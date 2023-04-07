長假外遊必備！Phone騷夜拍

復常後香港迎來首個復活節長假，不少人都外出旅行。外遊期間總唔少得手機傍身，影相打卡、搭車搵路甚至購物付款都靠晒佢，今次便搜羅了多款功能齊備的中價旅行手機，好似Samsung Galaxy A54 5G定價四千元有找，已擁有全面網絡制式及先進夜拍功能，讓大家去到邊都影到靚相。

游走中港 強化夜攝 Galaxy A54 5G搭載6.4吋Infinity-O全屏幕，備有2,340×1,080解像度及1,000nits亮度，戶外使用光亮清晰。屏幕更支援120Hz刷新率，配合立體聲喇叭打機有不俗聲畫體驗。機身符合IP67抗水防塵要求，逛街遇着落雨都可正常使用。另兼容本地5G制式與中港兩地3G及4G制式，配合雙卡雙待慳番漫遊數據。拍攝方面，手機配備5,000萬像素F1.8大光圈主攝、1,200萬像素123度超廣角及500萬像素微距鏡頭，感光元件Pixel達1.0μm，可於低光環境下捕捉更多細節。針對夜拍，它植入All-pixel及Auto Night技術，前者能提升夜間人像清晰度；後者透過感應主體的光線而自動切換夜間模式。硬件則用上自家Exynos 1380處理器、8GB RAM及256GB ROM，5,000mAh電池足夠使用兩天以上，利用25W快充82分鐘即可充滿電。

孖生兄弟 Budget之選 Samsung同期另有定價三千元有找的Galaxy A34 5G，擁有6.6吋120Hz刷新率Infinity-U屏幕，只是鏡頭改用4,800萬像素主攝、800萬像素超廣角及500萬像素微距，前置鏡頭也轉為1,300萬像素。此外，它的處理器用上Dimensity 1080型號，配以8GB RAM及128GB ROM；幸好機身支援IP67抗水防塵、5G雙卡雙待及25W快充5,000mAh電池等。

同期加映：影相手機伴「旅」

4倍感光 Redmi Note 12 Pro 5G的三攝相機由5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭組成，輔以1/1.56吋感光元件及4合1像素合併技術，有助提升4倍感光度，迷人夜景盡收眼底。另配備6.67吋120Hz AMOLED屏幕，支援100% DCI-P3色域及5,000,000:1對比度，並內置Dimensity 1080處理器及8GB RAM，而5,000mAh電池支援67W快充。

清晰通話 HONOR 70 Lite定位為入門5G手機，採用效能較低的S480 Plus處理器、4GB RAM及128GB ROM，但依然設有5,000萬像素主攝、雙200萬像素微距及景深鏡頭，支援人像美顏、夜景及雙鏡攝錄功能，足以應付旅行抓拍所需。其他規格包括6.5吋FullView屏幕、22.5W快充5,000mAh電池等，更內建雙收音咪消噪技術，可優化長途電話的人聲及話音清晰度。

輕鬆剪接 vivo V27 5G的Aura Light Portrait System柔光人像系統，通過人像演算法拍出自然柔和的夜間人像效果，環形後置柔光燈更可隨環境智能調節亮度，避免過曝問題。5,000萬像素三鏡頭特設微電影創作功能，提供24個效果模板作實時指導，用戶更可經時間滑塊輕鬆剪接旅行Vlog。其6.78吋3D曲面屏幕具有120Hz刷新率，配以Dimensity 7200處理器、12GB RAM以及66W快充4,600mAh電池。

長氣防水 Nokia手機出名長氣，新作C31便擁有5,050mAh電池，在AI智能省電功能幫助下，帶來長達3天續航力。三鏡組合分別為1,300萬像素主攝、200萬像素景深輔助及200萬像素微距鏡頭，提供人像、夜拍及HDR等拍攝功能。配備6.7吋HD+屏幕、Unisoc SC9863處理器、4GB RAM及128GB ROM，支援IP52防濺水，可同時插兩張4G nanoSIM卡及一張microSD卡。

