造。新近抵港的一輛身披Blu Eleos藍色車身，並選配前擾流亮黑Style Package套件及Taigete 23吋鑽石切割拋光輪圈，低調奢華與極致運動感兼備。全電動前排座椅帶通風和按摩功能，將駕駛樂趣提升到新水平，同時提供額外舒適感。性能方面，它以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力為666CV及850Nm。完成0~100km/h及0~200km/h加速分別只需3.5秒及12.5秒，極速達305km/h。

撰文：林登麗

深凹型輪廓的車頂設計，除了具備美學與空氣動力性能，同時為座艙帶來更多頭部空間。 林寶堅尼有史以來動力最強的中置6.5L V12自然吸氣引擎，平均每公升可輸出128CV。 兩座位之間的操控台和六角形冷氣通風口等均用上碳纖維裝飾。 繼周身碳纖武裝的Urus Performante之後，走低調奢華路線Urus S正式抵港。 雙六角形尾喉上方的主動式尾翼，可調校3種不同展開程度，當完全升起時可使下壓力最大化。 車載由12.3吋數碼化儀錶、8.4吋中央觸控屏及9.1吋副駕屏幕組成的全新HMI人機交互介面系統。車主可透過雙指滑動，將資訊娛樂系統內容轉移至儀錶或副駕屏幕上。 副駕席前方特設9.1吋觸控屏幕，可顯示動態駕駛訊息，讓乘客也能享受副駕體驗。 內飾提供雙色Sportivo運動風格和雙色Sophisticated豪華風格選擇。 配備垂直開啟的剪刀門，設計靈感乃是沿襲自1971年推出的V12傳奇跑車Countach。 包覆座椅的物料混合了優質皮革，以及由回收的聚酯纖維再生製造，並以Dinamica超細纖維技術製成新型超輕Corsa-Tex材質。 新設計的賽車化多功能軚環，新增功能鍵包括印上賽車旗圖案的彈射起步啟動鍵、EV鍵連駕駛模式旋鈕、底盤升降及尾翼傾斜角度調節鍵等。