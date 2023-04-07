變身皮帶實體化型爆潮上身

這款大大件的HENSHIN ACTION CASE，將真．幪面超人1號的變身皮帶化身為手機殼，絕對勁搶眼！

對於一眾「拉打迷」來說，當然十分期待由動畫大師庵野秀明執導的《真．幪面超人》電影，作品剛於日本上映，仍然大受歡迎，亦有不少周邊產品推出，當中有變身皮帶化身成手機殼，外形勁搶眼，每次拿起手機都忍不住大叫「變身」！另有軍褸、T-shirt等流行服飾，各位粉絲的荷包準備乾塘！

搶眼手機殼 要數實用性及噱頭兼備的《真》周邊產品，首推變身皮帶手機殼HENSHIN ACTION CASE。手機殼重現了真．幪面超人1號的變身皮帶設計，無論細節、上色等都勁有電影中的神髓，並且殼邊設有拉桿，拉動的話腰帶中央的風車便會旋轉。殼身設計既沒有阻擋充電接口或揚聲器，亦可以透過滑動部分殼身來避免阻擋相機鏡頭及燈光。網站PREMIUM BANDAI即日起至4月24日接受預訂，並將於7月發貨。售¥4,950（約HK$297）。

輕便軍褸亮點滿載 以製作美軍軍服起家的ALPHA INDUSTRIES推出了3款《真》軍褸，分別有1號、2號及SHOCKER撒旦幫款式。前兩款外套採用了MA-1輕量版的L-2B NATUS軍褸為基礎，附有可脫式帽子，注目的1號款式主調為黑、白色，胸前及右臂上的徽章呈現出《真》的世界觀，撕開左胸上的ALPHA INDUSTRIES標誌後，可見到《真》主角本鄉猛的簡寫「T.HONGO」，而內裏則印上真．幪面超人1號及其戰車旋風號的圖案，集合眾多元素。各售¥39,600起（約HK$2,376）。

型格牛仔褲細節十足 以傳統的靛藍染色及雙色棉縫製技術而聞名的牛仔褲品牌Studio D'Artisan，同樣與《真》聯乘推出直腳牛仔褲及3款T-shirt。牛仔褲的右後褲袋有《真》徽章刺繡，內裏有SHOCKER標誌，皮標是《真》的專屬圖案，連車線也選用了象徵幪面超人的綠色及紅色。另外印有幪面超人及SHOCKER的圖案T-shirt選用美國棉並在日本製造，質感舒適且耐穿，面料的獨特粗糙感，予人復古的感覺。

超人特攝靚仔之搖籃 擁有超過50年歷史的《幪面超人》系列，歷年來先後有不少帥哥領銜主演，當中不少現今成為了演藝界炙手可熱的男藝人。例如2000年主演《幪面超人古迦》的小田切讓、2007年主演《幪面超人電王》的佐藤健、2009年演出《幪面超人W》的菅田將暉，還有在2011年《幪面超人Fourze》中飾演幪面超人Meteor的吉澤亮等，統統都讓女生心心眼！

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

除了設計忠於原著，只要拉動殼邊的拉桿，腰帶中央的風車更會旋轉，玩味十足！ 內裏印上真．幪面超人1號及其戰車旋風號的圖案，十分有型。 皮標是《真》的專屬圖案。 由池松壯亮及濱邊美波領銜主演的電影《真．幪面超人》現正於日本上畫中。 殼身沒有阻擋智能手機的充電接口或揚聲器，充電時毋須取下外殼。 另一款ALPHA 幪面超人2號L-2B NATUS軍褸，主調為黑及紅，內裏的圖案亦有所不同。 3款圖案T-shirt備有多種顏色選擇，各售¥9,680（約HK$581）。 ALPHA幪面超人L-2B NATUS軍褸附有可脫式帽子，風格更迎合潮流。 《真》直腳牛仔褲售¥39,380（約HK$2,363）。 2007年主演《幪面超人電王》的佐藤健，靚仔之餘當時一人分飾八角，演技亦引起關注。