最新漫遊優惠

兩Plan任選 針對外遊人士，SmarTone特設「遊走中國內地及澳門之選」與「暢遊亞洲之選」兩個漫遊組合，前者簽約24個月可享每月10GB內地及澳門數據（共240GB）；後者簽約28個月可享共70GB亞太區漫遊數據。兩個組合均可獲得「智2通」內地電話號碼，以及$200 Uber Taxi優惠，方便用家往返香港機場。

平足半年 3香港旗下儲值卡SoSIM推出新功能，讓客戶於開卡後48小時內，自選30天50GB任用本地數據或5天亞太外遊數據，有效期為開卡後180天，涵蓋日本、韓國、泰國、台灣等24個人氣外遊熱點，全數只需付$33，平均每天只要$6.6。開通後仲加送30天3GB本地數據，回港後毋須換卡也可繼續使用。

旅行補品一覽

萬用轉插 旅行轉插大多數是黑白灰色，XPower 28W轉插特別與Sanrio聯乘合作，於機面印上Little Twin Stars圖案。它備有4種旅行插頭支援超過150個國家使用，提供1個15W USB-C及4個12W USB-A充電介面，加上1個萬用插，可同時為手機、平板等裝置充電。（f）

耐摔機殼 CASETiFY特強防摔手機殼為Galaxy S23系列度身訂造，內側和邊角的EcoShock結構能把衝擊轉化成熱能，平均分散至機殼表面，令手機通過130次以上的11.5呎防摔測試。同期推出的透明款式也能承受6.6呎高度跌落，並配備UV Defender防變色保護。（g）

拍片專用 Vlogger經常要單手拎住手機拍片，Joby為此打造出GripTight PRO3 Mount手機夾。底部的球形雲台可調整拍攝角度，而手機夾則可360度旋轉，方便以橫倒拍片或垂直直播之用。兩旁是兩個冷靴位所在，用戶能加裝補光燈或收音咪以提升拍攝效果。（h）

撰文︰陳志滔

攝影︰方偉堅

查詢：（a）3698 4698、（b）3077 3620、（c）hihonor.com、（d）800 906 821、（e）nokia.com、（f）2708 8346、（g）casetify.com、（h）joby.com

配備6.4吋Infinity-O全屏幕及3,200萬像素開孔式自拍鏡頭。 試夜拍：開啟夜間模式拍攝，長曝時未見晃動與殘影，控噪能力不俗。 擁有霧冰紫、霧冰青、霧冰銀及霧冰黑4色選擇，機背帶有磨砂質感。（a） 雙收音咪消噪技術將環境雜音消除，令通話更清晰。（c） 200g機身重量有點墜手，幸好雙曲面造型改善了手感。（e） SoSIM讓客戶於開卡後48小時內，自選30天50GB任用本地數據或5天亞太外遊數據。 GripTight PRO3 Mount手機夾底部的球形雲台可調整拍攝角度。 備有琉璃黑、琉璃白、琉璃青、琉璃紫4色，全部加入鋼琴面效果。（a） 試自拍：提供7級背景虛化，並可加入有趣風格，呃Like一流！ Dolby Vision加上Dolby Atmos雙喇叭，帶來影院級享受。（b） 機背三鏡與閃光燈模組以「四筒」位置排列。 備有薄荷綠色機身，水滴芒上方是500萬像素鏡頭。 備有4種旅行插頭支援超過150個國家使用。 試睇片：屏幕亮度適中，顏色鮮艷飽和，影片細節忠實呈現。 用上6.6吋infinity-U屏幕，前置鏡頭改為水滴形設計。 玻璃機身僅厚7.9mm，備有午夜黑、極地白、天空藍3色選擇。 相機融合5,000萬像素OIS主鏡、800萬像素廣角及200萬像素微距鏡頭。（d） 特設「遊走中國內地及澳門之選」與「暢遊亞洲之選」兩個漫遊組合，前者簽約24個月可享每月10GB內地及澳門數據。 特強防摔手機殼為Galaxy S23系列度身訂造。