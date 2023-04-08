Lamborghini Revuelto混世牛魔王
告別純V12引擎動力的Aventador「大牛」之後，林寶堅尼（Lamborghini）最近為車迷帶來一款搭載革新動力架構的混世「牛魔王」，指的是坐擁1,015CV綜效馬力、0~100km/h加速僅需2.5秒的V12插電式混能超級跑車Revuelto。
全新超跑2.5秒破百
全新Revuelto是繼Sian之後，林寶堅尼推出的第二款混能超跑。不同的是，Sian屬48V輕混能，而Revuelto是插電式混能。車載一具堪稱是林寶堅尼史上重量最輕、動力最強的全新V12引擎，配以兩前（各220kW 350Nm）一後（110kW 150Nm）電馬達，以及首次適配在林寶堅尼V12跑車上的8前速雙離合器波箱，組成全新混合動力架構，綜效馬力輸出達1,015CV。碳纖維和輕質材料在車上廣泛使用，淨車重1,772kg，實現1.75kg/CV品牌有史以來最佳重量馬力比。至於0~100km/h及0~200km/h加速分別僅需2.5秒和少於7秒，極速逾350km/h。受惠於電驅動扭力矢量分配系統，四輪驅動可於純電零排放模式下使用，確保於賽道和日常駕駛中都能展現強勁實力。
純電四輪驅動模式
置於車底中央通道內的4,500W/kg高動力密度鋰離子電池組，內含總容量3.8kWh的軟包電池，若通過7kW家用交流電或充電樁充電，約30分鐘便可充滿；亦可通過從前輪回收煞車能量或直接從V12引擎為電池充電。配合3種全新專屬駕駛模式Recharge（充電）、Hybrid（混能）和Performance（性能），它們與Città（城市）、Strada（道路）、Sport（運動）和Corsa（賽道）模式組合，可於新設計的軚盤上通過兩個旋鈕選擇，根據實時路況和公路或賽道等不同道路，實現共13種凸顯Revuelto不同個性的動態設定，包括以純電零排放的四輪驅動模式行駛。
最佳空氣動力性能
從航空學吸取靈感作新型底盤研發的全新「單體式車身」，除了由多技術碳纖維打造的單體式車殼之外，其前部結構更用上以鍛造複合材料技術製成的100%碳纖維，底盤重量較Aventador輕10%之餘，抗扭剛度更高達40,000Nm/度，較Aventador提升逾25%之多，成就更佳的動態駕駛性能。為確保在所有駕駛條件下都能獲得最佳空氣動力性能，全新主動式尾翼配合新開發的執行器，能自動根據駕駛模式以3種不同展開程度調節，亦可根據駕駛者個人偏好通過軚環的專用旋鈕手動調節。
規格表
車型：雙門雙座位混能跑車
動力系統：6.5L V12自然吸氣引擎
配3具電馬達（2前1後）
綜效馬力：1,015CV
傳動：8前速雙離合器
驅動：中置引擎、四輪驅動
0~100km/h：2.5秒
0~200km/h：少於7秒
極速：逾350km/h
車身體積：4,947×2,033×1,160mm（長×闊×高）
同場加映：Urus S超級SUV抵港
作為林寶堅尼超級SUV－Urus的繼任車型，全新Urus S可說為追求性能與實用的車迷而打造。新近抵港的一輛身披Blu Eleos藍色車身，並選配前擾流亮黑Style Package套件及Taigete 23吋鑽石切割拋光輪圈，低調奢華與極致運動感兼備。全電動前排座椅帶通風和按摩功能，將駕駛樂趣提升到新水平，同時提供額外舒適感。性能方面，它以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力為666CV及850Nm。完成0~100km/h及0~200km/h加速分別只需3.5秒及12.5秒，極速達305km/h。
撰文：林登麗
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：